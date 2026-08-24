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Interruptores de luz inteligentes

Controla la iluminación inteligente como tú quieras con los interruptores inteligentes Philips Hue. Ajusta el brillo, activa escenas y controla varias luces con prácticos controles inalámbricos pensados para el uso diario.

14 productos
Novedad
Primer plano del frente de Módulo interruptor de pared con cable (luces inteligentes) (paquete de 2)

Módulo interruptor de pared con cable (luces inteligentes) (paquete de 2)

Permite acceder a las luces Hue
Convierte en inteligentes los interruptores existentes
Control de luces, habitaciones, zonas
No necesita pila
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Hue Bridge

Hue Bridge

Admite 50 luces, 12 accesorios
Activa Hue Sync
Accede a la integración de luces y seguridad
Cifrado avanzado
Novedad
Primer plano del frente de Interruptor de encendido/apagado con cable (2 canales) para luces no inteligentes

Interruptor de encendido/apagado con cable (2 canales) para luces no inteligentes

Añade luces no inteligentes a Hue
Control por aplicación y por voz
No necesita pila
Accede a funciones adicionales con un Bridge
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Hue Dimmer switch (último modelo)

Hue Dimmer switch (último modelo)

Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Fácil acceso a escenas de iluminación
Utilízalo como mando a distancia
Primer plano del frente de Hue tap switch

Hue tap switch

Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Fácil acceso a escenas de iluminación
Utilízalo como mando a distancia
Primer plano del frente de Paquete de dos módulos de interruptor de pared Philips Hue

Paquete de dos módulos de interruptor de pared Philips Hue

Se instala detrás del interruptor de luz existente
Selección de escena personalizada
Controla las luces Hue con el interruptor existente
Requiere un Hue Bridge
Novedad
Primer plano del frente de Interruptor de encendido/apagado con cable (1 canal) para luces no inteligentes

Interruptor de encendido/apagado con cable (1 canal) para luces no inteligentes

Añade luces no inteligentes a Hue
Control por aplicación y por voz
No necesita pila
Accede a funciones adicionales con un Bridge
Exclusivo
Primer plano del frente de Especificaciones del interruptor Hue Tap switch:

Especificaciones del interruptor Hue Tap switch:

Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Fácil acceso a las escenas de iluminación
Utilízalo como mando a distancia
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Módulo de interruptor de pared Philips Hue

Módulo de interruptor de pared Philips Hue

Se instala detrás del interruptor de luz existente
Selección de escena personalizada
Controla las luces Hue con el interruptor existente
Novedad
Primer plano del frente de Interruptor inalámbrico con cable para luces no inteligentes

Interruptor inalámbrico con cable para luces no inteligentes

Añade luces regulables no inteligentes a Hue
Control por aplicación y por voz
No necesita pila
Accede a funciones adicionales con un Hue Bridge
Primer plano del frente de Hue Smart button

Hue Smart button

Alimentación por batería
45 mm
Diseño mate
Fijación magnética o con soporte
Novedad
Primer plano del frente de Módulo interruptor de pared con cable (luces inteligentes) (paquete de 1)

Módulo interruptor de pared con cable (luces inteligentes) (paquete de 1)

Permite acceder a las luces Hue
Convierte en inteligentes los interruptores existentes
Control de luces, habitaciones, zonas
No necesita pila
Primer plano del frente de Hue tap switch

Hue tap switch

Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Fácil acceso a escenas de iluminación
Utilízalo como mando a distancia
Exclusivo
Primer plano del frente de Especificaciones del interruptor Hue Tap switch:

Especificaciones del interruptor Hue Tap switch:

Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Fácil acceso a las escenas de iluminación
Utilízalo como mando a distancia
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Guía de interruptores inteligentes

¿Qué es un interruptor de luz inteligente y cómo funciona?

¿Funcionarán los interruptores inteligentes si el Wi-Fi se cae?

¿Necesito un hub de hogar inteligente para usar un interruptor de luz inteligente?

¿Cómo reemplazar o cambiar un interruptor de luz?

¿Cómo instalar y conectar un interruptor de luz?

¿Cuáles son los problemas y soluciones más comunes para los interruptores inteligentes?

¿Puede un interruptor inteligente hacer que una bombilla normal sea inteligente?

¿Puedo programar un interruptor inalámbrico Philips Hue para activar diferentes escenas de iluminación según la hora del día?

Más información sobre los interruptores

Eficiencia energética de las luces LED inteligentes

Cómo instalar un interruptor inalámbrico Philips Hue

Utiliza nuestra guía paso a paso para instalar un interruptor inalámbrico Hue y ponlo en marcha en tu sistema de iluminación inteligente.
Luces LED con cambio de color

Ideas de iluminación con estilo para el salón

Descubre ideas de iluminación de salones con Philips Hue: lámparas de mesa, plafones, lámparas colgantes, y arreglos de luces ambiente inteligentes para transformar tu espacio.
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