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Precio

Lámparas LED inteligentes

Lámpara de mesa, de pie, de noche o portátil: dondequiera que necesites una lámpara, tenemos lo que buscas. Nuestras lámparas LED inteligentes combinan el diseño moderno con la potencia del ecosistema Hue. Configura el ambiente, sincronízate con tu entretenimiento y controla todo desde la app de Hue o tu asistente de voz.

64 productos
Exclusivo
Primer plano del frente de Luz crepuscular negra para dormir y despertarse

Luz crepuscular negra para dormir y despertarse

Tecnología ColorCast
Fuente de luz dual
Automatización del sueño con una pulsación
Regulación ultrabaja
Novedad
Primer plano del frente de Lámpara de pie grande Hue Play

Lámpara de pie grande Hue Play

Tecnología RGBWWIC
Sincronización color Chromasync
Fácil colocación
Sincroniza con app de TV o Sync box
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Lámpara de mesa portátil Hue Go

Lámpara de mesa portátil Hue Go

Funciona en interiores y exteriores
Control con Bluetooth
Control mediante aplicación o voz
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Novedad
Primer plano del frente de Lámpara de pie compacta Hue Play

Lámpara de pie compacta Hue Play

Tecnología RGBWWIC
Sincronización color Chromasync
Fácil colocación
Sincroniza con app de TV o Sync box
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Lámpara de pie Gradient Signe

Lámpara de pie Gradient Signe

Negro
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Lámpara de mesa portátil Hue Go

Lámpara de mesa portátil Hue Go

Funciona en interiores y exteriores
Control con Bluetooth
Control mediante aplicación o voz
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Pack doble barra de luces Play

Pack doble barra de luces Play

Pack doble
LED integrado
Negro
Control inteligente con Hue Bridge*
Novedad
Primer plano del frente de Lámpara de mesa Hue Play

Lámpara de mesa Hue Play

Tecnología RGBWWIC
Sincronización color Chromasync
Fácil colocación
Sincroniza con app de TV o Sync box
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Lámpara de pie Gradient Signe

Lámpara de pie Gradient Signe

Roble
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Lámpara de mesa Gradient Signe

Lámpara de mesa Gradient Signe

Roble
Control Bluetooth a través de aplicación
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Primer plano del frente de Tubo de luz Play gradient grande

Tubo de luz Play gradient grande

Fabricado para televisores de 60" y mayores
Incluye fuente de alimentación
Combina luz blanca y de colores
Requiere Hue Bridge y Hue sync box
Primer plano del frente de Lámpara de mesa Iris

Lámpara de mesa Iris

LED integrado
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Primer plano del frente de Lámpara de mesa Bloom

Lámpara de mesa Bloom

LED integrado
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Iris oro edición especial

Iris oro edición especial

LED integrado
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Lámpara de mesa Bloom

Lámpara de mesa Bloom

LED integrado
Control al instante mediante Bluetooth
Control con aplicación o voz*
Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Primer plano del frente de Pack individual barra de luces Play

Pack individual barra de luces Play

Pack individual
LED integrado
White
Control inteligente con Hue Bridge*
Exclusivo
Primer plano del frente de Pack Hue Bombilla Lightguide Elipse + Base Lámpara, impreso 3D, en color negra

Pack Hue Bombilla Lightguide Elipse + Base Lámpara, impreso 3D, en color negra

Incluye bombilla Lightguide
Incluye base de lámpara impresa en 3D
Fabricado con materiales reciclados
Acabado mate en color negro.
Exclusivo
Primer plano del frente de Pack Hue Bombilla Lightguide Globo + Base Lámpara, impreso 3D, en color arena

Pack Hue Bombilla Lightguide Globo + Base Lámpara, impreso 3D, en color arena

Incluye bombilla Lightguide
Incluye base de lámpara impresa en 3D
Fabricado con materiales reciclados
Acabado mate en color arena.
Exclusivo
Primer plano del frente de Pack Hue Bombilla Lightguide Globo + Base Lámpara, impreso 3D, en color negra

Pack Hue Bombilla Lightguide Globo + Base Lámpara, impreso 3D, en color negra

Incluye bombilla Lightguide
Incluye base de lámpara impresa en 3D
Fabricado con materiales reciclados
Acabado mate en color negro.
Exclusivo
Primer plano del frente de Pack Hue Bombilla Lightguide Globo + Base Lámpara, impreso 3D, en color verde

Pack Hue Bombilla Lightguide Globo + Base Lámpara, impreso 3D, en color verde

Incluye bombilla Lightguide
Incluye base de lámpara impresa en 3D
Fabricado con materiales reciclados
Acabado mate en color verde.
Exclusivo
Primer plano del frente de Pack Hue Bombilla Lightguide Triangular + Base Lámpara, impreso 3D, en color arena

Pack Hue Bombilla Lightguide Triangular + Base Lámpara, impreso 3D, en color arena

Incluye bombilla Lightguide
Incluye base de lámpara impresa en 3D
Fabricado con materiales reciclados
Acabado mate en color arena.
Exclusivo
Primer plano del frente de Pack Hue Bombilla Lightguide Triangular + Base Lámpara, impreso 3D, en color verde

Pack Hue Bombilla Lightguide Triangular + Base Lámpara, impreso 3D, en color verde

Incluye bombilla Lightguide
Incluye base de lámpara impresa en 3D
Fabricado con materiales reciclados
Acabado mate en color verde.
Rebaja
Primer plano del frente de Pack: Hue HDMI Sync box 8K + Hue Play Barras Luces x2

Pack: Hue HDMI Sync box 8K + Hue Play Barras Luces x2

Sincronización de luces con contenidos de TV a 8K 60Hz y 4K 120Hz
Certificación HDMI 2.1
Crea una sincronización de color 1:1 con lo que hay en la pantalla
Conecta hasta 10 luces Philips Hue
Rebaja
Primer plano del frente de Pack: lampara de suelo Hue Signe Gradient + Hue Bridge

Pack: lampara de suelo Hue Signe Gradient + Hue Bridge

Combina luz blanca y de color
Baña de luz la pared
Controla con la aplicación, la voz o los accesorios
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Guía de lámparas LED inteligentes

¿Necesito un hub inteligente para usar lámparas LED inteligentes?

¿Puedo agrupar varias lámparas LED inteligentes juntas?

¿Necesito un regulador de pared especial para atenuar lámparas LED inteligentes?

¿Cuáles son las mejores lámparas LED que combinan tecnología inteligente con una estética de diseño interior de alta gama?

¿Son regulables las lámparas LED?

¿Cuáles son las mejores lámparas para una casa moderna?

¿Cuáles son las mejores lámparas para la decoración de estilo rústico?

¿Hay lámparas modernas o elegantes que se conecten con altavoces?

¿Puedo controlar mi lámpara con mi smartphone o mediante comandos de voz?

¿Cuáles son las mejores lámparas inteligentes con brillo ajustable?

Obtén más información sobre lámparas

Beneficios de las luces LED inteligentes

Ideas de iluminación para el dormitorio

Explora ideas de iluminación relajante para el dormitorio con luz en capas, inspiración para lámparas de cabecera y colores relajantes para dormir con la iluminación inteligente Philips Hue.
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