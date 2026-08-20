Play gradient lightstrip 75 inch
Fabricado para televisores de 75" y mayores
Incluye fuente de alimentación y montajes
Combina luz blanca y de colores
Requiere Hue Bridge y Hue sync box
El precio actual es 259,99 €
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Tira luz inteligente HUE Play gradient 55"
Fabricado para televisores de 55" a 60"
Incluye fuente de alimentación y montajes
Combina luz blanca y de colores
Requiere Hue Bridge y Hue sync box
El precio actual es 209,99 €
Tira Luz Led inteligente Hue Play Gradient 65”
Fabricado para televisores de 65" a 70"
Incluye fuente de alimentación y montajes
Combina luz blanca y de colores
Requiere Hue Bridge y Hue sync box
El precio actual es 229,99 €
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Guía de retroiluminación para TV
¿Cómo se sincronizan las luces traseras para TV inteligentes con lo que se muestra en la pantalla?
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¿Puedo controlar la retroiluminación de la TV con comandos de voz?
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¿Puedo personalizar los efectos de iluminación del televisor a través de una aplicación móvil?
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¿Cómo instalar una retroiluminación en mi televisor?
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¿Qué es una retroiluminación para televisores?
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¿Cuál es la longitud de la tira de luz para un televisor de 55 pulgadas?
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¿La retroiluminación Hue es compatible con todas las marcas de televisores?
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¿Puedo controlar la sincronización de la retroiluminación de mi televisor con una aplicación móvil?
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¿Cuáles son las mejores tiras LED para la retroiluminación de televisores?
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¿Cuáles son las mejores tiras para TV y accesorios de sincronización?
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Descubre más sobre la retroiluminación para TV y las tiras LED para TV
Luces que se sincronizan con la televisión
Descubre cómo las luces inteligentes que se sincronizan con la televisión transforman tu experiencia de cine en casa. Descubre cómo sincronizar las luces LED con la televisión para una experiencia envolvente al ver películas, jugar y reducir la fatiga visual.