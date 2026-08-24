Interruptores de luz inteligentes

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Utilización Utilización Iluminación interior (6) Iluminación exterior (0)

Ubicación Ubicación Dormitorio (9) Despacho (9) Comedor (8) Cuarto de baño (5) Cocina (9) Salón (9) Patio delantero y trasero (0) Ver todo

Adecuado para Adecuado para Seguridad (0) Ambiente (5) Ocio (0) Bienestar (0) Exterior (0) Ver todo

Conexión eléctrica Conexión eléctrica Cables en electricidad (0) Con enchufe (0) Batería (0) Cableado (5)

Estanco al agua Estanco al agua Está bien para zonas mojadas (0) Está bien para zonas húmedas (0) Está bien para zonas secas (0)

Índice IP Índice IP IP54 (0) IP65 (0) IP44 (0) IP67 (0) IP20 (0) Ver todo

Tipo de accesorio Tipo de accesorio Sensores de movimiento (2) Dispositivos (2) Fuentes de alimentación (3) Enchufes inteligentes (2) Controles (14) Alargadores de cable (6) Ver menos

Fuente de luz Fuente de luz LED integrado (0) Bombilla no integrada (0)

Precio Precio Precio desde Precio hasta Ofertas especiales (0)