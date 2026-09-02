Crea tu kit de inicio
Tira de luces ultrabrillante Flux 10 m
Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y ultra brillante
6000 lúmenes
El precio actual es 269,99 €
Tira de luces OmniGlow 3 m
2700 lúmenes
Tecnología OmniGlow para efectos de iluminación suaves
Luz directa e indirecta
Luz blanca auténtica y ultra brillante
El precio actual es 149,99 €
Tira de luces OmniGlow 5 m
4500 lúmenes
Tecnología OmniGlow para efectos de iluminación suaves
Luz directa e indirecta
Luz blanca auténtica y ultra brillante
El precio actual es 199,99 €
Play gradient lightstrip 75 inch
Fabricado para televisores de 75" y mayores
Incluye fuente de alimentación y montajes
Combina luz blanca y de colores
Requiere Hue Bridge y Hue sync box
El precio actual es 259,99 €
Extensión de guirnaldas de luces para exteriores globo de 21 m Hue Festavia
Extensión de 21 m de guirnaldas de luces
30 bombillas Lightguide
Blanco y degradado de colores
Bombillas brillantes de 50 lúmenes
El precio actual es 269,99 €
Crea tu kit de inicio
Tira de luces para exteriores Flux 10 m
Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y brillante
3000 lúmenes
El precio actual es 269,99 €
Guirnaldas de luces para exteriores globo de 21 m Hue Festavia
21 m de guirnaldas de luces
30 bombillas Lightguide
Blanco y degradado de colores
Bombillas brillantes de 50 lúmenes
El precio actual es 299,99 €
Crea tu kit de inicio
Tira de luces ultrabrillante Flux 3 m
Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y ultra brillante
2900 lúmenes
El precio actual es 109,99 €
Crea tu kit de inicio
Tira de luces ultrabrillante Flux 5 m
Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y ultra brillante
4800 lúmenes
El precio actual es 159,99 €
Extensión para tira de luces Hue Flux 10 m
Extensión de 10 metros
Fácil instalación
Luz blanca auténtica y brillante
Color preciso Chromasync™
El precio actual es 199,99 €
Crea tu kit de inicio
Tira luz inteligente HUE Play gradient 55"
Fabricado para televisores de 55" a 60"
Incluye fuente de alimentación y montajes
Combina luz blanca y de colores
Requiere Hue Bridge y Hue sync box
El precio actual es 209,99 €
Tira Luz Led inteligente Hue Play Gradient 65”
Fabricado para televisores de 65" a 70"
Incluye fuente de alimentación y montajes
Combina luz blanca y de colores
Requiere Hue Bridge y Hue sync box
El precio actual es 229,99 €
Crea tu kit de inicio
Tira de luces Flux 3 m
Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y brillante
1200 lúmenes
El precio actual es 79,99 €
Crea tu kit de inicio
Tira de luces Flux 4 m
Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y brillante
1600 lúmenes
El precio actual es 89,99 €
Tira de luces Flux 5 m
Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y brillante
2000 lúmenes
El precio actual es 109,99 €
Tira de luces Hue Essential 5 m
RGBIC
Escenas personalizables
Corte a medida para cada espacio
Control por aplicación y con la voz
El precio actual es 59,99 €
Paquete de 4 conectores flexibles Hue Flux
Conector de 50 cm para trazado complejo
Transición de luz perfecta
Instalación precisa
Segura y fácil de utilizar
El precio actual es 29,99 €
Guirnaldas de luces para exteriores globo de 14 m Hue Festavia
14 m de guirnaldas de luces
20 bombillas Lightguide
Blanco y degradado de colores
Bombillas brillantes de 50 lúmenes
El precio actual es 229,99 €
Paquete de 4 conectores de esquina Hue Flux
Une dos trozos de tira de luz
Conexión en esquina de 90 grados
Garantiza una iluminación coherente
Fácil de instalar tú mismo
El precio actual es 19,99 €
Oferta
Hue Play Gradient Lightstrip para PC
Fabricado para monitores de 24" a 27"
Incluye fuente de alimentación y soportes
Combina luz blanca y de colores
Incluye Hue Bridge
El precio actual es 99,99 €, el precio original es 199,99 €
Guirnaldas de luces para exteriores globo de 7 m Hue Festavia
7 m de guirnaldas de luces
10 bombillas Lightguide
Blanco y degradado de colores
Bombillas brillantes de 50 lúmenes
El precio actual es 169,99 €
Tira de luces para exteriores Flux 6 m
Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y brillante
3000 lúmenes
El precio actual es 179,99 €
Tira de luces Neon para exteriores 3 m
Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y brillante
1100 lúmenes
El precio actual es 149,99 €
Tira de luces Flux 6 m
Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y brillante
2000 lúmenes
El precio actual es 129,99 €