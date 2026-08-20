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Luminarias inteligentes

Completa tu configuración con luminarias diseñadas para cada espacio. Desde lámparas colgantes y plafones hasta apliques de pared, cada luminaria se integra perfectamente con la app Hue, brindándote control total en todo tu hogar.

340 productos
Primer plano del frente de Foco para exteriores Lily

Foco para exteriores Lily

LED integrado
Luz blanca y de color
Sistema de baja tensión: unidad base
Control inteligente con Hue Bridge*
Primer plano del frente de Pack de 3 focos empotrables Centura

Pack de 3 focos empotrables Centura

Incluye una bombilla GU10
Diámetro de recorte de 70 mm
Cabezal ajustable
Haz estrecho
Novedad
Primer plano del frente de Empotrable fino 90 mm paquete de 3

Empotrable fino 90 mm paquete de 3

Luz blanca y de colores ajustable
Sincronización de color Chromasync
1000 lúmenes
Resistente al agua (IP44)
Primer plano del frente de Aplique mural de interior y exterior Dymera

Aplique mural de interior y exterior Dymera

Luz blanca y de color
Controla cada luz de forma individual
Control mediante aplicación o voz
Añade un Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Primer plano del frente de Panel de techo LED Tento WA redondo de 29,1 cm blanco

Panel de techo LED Tento WA redondo de 29,1 cm blanco

Brillo sutil hacia arriba
⌀29,1 cm
Hasta 2250 lúmenes
Perfil sintético
Primer plano del frente de Pack de 3 focos empotrables Xamento

Pack de 3 focos empotrables Xamento

3 bombillas GU10
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Primer plano del frente de Colgante cilindro Perifo

Colgante cilindro Perifo

5,2 W
17,7 cm sobre carril
Hasta 510 lúmenes
Subir y bajar el cable
Primer plano del frente de Colgante Enrave

Colgante Enrave

LED integrado
Control Bluetooth a través de aplicación
Incluye interruptor inalámbrico
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Primer plano del frente de Panel de techo LED Tento WA redondo de 42,1 cm negro

Panel de techo LED Tento WA redondo de 42,1 cm negro

Brillo sutil hacia arriba
⌀42,1 cm
Hasta 3100 lúmenes
Perfil sintético
Primer plano del frente de Foco sencillo Argenta

Foco sencillo Argenta

Incluye bombilla LED GU10
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Primer plano del frente de Panel de techo LED Tento WCA redondo de 29,1 cm negro

Panel de techo LED Tento WCA redondo de 29,1 cm negro

Brillo sutil hacia arriba
⌀29,1 cm
Hasta 2250 lúmenes
Perfil sintético
Novedad
Primer plano del frente de Empotrable fino 90 mm paquete de 3

Empotrable fino 90 mm paquete de 3

Luz blanca y de colores ajustable
Sincronización de color Chromasync
1000 lúmenes
Resistente al agua (IP44)
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Foco para exteriores Lily XL

Foco para exteriores Lily XL

LED integrado
Luz blanca y de color
Sistema de baja tensión: extensión
Control inteligente con Hue Bridge*
Primer plano del frente de Lámpara colgante Ensis

Lámpara colgante Ensis

LED integrado
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Primer plano del frente de Lámpara colgante Ensis

Lámpara colgante Ensis

LED integrado
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Primer plano del frente de Foco cilindro Perifo

Foco cilindro Perifo

5,3 W
17,7 cm sobre carril
Hasta 510 lúmenes
Gira 350 grados
Primer plano del frente de Aplique mural para exteriores Nyro

Aplique mural para exteriores Nyro

LED integrado
Luz blanca y de color
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*
Primer plano del frente de Lámpara colgante Flourish

Lámpara colgante Flourish

LED integrado
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Primer plano del frente de Panel rectangular Aurelle

Panel rectangular Aurelle

Distribución de la luz uniforme
120 × 30 cm
Hasta 3750 lúmenes
Aluminio blanco mate
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Foco empotrable Centura

Foco empotrable Centura

Incluye una bombilla GU10
Diámetro de recorte de 70 mm
Cabezal ajustable
Haz estrecho
Exclusivo
Primer plano del frente de Barra de luces lineal Perifo

Barra de luces lineal Perifo

29 W
95 cm sobre carril
Hasta 2050 lúmenes
Perfecto para espacios mayores
Primer plano del frente de Panel de techo LED Tento WCA redondo de 54,2 cm blanco

Panel de techo LED Tento WCA redondo de 54,2 cm blanco

Brillo sutil hacia arriba
⌀54,2 cm
Hasta 3500 lúmenes
Perfil sintético
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Aplique mural para exteriores Impress

Aplique mural para exteriores Impress

Cableado
Acabado en negro mate
240 x 190 mm
Control inteligente con Hue Bridge*
Primer plano del frente de Foco para exteriores Lily

Foco para exteriores Lily

LED integrado
Luz blanca y de color
Sistema de baja tensión: extensión
Control inteligente con Hue Bridge*
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Guía de luminarias inteligentes

¿Cuál es la diferencia entre una luminaria inteligente y una bombilla inteligente?

¿Las luminarias inteligentes ralentizarán el Wi-Fi de mi hogar?

¿Cuáles son los diferentes estilos de luminarias disponibles?

¿Cuáles son las mejores luminarias para salones modernos?

¿Cómo elijo la luminaria adecuada para mi dormitorio?

¿Dónde puedo encontrar lámparas cilíndricas de alta calidad?

¿Dónde puedo encontrar luminarias de alta calidad para bibliotecas?

¿Cómo puedo instalar una luminaria Philips Hue?

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