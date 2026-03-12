Paneles Nanoleaf que funcionan con Philips Hue a través del módulo de aplique mural. Controla tus paneles en la app Hue con las demás luces. Solo está disponible cuando se compra con el módulo de aplique mural Hue. No se vende por separado.

Paneles de luz Nanoleaf

Funciona con Philips Hue a través del módulo de aplique mural

Control en la app Hue, por voz y accesorios