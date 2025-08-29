Ya sea con un videotimbre en la puerta principal o una cámara en el salón, Hue Secure te permite elegir cómo vigilar tu hogar en tiempo real, así que utiliza esta guía para ver qué cámara es la más adecuada para tu espacio.
Hue
Proyector Philips Hue Secure con cámara
309,99 €
Hue
Cámara de seguridad con cable
149,99 €
Hue
Cámara de seguridad con cable con soporte de escritorio
169,99 €
Hue
Cámara de seguridad con batería
179,99 €
Hue
Soporte de escritorio Secure
49,99 €
29,99 €
Hue
Cable de cámara Secure de 3 m de baja tensión | Philips Hue
29,99 €
Hue
Cable anticaída Secure
14,99 €
Hue
Soporte de cámara Secure con pica de tierra
39,99 €
23,99 €
Hue
Hue Bridge
59,95 €
Hue
Sensor de contacto de seguridad
39,99 €
Hue
Kit de inicio Secure con cámara
349,99 €
Hue
Fuente de alimentación de 40 W para exteriores
49,99 €
Compara cámaras de seguridad inteligentes
Cámara con cableMás información
Cámara con bateríaMás información
Cámara de proyectorMás información
Videoportero con cableMás información
Modelo 2K disponible
Modelo 1080p disponible
Aspecto de la imagen
Luz incorporada
Se puede usar en exteriores
Soporte de instalación
Potencia
Vista en directo
Visión nocturna
Conversación bidireccional
Envía alertas activadas por movimiento
Funciona con luces Hue¹
Ver historial de vídeo²
Supervisa tu casa en tiempo real
Recibe alertas directamente en tu dispositivo móvil. Mira lo que está sucediendo, en tiempo real, con una imagen nítida y clara en directo. Tu cámara Secure está en casa para que tú no tengas que estar.
Control completo de la seguridad e iluminación del hogar en una sola app
La aplicación Hue te ofrece un control total sobre tu seguridad e iluminación inteligentes. Gestiona cámaras Hue, timbres de vídeo y sensores, recibe notificaciones instantáneas y activa automatizaciones o alarmas, directamente desde tu teléfono. Empareja con luces inteligentes para mejorar la seguridad y personalizar tu configuración, todo en una sola aplicación.
Disfruta del sistema manos libres con control de voz
Funciona con Alexa, Google Assistant y Apple Home. Solo tienes que pedir ver las imágenes de tu cámara en una pantalla inteligente, tanto si se detecta movimiento como si simplemente quieres echar un vistazo.
Preguntas y respuestas sobre las cámaras de seguridad inteligentes
¿Cuánto suelen costar las cámaras de seguridad inteligentes?
¿Tienen audio las cámaras de seguridad inteligentes?
¿Cuánto tiempo almacenan las grabaciones las cámaras de seguridad inteligentes?
¿Qué cámaras de seguridad inteligentes funcionan con aplicaciones de control por voz como Alexa, Google Home o Apple HomeKit?
¿Cuál es la mejor cámara de seguridad inteligente?
¿Cuál es la mejor cámara con timbre?
¹Requiere un Philips Hue Bridge y al menos una luz Philips Hue (se vende por separado).
²Requiere un plan Secure (se vende por separado).
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.