Interruptores de luz inteligentes

Novedad
Módulo interruptor de pared con cable (luces inteligentes) (paquete de 2)
Permite acceder a las luces Hue
Convierte en inteligentes los interruptores existentes
Control de luces, habitaciones, zonas
No necesita pila
El precio actual es 79,99 €
Crea tu kit de inicio
Hue Bridge
Admite 50 luces, 12 accesorios
Activa Hue Sync
Accede a la integración de luces y seguridad
Cifrado avanzado
El precio actual es 79,99 €
Novedad
Interruptor de encendido/apagado con cable (2 canales) para luces no inteligentes
Añade luces no inteligentes a Hue
Control por aplicación y por voz
No necesita pila
Accede a funciones adicionales con un Bridge
El precio actual es 54,99 €
Crea tu kit de inicio
Hue Dimmer switch (último modelo)
Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Fácil acceso a escenas de iluminación
Utilízalo como mando a distancia
El precio actual es 21,99 €
Hue tap switch
Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Fácil acceso a escenas de iluminación
Utilízalo como mando a distancia
El precio actual es 49,95 €
Paquete de dos módulos de interruptor de pared Philips Hue
Se instala detrás del interruptor de luz existente
Selección de escena personalizada
Controla las luces Hue con el interruptor existente
Requiere un Hue Bridge
El precio actual es 89,99 €
Novedad
Interruptor de encendido/apagado con cable (1 canal) para luces no inteligentes
Añade luces no inteligentes a Hue
Control por aplicación y por voz
No necesita pila
Accede a funciones adicionales con un Bridge
El precio actual es 49,99 €
Exclusivo
Especificaciones del interruptor Hue Tap switch:
Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Fácil acceso a las escenas de iluminación
Utilízalo como mando a distancia
El precio actual es 44,99 €
Crea tu kit de inicio
Módulo de interruptor de pared Philips Hue
Se instala detrás del interruptor de luz existente
Selección de escena personalizada
Controla las luces Hue con el interruptor existente
El precio actual es 49,99 €
Novedad
Interruptor inalámbrico con cable para luces no inteligentes
Añade luces regulables no inteligentes a Hue
Control por aplicación y por voz
No necesita pila
Accede a funciones adicionales con un Hue Bridge
El precio actual es 59,99 €
Hue Smart button
Alimentación por batería
45 mm
Diseño mate
Fijación magnética o con soporte
El precio actual es 21,99 €
Novedad
Módulo interruptor de pared con cable (luces inteligentes) (paquete de 1)
Permite acceder a las luces Hue
Convierte en inteligentes los interruptores existentes
Control de luces, habitaciones, zonas
No necesita pila
El precio actual es 44,99 €
Hue tap switch
Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Fácil acceso a escenas de iluminación
Utilízalo como mando a distancia
El precio actual es 49,95 €
Exclusivo
Especificaciones del interruptor Hue Tap switch:
Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Fácil acceso a las escenas de iluminación
Utilízalo como mando a distancia
El precio actual es 44,99 €
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