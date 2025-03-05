Philips Hue y Yale

Deja que las luces y las cerraduras funcionen juntas

Haz que las luces se apaguen cuando se cierre la puerta o que se enciendan cuando llegues a casa. ¡Puedes incluso compartir el acceso a tus cerraduras Yale con familiares y amigos de confianza para darles a ellos la misma cálida y acogedora bienvenida que tú recibes!