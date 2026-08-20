Filtros aplicados
Todos los productos Kits de inicio (25) Bombillas (111) Tiras LED (63) Seguridad (36)

Precio

Luces de sendero exteriores

Ilumina el camino con luces para senderos exteriores. Diseñadas para caminos, entradas de vehículos, patios y caminos de jardín, estas luces inteligentes para exteriores combinan un diseño elegante con un rendimiento fiable y resistente a la intemperie.

10 productos
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de LÁMPARA DE PEDESTAL PARA EXTERIORES IMPRESS

LÁMPARA DE PEDESTAL PARA EXTERIORES IMPRESS

Cableado
Acabado en negro mate
400 x 100 mm
Control inteligente con Hue Bridge*
Primer plano del frente de Pedestal para exteriores Calla

Pedestal para exteriores Calla

Bajo voltaje
Acabado en negro mate
105 x 252 mm
La fuente de alimentación se vende por separado
Primer plano del frente de Lámpara de pedestal Impress (baja tensión)

Lámpara de pedestal Impress (baja tensión)

Bajo voltaje
Acabado en negro mate
400 x 100 mm
La fuente de alimentación se vende por separado
Oferta
Primer plano del frente de Pedestal para exteriores Tuar

Pedestal para exteriores Tuar

Incluye bombilla LED E27
Luz blanca cálida (2700 K)
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*
Primer plano del frente de Pedestal para exteriores Calla

Pedestal para exteriores Calla

Bajo voltaje
Acabado en negro mate
104 x 402 mm
La fuente de alimentación se vende por separado
Primer plano del frente de Lámpara de pedestal para exteriores Econic

Lámpara de pedestal para exteriores Econic

LED integrado
Luz blanca y de color
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*
Primer plano del frente de Pedestal para exteriores Nyro

Pedestal para exteriores Nyro

LED integrado
Luz blanca y de color
Alimentación mediante red eléctrica
Control inteligente con Hue Bridge*
Primer plano del frente de Bolardo para exteriores Calla

Bolardo para exteriores Calla

Bajo voltaje
Acero inoxidable
104 x 252 mm
La fuente de alimentación se vende por separado
Primer plano del frente de Pedestal para exteriores Turaco

Pedestal para exteriores Turaco

Luz blanca y de color
1100 lúmenes
Control por aplicación y con la voz
Compatible con Matter
Novedad
Primer plano del frente de Pedestal para exteriores Lucca

Pedestal para exteriores Lucca

Luz blanca y de color
1100 lúmenes
Control por aplicación y con la voz
Compatible con Matter
1-10 de 10

Guía de luces de sendero

¿A qué distancia se deben colocar las luces de sendero a lo largo del camino?

¿Son las luces decorativas de sendero suficientemente resistentes para soportar condiciones climáticas adversas?

¿Cómo elijo el tipo de luz de sendero que mejor se adapta a mi paisaje?

¿Cuáles son las luces de camino más elegantes para un patio moderno?

¿Cómo elegir las mejores luces para senderos de mi jardín?

¿Cuáles son las mejores luces de sendero con sensor de movimiento para exteriores?

¿Existen opciones eficientes en el consumo de energía para la iluminación de caminos?

¿Cuáles son los beneficios de las luces exteriores para senderos Hue?

¿Puedo instalar las luces de sendero yo mismo o necesito ayuda profesional?

¿Philips Hue ofrece luces solares para senderos, o es mejor un sistema de bajo voltaje para la iluminación de jardín?

Descubre más sobre las luces de sendero

Ideas para iluminación exterior con luces de sendero

Ideas de iluminación LED para transformar cualquier espacio exterior

Descubre inspiradoras ideas de iluminación exterior para jardines, caminos, muros, balcones y mucho más. Crea ambiente, seguridad y estilo con la iluminación exterior inteligente.
Guía de iluminación de seguridad

Guía de iluminación de seguridad

Consigue una visión detallada de cómo las luces de seguridad para el hogar pueden ayudarte a ganar en tranquilidad y a sentirte más seguro dentro y fuera de tu casa.
Consejos para usar sensores de movimiento Philips Hue

Cómo utilizar sensores de movimiento para luces inteligentes

Explora las ventajas del uso de los sensores de movimiento con el sistema de iluminación inteligente para desplazarte con seguridad y comodidad por tu casa.
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay