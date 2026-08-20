Filtros aplicados
Todos los productos Kits de inicio (25) Bombillas (111) Tiras LED (63) Seguridad (36)

Precio

Luces traseras para TV

Lleva tu entretenimiento más allá de la pantalla con nuestras luces traseras para TV. Diseñadas para sincronizarse en tiempo real con películas, videojuegos, deportes y contenido en streaming, las tiras de luces para televisores y los accesorios de sincronización crean una experiencia de visualización más inmersiva.

3 productos
Primer plano del frente de Play gradient lightstrip 75 inch

Play gradient lightstrip 75 inch

Fabricado para televisores de 75" y mayores
Incluye fuente de alimentación y montajes
Combina luz blanca y de colores
Requiere Hue Bridge y Hue sync box
Crea tu kit de inicio
Primer plano del frente de Tira luz inteligente HUE Play gradient 55"

Tira luz inteligente HUE Play gradient 55"

Fabricado para televisores de 55" a 60"
Incluye fuente de alimentación y montajes
Combina luz blanca y de colores
Requiere Hue Bridge y Hue sync box
Primer plano del frente de Tira Luz Led inteligente Hue Play Gradient 65”

Tira Luz Led inteligente Hue Play Gradient 65”

Fabricado para televisores de 65" a 70"
Incluye fuente de alimentación y montajes
Combina luz blanca y de colores
Requiere Hue Bridge y Hue sync box
1-3 de 3

Guía de retroiluminación para TV

¿Cómo se sincronizan las luces traseras para TV inteligentes con lo que se muestra en la pantalla?

¿Puedo controlar la retroiluminación de la TV con comandos de voz?

¿Puedo personalizar los efectos de iluminación del televisor a través de una aplicación móvil?

¿Cómo instalar una retroiluminación en mi televisor?

¿Qué es una retroiluminación para televisores?

¿Cuál es la longitud de la tira de luz para un televisor de 55 pulgadas?

¿La retroiluminación Hue es compatible con todas las marcas de televisores?

¿Puedo controlar la sincronización de la retroiluminación de mi televisor con una aplicación móvil?

¿Cuáles son las mejores tiras LED para la retroiluminación de televisores?

¿Cuáles son las mejores tiras para TV y accesorios de sincronización?

Descubre más sobre la retroiluminación para TV y las tiras LED para TV

Iluminación que se sincroniza con la TV

Luces que se sincronizan con la televisión

Descubre cómo las luces inteligentes que se sincronizan con la televisión transforman tu experiencia de cine en casa. Descubre cómo sincronizar las luces LED con la televisión para una experiencia envolvente al ver películas, jugar y reducir la fatiga visual.
Luces LED con cambio de color

Bombillas que cambian de color: 5 usos creativos

Descripción: Descubre todas las diferentes formas en que se puede aprovechar las bombillas LED que cambian de color, desde transformar tu experiencia de ver televisión hasta configurar señales inteligentes.
Ideas para iluminación de gimnasio en casa

Sincronización de Philips Hue con Netflix: guía de configuración

Descubre cómo configurar la configuración de Netflix con Philips Hue con tu televisor. Descubre la Philips Hue Play HDMI sync box, las aplicaciones Hue Sync y cómo crear un cine en casa inteligente.
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay