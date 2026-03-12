Descubre el mundo del entretenimiento Hue en tu TV con el Hue Play HDMI Sync Box 4K. Disfruta de películas, series y videojuegos que cobran vida con una experiencia lumínica que se adapta a los colores y que transforma tu forma de verlos. Sincroniza sin esfuerzo las luces Hue con tu contenido favorito y disfruta de imágenes fluidas y nítidas que siguen el ritmo de cada momento en pantalla sin interrupciones, con la resolución 4K y a la frecuencia de actualización de 60 Hz. Con su diseño compacto y a su sencilla configuración HDMI, la Hue Play Sync Box 4K se integra a la perfección en cualquier espacio de ocio. Configura tu zona de entretenimiento en la aplicación Hue, sincroniza tus luces con la Hue Play Sync Box 4K y, a continuación, personaliza la experiencia para que se adapte a lo que estés viendo o jugando.

Compatible con resolución 4K a 60 Hz

Sincronización de contenido mediante la aplicación Hue

Diseño simple y compacto

Añade hasta 10 luces con Hue Bridge

Fácil configuración e instalación