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Iluminación inteligente para interiores mediante LED

Desde la cocina hasta el dormitorio, desde la lámpara hasta la luminaria, nuestra iluminación inteligente para interiores te da el control total. Ajusta el brillo y el color, Configura horarios y crea escenas personalizadas desde la app de Hue o tu asistente de voz.

210 productos
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Primer plano del frente de Tira de luces ultrabrillante Flux 10 m

Tira de luces ultrabrillante Flux 10 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y ultra brillante
6000 lúmenes
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Primer plano del frente de Tira de luces OmniGlow 3 m

Tira de luces OmniGlow 3 m

2700 lúmenes
Tecnología OmniGlow para efectos de iluminación suaves
Luz directa e indirecta
Luz blanca auténtica y ultra brillante
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Primer plano del frente de Elipse - Bombilla inteligente E27

Elipse - Bombilla inteligente E27

Luz blanca y de colores
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
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Primer plano del frente de Tira de luces OmniGlow 5 m

Tira de luces OmniGlow 5 m

4500 lúmenes
Tecnología OmniGlow para efectos de iluminación suaves
Luz directa e indirecta
Luz blanca auténtica y ultra brillante
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Primer plano del frente de Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Sincroniza las luces con el contenido del televisor en 8K 60 Hz y 4K 120 Hz
Con certificación HDMI 2.1
Sincroniza perfectamente el color con lo que se ve en la pantalla
Conecta hasta 10 luces Philips Hue
Novedad
Primer plano del frente de Módulo interruptor de pared con cable (luces inteligentes) (paquete de 2)

Módulo interruptor de pared con cable (luces inteligentes) (paquete de 2)

Permite acceder a las luces Hue
Convierte en inteligentes los interruptores existentes
Control de luces, habitaciones, zonas
No necesita pila
Primer plano del frente de Play gradient lightstrip 75 inch

Play gradient lightstrip 75 inch

Fabricado para televisores de 75" y mayores
Incluye fuente de alimentación y montajes
Combina luz blanca y de colores
Requiere Hue Bridge y Hue sync box
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Primer plano del frente de Tira de luces ultrabrillante Flux 3 m

Tira de luces ultrabrillante Flux 3 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y ultra brillante
2900 lúmenes
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Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Hue Bridge

Hue Bridge

Admite 50 luces, 12 accesorios
Activa Hue Sync
Accede a la integración de luces y seguridad
Cifrado avanzado
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Lámpara de mesa portátil Hue Go

Lámpara de mesa portátil Hue Go

Funciona en interiores y exteriores
Control con Bluetooth
Control mediante aplicación o voz
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Primer plano del frente de Colgante cilindro Perifo

Colgante cilindro Perifo

5,2 W
17,7 cm sobre carril
Hasta 510 lúmenes
Subir y bajar el cable
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Tira de luces ultrabrillante Flux 5 m

Tira de luces ultrabrillante Flux 5 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y ultra brillante
4800 lúmenes
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Primer plano del frente de Extensión para tira de luces Hue Flux 10 m

Extensión para tira de luces Hue Flux 10 m

Extensión de 10 metros
Fácil instalación
Luz blanca auténtica y brillante
Color preciso Chromasync™
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Novedad
Primer plano del frente de Interruptor de encendido/apagado con cable (2 canales) para luces no inteligentes

Interruptor de encendido/apagado con cable (2 canales) para luces no inteligentes

Añade luces no inteligentes a Hue
Control por aplicación y por voz
No necesita pila
Accede a funciones adicionales con un Bridge
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Lámpara de pie Gradient Signe

Lámpara de pie Gradient Signe

Negro
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Tira luz inteligente HUE Play gradient 55"

Tira luz inteligente HUE Play gradient 55"

Fabricado para televisores de 55" a 60"
Incluye fuente de alimentación y montajes
Combina luz blanca y de colores
Requiere Hue Bridge y Hue sync box
Primer plano del frente de Colgante Enrave

Colgante Enrave

LED integrado
Control Bluetooth a través de aplicación
Incluye interruptor inalámbrico
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Primer plano del frente de Bombilla inteligente A60 - E27 (paquete de 3)

Bombilla inteligente A60 - E27 (paquete de 3)

Blanca de cálida a fría
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Descargar la hoja de información del producto
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Lámpara de mesa portátil Hue Go

Lámpara de mesa portátil Hue Go

Funciona en interiores y exteriores
Control con Bluetooth
Control mediante aplicación o voz
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Primer plano del frente de Lámpara colgante Ensis

Lámpara colgante Ensis

LED integrado
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Primer plano del frente de Lámpara colgante Ensis

Lámpara colgante Ensis

LED integrado
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Primer plano del frente de Foco cilindro Perifo

Foco cilindro Perifo

5,3 W
17,7 cm sobre carril
Hasta 510 lúmenes
Gira 350 grados
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Pack doble barra de luces Play

Pack doble barra de luces Play

Pack doble
LED integrado
Negro
Control inteligente con Hue Bridge*
Primer plano del frente de Hue Motion sensor

Hue Motion sensor

Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Automatiza las luces
Se monta en cualquier lugar
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