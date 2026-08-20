Iluminación inteligente para interiores mediante LED

Crea tu kit de inicio
Tira de luces ultrabrillante Flux 10 m
Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y ultra brillante
6000 lúmenes
El precio actual es 269,99 €
Tira de luces OmniGlow 3 m
2700 lúmenes
Tecnología OmniGlow para efectos de iluminación suaves
Luz directa e indirecta
Luz blanca auténtica y ultra brillante
El precio actual es 149,99 €
Elipse - Bombilla inteligente E27
Luz blanca y de colores
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
El precio actual es 104,99 €
Tira de luces OmniGlow 5 m
4500 lúmenes
Tecnología OmniGlow para efectos de iluminación suaves
Luz directa e indirecta
Luz blanca auténtica y ultra brillante
El precio actual es 199,99 €
Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Sincroniza las luces con el contenido del televisor en 8K 60 Hz y 4K 120 Hz
Con certificación HDMI 2.1
Sincroniza perfectamente el color con lo que se ve en la pantalla
Conecta hasta 10 luces Philips Hue
El precio actual es 349,99 €
Novedad
Módulo interruptor de pared con cable (luces inteligentes) (paquete de 2)
Permite acceder a las luces Hue
Convierte en inteligentes los interruptores existentes
Control de luces, habitaciones, zonas
No necesita pila
El precio actual es 79,99 €
Play gradient lightstrip 75 inch
Fabricado para televisores de 75" y mayores
Incluye fuente de alimentación y montajes
Combina luz blanca y de colores
Requiere Hue Bridge y Hue sync box
El precio actual es 259,99 €
Crea tu kit de inicio
Tira de luces ultrabrillante Flux 3 m
Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y ultra brillante
2900 lúmenes
El precio actual es 109,99 €
Crea tu kit de inicio
Hue Bridge
Admite 50 luces, 12 accesorios
Activa Hue Sync
Accede a la integración de luces y seguridad
Cifrado avanzado
El precio actual es 79,99 €
Crea tu kit de inicio
Lámpara de mesa portátil Hue Go
Funciona en interiores y exteriores
Control con Bluetooth
Control mediante aplicación o voz
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
El precio actual es 169,99 €
Colgante cilindro Perifo
5,2 W
17,7 cm sobre carril
Hasta 510 lúmenes
Subir y bajar el cable
El precio actual es 159,99 €
Crea tu kit de inicio
Tira de luces ultrabrillante Flux 5 m
Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y ultra brillante
4800 lúmenes
El precio actual es 159,99 €
Extensión para tira de luces Hue Flux 10 m
Extensión de 10 metros
Fácil instalación
Luz blanca auténtica y brillante
Color preciso Chromasync™
El precio actual es 199,99 €
Novedad
Interruptor de encendido/apagado con cable (2 canales) para luces no inteligentes
Añade luces no inteligentes a Hue
Control por aplicación y por voz
No necesita pila
Accede a funciones adicionales con un Bridge
El precio actual es 54,99 €
Crea tu kit de inicio
Lámpara de pie Gradient Signe
Negro
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
El precio actual es 339,99 €
Crea tu kit de inicio
Tira luz inteligente HUE Play gradient 55"
Fabricado para televisores de 55" a 60"
Incluye fuente de alimentación y montajes
Combina luz blanca y de colores
Requiere Hue Bridge y Hue sync box
El precio actual es 209,99 €
Colgante Enrave
LED integrado
Control Bluetooth a través de aplicación
Incluye interruptor inalámbrico
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
El precio actual es 309,99 €
Bombilla inteligente A60 - E27 (paquete de 3)
Blanca de cálida a fría
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
El precio actual es 99,99 €
Crea tu kit de inicio
Lámpara de mesa portátil Hue Go
Funciona en interiores y exteriores
Control con Bluetooth
Control mediante aplicación o voz
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
El precio actual es 169,99 €
Lámpara colgante Ensis
LED integrado
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
El precio actual es 489,99 €
Lámpara colgante Ensis
LED integrado
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
El precio actual es 489,99 €
Foco cilindro Perifo
5,3 W
17,7 cm sobre carril
Hasta 510 lúmenes
Gira 350 grados
El precio actual es 129,99 €
Crea tu kit de inicio
Pack doble barra de luces Play
Pack doble
LED integrado
Negro
Control inteligente con Hue Bridge*
El precio actual es 149,99 €
Hue Motion sensor
Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Automatiza las luces
Se monta en cualquier lugar
El precio actual es 44,99 €