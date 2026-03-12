Paquete de extensión de panel mural Hexagon
El precio actual es 49,99 €
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Acerca de Paquete de extensión de panel mural Hexagon
Paneles Nanoleaf que funcionan con Philips Hue a través del módulo de aplique mural. Controla tus paneles en la app Hue con las demás luces. Solo está disponible cuando se compra con el módulo de aplique mural Hue. No se vende por separado.
- Paneles de luz Nanoleaf
- Funciona con Philips Hue a través del módulo de aplique mural
- Control en la app Hue, por voz y accesorios
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103170217
Características de la bombilla
- Regulable
- Sí
Diseño y acabado
- Color
- White
- Material
- Plástico
Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido
- 2.500
- Rango de temperatura ambiente
- 0 °C a +40 °C
- Vida útil nominal
- 25.000
Características/accesorios adicionales incluidos
- Altura ajustable
- No
- Cabezal de foco ajustable
- No
- Pilas incluidas
- No
- Elige tu color
- Sí
- LED integrado
- Sí
- Tipo de enchufe
- Tipo C
Características de la luz
- Índice de reproducción cromática (IRC)
- -
- Temperatura del color
- 2200-6500 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz
- 0
Varios
- Diseñada especialmente para
- Sala de ocio, Salón
- Estilo
- Moderno
Dimensiones y peso del embalaje
- Peso neto
- 0,62 kg
- Peso bruto
- 0,62 kg
- Altura
- 0 mm
- Longitud
- 0 mm
- Anchura
- 0 mm
- Código 12NC
- 929004448402
Dimensiones y peso del producto
- Altura global
- 10 mm
- Longitud global
- 115 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Tecnología de la bombilla
- LED
- Color de la luz
- Luz de colores
- Red eléctrica
- 100 - 240 V
- Potencia de la bombilla incluida
- NA
- Código IP
- IP20
- Clase de protección
- Clase III
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de fuentes de luz
- 6
- Ubicación mojada/húmeda/seca UL
- Dry location
- Detección por radiofrecuencia
- No aplicable
- Funcionalidad del repetidor Zigbee
- No
- Opciones de montaje
- Pared
La bombilla
- Formato
- Hexagon
- Actualizable por software
- Sí
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 12.0 y superior, iOS 17 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemas operativos compatibles
- Android, iOS
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- Con Hue Bridge
Otro
- Manual del usuario
- No hay manual disponible
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje