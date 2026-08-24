Philips Hue Bridge, Bridge Pro y las bombillas inteligentes forman parte de un kit de inicio personalizable de Philips Hue. Un hub para el hogar inteligente Hue Bridge Pro y un hub para el hogar inteligente Philips Hue Bridge con bombillas inteligentes que emiten una luz rosa, todo ello incluido en la promoción «Crea tu propio kit de inicio» de Philips Hue.

Crea tu propio kit de inicio y ahorra hasta un 20 %

Configurar la iluminación inteligente es fácil con un kit de inicio Hue, ¡sobre todo si lo personalizas a tu manera!

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Productos destacados de iluminación en oferta

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Bridge Pro

Bridge Pro

149,99 €

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Hue Bridge

Hue Bridge

79,99 €

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GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)

GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)

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159,99 €

Oferta
Vela - Bombilla inteligente E14

Vela - Bombilla inteligente E14

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64,99 €

38,99 €

Temporalmente agotado

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Pack de un G125 E27 filamento Globo

Pack de un G125 E27 filamento Globo

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57,99 €

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Luz de acento portátil Go

Luz de acento portátil Go

99,99 €

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Pack doble barra de luces Play

Pack doble barra de luces Play

149,99 €

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Lámpara de pie Gradient Signe

Lámpara de pie Gradient Signe

339,99 €

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Lámpara de pie Gradient Signe

Lámpara de pie Gradient Signe

359,99 €

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Lámpara de mesa Bloom

Lámpara de mesa Bloom

99,99 €

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Iris cobre edición especial

Iris cobre edición especial

149,99 €

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Tira de luces para exteriores Flux 5 m

Tira de luces para exteriores Flux 5 m

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159,99 €

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Tira de luces para exteriores Flux 10 m

Tira de luces para exteriores Flux 10 m

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269,99 €

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Lámpara de mesa portátil Hue Go

Lámpara de mesa portátil Hue Go

169,99 €

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Proyector para exteriores Discover

Proyector para exteriores Discover

209,99 €

 

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