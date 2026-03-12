Kit de resellado para exteriores OmniGlow

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Acerca de Kit de resellado para exteriores OmniGlow

El kit de resellado para exteriores te permite personalizar fácilmente la tira de luz para exterior OmniGlow para que se adapte perfectamente a tu espacio. Tras cortar la tira a la longitud deseada, utiliza el sellador, el tapón y la tapa de cierre incluidos para volver a sellar la tira de forma segura y mantener su protección contra la intemperie. Diseñado específicamente para las tiras de luz para exteriores OmniGlow, el kit garantiza un acabado limpio y profesional, al tiempo que preserva un rendimiento fiable en exteriores.

  • Personalización a la medida
  • Resistente a la intemperie
  • Incluye sellador, tapón y casquillo
  • Acabado de aspecto profesional
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay