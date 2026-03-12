No te limites a ver la tele: ¡vívela! Hue Screen Sync es una solución «plug-and-play» diseñada para que te adentres en el mundo del entretenimiento de Hue. Se adapta fácilmente a tu televisor y sincroniza el contenido de la pantalla con las luces Hue en tiempo real, acompañando cada momento con un espectáculo de luz y color maravillosamente coordinado. Sincroniza tus películas, series y eventos deportivos favoritos, tanto si los ves en streaming con tus aplicaciones nativas favoritas como si los ves por TV. Un objetivo ojo de pez captura toda la pantalla de un extremo a otro. El algoritmo de sincronización avanzado analiza cada color para ofrecer una sincronización optimizada de la luz, de modo que tus luces Hue reflejen toda la acción, incluso cuando cambien las condiciones de iluminación de la habitación. Configura tu zona de entretenimiento en la app Hue, sincroniza fácilmente tus luces con la función de sincronización de pantalla de Hue Play y, a continuación, personaliza la experiencia para que se adapte a lo que estés viendo.

Solución Plug & Play sencilla

Sincroniza cualquier contenido con la aplicación Hue

Captura de imagen completa con lente ojo de pez

Algoritmo avanzado de coincidencia de color

Integración fluida con el ecosistema Hue