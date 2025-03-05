Aumenta la sensación de seguridad en tu hogar con las cerraduras inteligentes de Yale y Philips Hue.
Philips Hue y Yale
Puerta cerrada, luces apagadas
Las cerraduras inteligentes Yale y Philips Hue trabajan en conjunto para ofrecerte acceso sin llave a tu hogar y controlar las luces cuando te vayas.
Deja que las luces y las cerraduras funcionen juntas
Haz que las luces se apaguen cuando se cierre la puerta o que se enciendan cuando llegues a casa. ¡Puedes incluso compartir el acceso a tus cerraduras Yale con familiares y amigos de confianza para darles a ellos la misma cálida y acogedora bienvenida que tú recibes!
Consigue cerraduras inteligentes Yale
Explora la colección de cerraduras inteligentes Yale para encontrar la que mejor se adapta a tu hogar inteligente.
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