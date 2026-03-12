Paquete de extensión panel mural triangular

Novedad
Primer plano del frente de Apliques murales Paquete de extensión panel mural triangular
Temporalmente agotado

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Acerca de Paquete de extensión panel mural triangular

Paneles Nanoleaf que funcionan con Philips Hue a través del módulo de aplique mural. Controla tus paneles en la app Hue con las demás luces. Solo está disponible cuando se compra con el módulo de aplique mural Hue. No se vende por separado.

  • Paneles de luz Nanoleaf
  • Funciona con Philips Hue a través del módulo de aplique mural
  • Control en la app Hue, por voz y accesorios
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