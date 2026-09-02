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Luces decorativas

Dale personalidad a cada habitación con tiras de luces decorativas y luces de cuerda. Transforma tu espacio con niveles de brillo, colores y escenas personalizables. Crea la atmósfera perfecta para relajarte, entretener a tus invitados o para el día a día.

75 productos
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Primer plano del frente de Tira de luces ultrabrillante Flux 10 m

Tira de luces ultrabrillante Flux 10 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y ultra brillante
6000 lúmenes
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Primer plano del frente de Tira de luces OmniGlow 3 m

Tira de luces OmniGlow 3 m

2700 lúmenes
Tecnología OmniGlow para efectos de iluminación suaves
Luz directa e indirecta
Luz blanca auténtica y ultra brillante
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Primer plano del frente de Tira de luces OmniGlow 5 m

Tira de luces OmniGlow 5 m

4500 lúmenes
Tecnología OmniGlow para efectos de iluminación suaves
Luz directa e indirecta
Luz blanca auténtica y ultra brillante
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Primer plano del frente de Play gradient lightstrip 75 inch

Play gradient lightstrip 75 inch

Fabricado para televisores de 75" y mayores
Incluye fuente de alimentación y montajes
Combina luz blanca y de colores
Requiere Hue Bridge y Hue sync box
Primer plano del frente de Extensión de guirnaldas de luces para exteriores globo de 21 m Hue Festavia

Extensión de guirnaldas de luces para exteriores globo de 21 m Hue Festavia

Extensión de 21 m de guirnaldas de luces
30 bombillas Lightguide
Blanco y degradado de colores
Bombillas brillantes de 50 lúmenes
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Primer plano del frente de Tira de luces para exteriores Flux 10 m

Tira de luces para exteriores Flux 10 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y brillante
3000 lúmenes
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Primer plano del frente de Guirnaldas de luces para exteriores globo de 21 m Hue Festavia

Guirnaldas de luces para exteriores globo de 21 m Hue Festavia

21 m de guirnaldas de luces
30 bombillas Lightguide
Blanco y degradado de colores
Bombillas brillantes de 50 lúmenes
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Primer plano del frente de Tira de luces ultrabrillante Flux 3 m

Tira de luces ultrabrillante Flux 3 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y ultra brillante
2900 lúmenes
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Primer plano del frente de Tira de luces ultrabrillante Flux 5 m

Tira de luces ultrabrillante Flux 5 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y ultra brillante
4800 lúmenes
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Primer plano del frente de Extensión para tira de luces Hue Flux 10 m

Extensión para tira de luces Hue Flux 10 m

Extensión de 10 metros
Fácil instalación
Luz blanca auténtica y brillante
Color preciso Chromasync™
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Primer plano del frente de Tira luz inteligente HUE Play gradient 55"

Tira luz inteligente HUE Play gradient 55"

Fabricado para televisores de 55" a 60"
Incluye fuente de alimentación y montajes
Combina luz blanca y de colores
Requiere Hue Bridge y Hue sync box
Primer plano del frente de Tira Luz Led inteligente Hue Play Gradient 65”

Tira Luz Led inteligente Hue Play Gradient 65”

Fabricado para televisores de 65" a 70"
Incluye fuente de alimentación y montajes
Combina luz blanca y de colores
Requiere Hue Bridge y Hue sync box
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Primer plano del frente de Tira de luces Flux 3 m

Tira de luces Flux 3 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y brillante
1200 lúmenes
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Primer plano del frente de Tira de luces Flux 4 m

Tira de luces Flux 4 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y brillante
1600 lúmenes
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Primer plano del frente de Tira de luces Flux 5 m

Tira de luces Flux 5 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y brillante
2000 lúmenes
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Primer plano del frente de Tira de luces Hue Essential 5 m

Tira de luces Hue Essential 5 m

RGBIC
Escenas personalizables
Corte a medida para cada espacio
Control por aplicación y con la voz
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Primer plano del frente de Paquete de 4 conectores flexibles Hue Flux

Paquete de 4 conectores flexibles Hue Flux

Conector de 50 cm para trazado complejo
Transición de luz perfecta
Instalación precisa
Segura y fácil de utilizar
Primer plano del frente de Guirnaldas de luces para exteriores globo de 14 m Hue Festavia

Guirnaldas de luces para exteriores globo de 14 m Hue Festavia

14 m de guirnaldas de luces
20 bombillas Lightguide
Blanco y degradado de colores
Bombillas brillantes de 50 lúmenes
Primer plano del frente de Paquete de 4 conectores de esquina Hue Flux

Paquete de 4 conectores de esquina Hue Flux

Une dos trozos de tira de luz
Conexión en esquina de 90 grados
Garantiza una iluminación coherente
Fácil de instalar tú mismo
Oferta
Primer plano del frente de Hue Play Gradient Lightstrip para PC

Hue Play Gradient Lightstrip para PC

Fabricado para monitores de 24" a 27"
Incluye fuente de alimentación y soportes
Combina luz blanca y de colores
Incluye Hue Bridge
Primer plano del frente de Guirnaldas de luces para exteriores globo de 7 m Hue Festavia

Guirnaldas de luces para exteriores globo de 7 m Hue Festavia

7 m de guirnaldas de luces
10 bombillas Lightguide
Blanco y degradado de colores
Bombillas brillantes de 50 lúmenes
Primer plano del frente de Tira de luces para exteriores Flux 6 m

Tira de luces para exteriores Flux 6 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y brillante
3000 lúmenes
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Primer plano del frente de Tira de luces Neon para exteriores 3 m

Tira de luces Neon para exteriores 3 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y brillante
1100 lúmenes
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Primer plano del frente de Tira de luces Flux 6 m

Tira de luces Flux 6 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y brillante
2000 lúmenes
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