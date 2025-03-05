Philips Hue y Yale

Aumenta la sensación de seguridad en tu hogar con las cerraduras inteligentes de Yale y Philips Hue.

Couple using Amazon Alexa to turn on Philips Hue smart lights

Aumenta la sensación de seguridad con las cerraduras y la luz inteligentes

Puerta cerrada, luces apagadas

Las cerraduras inteligentes Yale y Philips Hue trabajan en conjunto para ofrecerte acceso sin llave a tu hogar y controlar las luces cuando te vayas. 

Hombre poniéndose el abrigo en el vestíbulo principal de su casa

Deja que las luces y las cerraduras funcionen juntas

Haz que las luces se apaguen cuando se cierre la puerta o que se enciendan cuando llegues a casa. ¡Puedes incluso compartir el acceso a tus cerraduras Yale con familiares y amigos de confianza para darles a ellos la misma cálida y acogedora bienvenida que tú recibes!

Primer plano de una cerradura inteligente Yale

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Colección de bombillas Philips Hue, interruptores de luz de hogar inteligente y Hue Bridge

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