Compara cámaras de seguridad inteligentes

Guía comparativa de cámaras de seguridad inteligentes

Ya sea con un videotimbre en la puerta principal o una cámara en el salón, Hue Secure te permite elegir cómo vigilar tu hogar en tiempo real, así que utiliza esta guía para ver qué cámara es la más adecuada para tu espacio.

Una cámara proyector Hue, cámara 2K con cable, cámara 2K con batería y cámara de videotimbre Hue Secure en negro.

Comprar cámaras Hue Secure

Proyector Philips Hue Secure con cámara

Hue

Proyector Philips Hue Secure con cámara
Cifrado de extremo a extremo
Vídeo HD a 1080p
Luz blanca y de color
Se conecta a la red eléctrica de la casa

309,99 €

Cámara de seguridad con cable

Hue

Cámara de seguridad con cable
Cifrado de extremo a extremo
Vídeo de alta definición de 1080P
Se conecta a la toma de corriente
Soporte de pared incluido

149,99 €

Cámara de seguridad con cable con soporte de escritorio

Hue

Cámara de seguridad con cable con soporte de escritorio
Cifrado de extremo a extremo
Vídeo de alta definición de 1080P
Se conecta a la toma de corriente
Soporte incluido

169,99 €

Cámara de seguridad con batería

Hue

Cámara de seguridad con batería
Cifrado de extremo a extremo
Vídeo de alta definición de 1080P
Alimentación por baterías
Soporte de pared incluido

179,99 €

Descuentos hasta -40%
Soporte de escritorio Secure

Hue

Soporte de escritorio Secure
Diseñado para cámaras con cable Secure
Con peso para darle estabilidad
Oculta los cables para conseguir una apariencia impecable
Disponible en blanco o negro

49,99 €

29,99 €

Cable de cámara Secure de 3 m de baja tensión | Philips Hue

Hue

Cable de cámara Secure de 3 m de baja tensión | Philips Hue
Diseñado para cámaras Secure
Se conecta al sistema de baja tensión
Alargador de cable
Longitud de 3 m

29,99 €

Cable anticaída Secure

Hue

Cable anticaída Secure
Compatible con todas las cámaras Secure
Fabricado con materiales de alta calidad
Dificulta la extracción no deseada
Recomendado para cámaras instaladas a una altura superior a 2 m

14,99 €

Descuentos hasta -40%
Soporte de cámara Secure con pica de tierra

Hue

Soporte de cámara Secure con pica de tierra
Diseñado para cámaras Secure
Fácil de instalar en exterior
Colocar directamente sobre suelo sólido
Diseñado para usarse con el sistema de baja tensión

39,99 €

23,99 €

Crea tu kit de inicio
Hue Bridge

Hue

Hue Bridge
Montaje sencillo
Control inteligente
Añade hasta 50 bombillas
Control mediante voz

59,95 €

Sensor de contacto de seguridad

Hue

Sensor de contacto de seguridad
Instalación inalámbrica
Automatiza la luz
Larga duración de la batería
Se monta en puertas y ventanas

39,99 €

Kit de inicio Secure con cámara

Hue

Kit de inicio Secure con cámara
Hasta 1055 lúmenes*
Luz blanca y de color
Incluye cámara y sensores
Puente incluido

349,99 €

Artículo casi agotado

Crea tu kit de inicio
Fuente de alimentación de 40 W para exteriores

Hue

Fuente de alimentación de 40 W para exteriores
Alargador de cable
Puesta en marcha hasta 40 W
Negro

49,99 €

Comprar todas las cámaras
Un videoportero Hue Secure en negro.

Asegura tu puerta con luz

Presentamos el timbre de vídeo Hue Secure: recibe alertas de movimiento, comprueba quién está ahí con la vista en directo y activa tus luces Philips Hue para que se enciendan o parpadeen cuando haya alguien en la puerta.

Comprar videotimbre

Compara cámaras de seguridad inteligentes

Cámara con cable

Más información

Cámara con batería

Más información

Cámara de proyector

Más información

Videoportero con cable

Más información

Modelo 2K disponible

Modelo 1080p disponible

Aspecto de la imagen

16:09
16:09
16:09
1:1

Luz incorporada

Se puede usar en exteriores

Soporte de instalación

Sobremesa, montaje en pared o en techo
Montaje en pared o techo
Montaje en pared
Montaje en pared

Potencia

Se conecta a la toma de corriente
Batería recargable
Cables en electricidad
Cables en electricidad

Vista en directo

Visión nocturna

Conversación bidireccional

Envía alertas activadas por movimiento

Funciona con luces Hue¹

Ver historial de vídeo²

Comprar todas las cámaras
Supervisa tu casa en tiempo real

Supervisa tu casa en tiempo real

Recibe alertas directamente en tu dispositivo móvil. Mira lo que está sucediendo, en tiempo real, con una imagen nítida y clara en directo. Tu cámara Secure está en casa para que tú no tengas que estar.

Un hombre supervisa una vista en directo de un patio trasero en su smartphone utilizando la aplicación Hue.

Control completo de la seguridad e iluminación del hogar en una sola app

La aplicación Hue te ofrece un control total sobre tu seguridad e iluminación inteligentes. Gestiona cámaras Hue, timbres de vídeo y sensores, recibe notificaciones instantáneas y activa automatizaciones o alarmas, directamente desde tu teléfono. Empareja con luces inteligentes para mejorar la seguridad y personalizar tu configuración, todo en una sola aplicación.

Un hombre se sienta a trabajar con su portátil y vigila la puerta de su casa a través de una cámara 2K.

Disfruta del sistema manos libres con control de voz

Funciona con Alexa, Google Assistant y Apple Home. Solo tienes que pedir ver las imágenes de tu cámara en una pantalla inteligente, tanto si se detecta movimiento como si simplemente quieres echar un vistazo.

Más información sobre la seguridad doméstica inteligente

Explora Philips Hue Secure

Explora Philips Hue Secure
Explora el Centro de seguridad

Explora el Centro de seguridad
Obtener ayuda

Obtener ayuda

Preguntas y respuestas sobre las cámaras de seguridad inteligentes

¿Cuánto suelen costar las cámaras de seguridad inteligentes?

¿Tienen audio las cámaras de seguridad inteligentes?

¿Cuánto tiempo almacenan las grabaciones las cámaras de seguridad inteligentes?

¿Qué cámaras de seguridad inteligentes funcionan con aplicaciones de control por voz como Alexa, Google Home o Apple HomeKit?

¿Cuál es la mejor cámara de seguridad inteligente?

¿Cuál es la mejor cámara con timbre?

¹Requiere un Philips Hue Bridge y al menos una luz Philips Hue (se vende por separado).

²Requiere un plan Secure (se vende por separado).

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

