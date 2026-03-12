Philips Hue Play screen sync
Acerca de Philips Hue Play screen sync
No te limites a ver la tele: ¡vívela! Hue Screen Sync es una solución «plug-and-play» diseñada para que te adentres en el mundo del entretenimiento de Hue. Se adapta fácilmente a tu televisor y sincroniza el contenido de la pantalla con las luces Hue en tiempo real, acompañando cada momento con un espectáculo de luz y color maravillosamente coordinado. Sincroniza tus películas, series y eventos deportivos favoritos, tanto si los ves en streaming con tus aplicaciones nativas favoritas como si los ves por TV. Un objetivo ojo de pez captura toda la pantalla de un extremo a otro. El algoritmo de sincronización avanzado analiza cada color para ofrecer una sincronización optimizada de la luz, de modo que tus luces Hue reflejen toda la acción, incluso cuando cambien las condiciones de iluminación de la habitación. Configura tu zona de entretenimiento en la app Hue, sincroniza fácilmente tus luces con la función de sincronización de pantalla de Hue Play y, a continuación, personaliza la experiencia para que se adapte a lo que estés viendo.
- Solución Plug & Play sencilla
- Sincroniza cualquier contenido con la aplicación Hue
- Captura de imagen completa con lente ojo de pez
- Algoritmo avanzado de coincidencia de color
- Integración fluida con el ecosistema Hue
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103173126
Diseño y acabado
- Color
- Negro
- Material
- Plástico
Duración
- Vida útil nominal
- 87.600
- Rango de temperatura ambiente
- 0 °C a +40 °C
Características/accesorios adicionales incluidos
- Pilas incluidas
- No
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103173126
- Peso neto
- 0,28 kg
- Peso bruto
- 0,5 kg
- Altura
- 190 mm
- Longitud
- 100 mm
- Anchura
- 147 mm
- Código 12NC
- 929004440202
Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera
- 0
- Consumo de energía
- 1,5
Dimensiones y peso del producto
- Longitud de cable
- 2.000
- Altura global
- 68,2 mm
- Longitud global
- 180,4 mm
- Anchura global
- 139,6 mm
- Gama de alturas del producto
- 45.5 mm to 68.2 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Red eléctrica
- 100 - 240 V
- Código IP
- IP20
- Clase de protección
- Clase III
- Ubicación mojada/húmeda/seca UL
- Dry location
- Detección por radiofrecuencia
- No aplicable
- Opciones de montaje
- TV
La bombilla
- Actualizable por software
- Sí
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 12.0 y superior, iOS 17 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- HDMI
- No
- Resolución de vídeo
- no video output
- Formatos de vídeo
- no video output
- Período de soporte definido
- Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Sistemas operativos compatibles
- Android, iOS
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- No aplicable
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje