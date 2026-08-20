Luminarias inteligentes

Foco para exteriores Lily
LED integrado
Luz blanca y de color
Sistema de baja tensión: unidad base
Control inteligente con Hue Bridge*
El precio actual es 359,99 €
Pack de 3 focos empotrables Centura
Incluye una bombilla GU10
Diámetro de recorte de 70 mm
Cabezal ajustable
Haz estrecho
El precio actual es 189,99 €
Novedad
Empotrable fino 90 mm paquete de 3
Luz blanca y de colores ajustable
Sincronización de color Chromasync
1000 lúmenes
Resistente al agua (IP44)
El precio actual es 249,99 €
Aplique mural de interior y exterior Dymera
Luz blanca y de color
Controla cada luz de forma individual
Control mediante aplicación o voz
Añade un Hue Bridge para disfrutar de más funciones
El precio actual es 229,99 €
Panel de techo LED Tento WA redondo de 29,1 cm blanco
Brillo sutil hacia arriba
⌀29,1 cm
Hasta 2250 lúmenes
Perfil sintético
El precio actual es 89,99 €
Pack de 3 focos empotrables Xamento
3 bombillas GU10
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
El precio actual es 219,99 €
Colgante cilindro Perifo
5,2 W
17,7 cm sobre carril
Hasta 510 lúmenes
Subir y bajar el cable
El precio actual es 159,99 €
Colgante Enrave
LED integrado
Control Bluetooth a través de aplicación
Incluye interruptor inalámbrico
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
El precio actual es 309,99 €
Panel de techo LED Tento WA redondo de 42,1 cm negro
Brillo sutil hacia arriba
⌀42,1 cm
Hasta 3100 lúmenes
Perfil sintético
El precio actual es 119,99 €
Foco sencillo Argenta
Incluye bombilla LED GU10
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
El precio actual es 99,99 €
Panel de techo LED Tento WCA redondo de 29,1 cm negro
Brillo sutil hacia arriba
⌀29,1 cm
Hasta 2250 lúmenes
Perfil sintético
El precio actual es 109,99 €
Novedad
Empotrable fino 90 mm paquete de 3
Luz blanca y de colores ajustable
Sincronización de color Chromasync
1000 lúmenes
Resistente al agua (IP44)
El precio actual es 249,99 €
Crea tu kit de inicio
Foco para exteriores Lily XL
LED integrado
Luz blanca y de color
Sistema de baja tensión: extensión
Control inteligente con Hue Bridge*
El precio actual es 169,99 €
Lámpara colgante Ensis
LED integrado
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
El precio actual es 489,99 €
Lámpara colgante Ensis
LED integrado
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
El precio actual es 489,99 €
Foco cilindro Perifo
5,3 W
17,7 cm sobre carril
Hasta 510 lúmenes
Gira 350 grados
El precio actual es 129,99 €
Aplique mural para exteriores Nyro
LED integrado
Luz blanca y de color
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*
El precio actual es 149,99 €
Lámpara colgante Flourish
LED integrado
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
El precio actual es 419,99 €
Panel rectangular Aurelle
Distribución de la luz uniforme
120 × 30 cm
Hasta 3750 lúmenes
Aluminio blanco mate
El precio actual es 209,99 €
Crea tu kit de inicio
Foco empotrable Centura
Incluye una bombilla GU10
Diámetro de recorte de 70 mm
Cabezal ajustable
Haz estrecho
El precio actual es 69,99 €
Exclusivo
Barra de luces lineal Perifo
29 W
95 cm sobre carril
Hasta 2050 lúmenes
Perfecto para espacios mayores
El precio actual es 199,99 €
Panel de techo LED Tento WCA redondo de 54,2 cm blanco
Brillo sutil hacia arriba
⌀54,2 cm
Hasta 3500 lúmenes
Perfil sintético
El precio actual es 199,99 €
Crea tu kit de inicio
Aplique mural para exteriores Impress
Cableado
Acabado en negro mate
240 x 190 mm
Control inteligente con Hue Bridge*
El precio actual es 179,99 €
Foco para exteriores Lily
LED integrado
Luz blanca y de color
Sistema de baja tensión: extensión
Control inteligente con Hue Bridge*
El precio actual es 119,99 €