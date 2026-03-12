El kit de resellado para exteriores te permite personalizar fácilmente la tira de luz para exterior OmniGlow para que se adapte perfectamente a tu espacio. Tras cortar la tira a la longitud deseada, utiliza el sellador, el tapón y la tapa de cierre incluidos para volver a sellar la tira de forma segura y mantener su protección contra la intemperie. Diseñado específicamente para las tiras de luz para exteriores OmniGlow, el kit garantiza un acabado limpio y profesional, al tiempo que preserva un rendimiento fiable en exteriores.

Personalización a la medida

Resistente a la intemperie

Incluye sellador, tapón y casquillo

Acabado de aspecto profesional