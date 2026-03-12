Kit de resellado para exteriores OmniGlow
El precio actual es 9,99 €
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Acerca de Kit de resellado para exteriores OmniGlow
El kit de resellado para exteriores te permite personalizar fácilmente la tira de luz para exterior OmniGlow para que se adapte perfectamente a tu espacio. Tras cortar la tira a la longitud deseada, utiliza el sellador, el tapón y la tapa de cierre incluidos para volver a sellar la tira de forma segura y mantener su protección contra la intemperie. Diseñado específicamente para las tiras de luz para exteriores OmniGlow, el kit garantiza un acabado limpio y profesional, al tiempo que preserva un rendimiento fiable en exteriores.
- Personalización a la medida
- Resistente a la intemperie
- Incluye sellador, tapón y casquillo
- Acabado de aspecto profesional
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103208071
Diseño y acabado
- Material
- silicona
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103208071
- Peso neto
- 0,02 kg
- Peso bruto
- 0,03 kg
- Altura
- 36 mm
- Longitud
- 36 mm
- Anchura
- 72 mm
- Código 12NC
- 929004424001
Dimensiones y peso del producto
- Altura global
- 5 mm
- Longitud global
- 12 mm
- Anchura global
- 12 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Otro
- Manual del usuario
- No hay manual disponible
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje