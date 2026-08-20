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LÁMPARA DE PEDESTAL PARA EXTERIORES IMPRESS
Cableado
Acabado en negro mate
400 x 100 mm
Control inteligente con Hue Bridge*
El precio actual es 199,99 €
Pedestal para exteriores Calla
Bajo voltaje
Acabado en negro mate
105 x 252 mm
La fuente de alimentación se vende por separado
El precio actual es 139,99 €
Lámpara de pedestal Impress (baja tensión)
Bajo voltaje
Acabado en negro mate
400 x 100 mm
La fuente de alimentación se vende por separado
El precio actual es 199,99 €
Oferta
Pedestal para exteriores Tuar
Incluye bombilla LED E27
Luz blanca cálida (2700 K)
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*
El precio actual es 64,99 €, el precio original es 129,99 €
Pedestal para exteriores Calla
Bajo voltaje
Acabado en negro mate
104 x 402 mm
La fuente de alimentación se vende por separado
El precio actual es 179,99 €
Lámpara de pedestal para exteriores Econic
LED integrado
Luz blanca y de color
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*
El precio actual es 199,99 €
Pedestal para exteriores Nyro
LED integrado
Luz blanca y de color
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*
El precio actual es 199,99 €
Bolardo para exteriores Calla
Bajo voltaje
Acero inoxidable
104 x 252 mm
La fuente de alimentación se vende por separado
El precio actual es 154,99 €
Pedestal para exteriores Turaco
Luz blanca y de color
1100 lúmenes
Control por aplicación y con la voz
Compatible con Matter
El precio actual es 149,99 €
Novedad
Pedestal para exteriores Lucca
Luz blanca y de color
1100 lúmenes
Control por aplicación y con la voz
Compatible con Matter
El precio actual es 134,99 €
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