Philips Hue Play HDMI sync box 4K
El precio actual es 149,99 €
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Acerca de Philips Hue Play HDMI sync box 4K
Descubre el mundo del entretenimiento Hue en tu TV con el Hue Play HDMI Sync Box 4K. Disfruta de películas, series y videojuegos que cobran vida con una experiencia lumínica que se adapta a los colores y que transforma tu forma de verlos. Sincroniza sin esfuerzo las luces Hue con tu contenido favorito y disfruta de imágenes fluidas y nítidas que siguen el ritmo de cada momento en pantalla sin interrupciones, con la resolución 4K y a la frecuencia de actualización de 60 Hz. Con su diseño compacto y a su sencilla configuración HDMI, la Hue Play Sync Box 4K se integra a la perfección en cualquier espacio de ocio. Configura tu zona de entretenimiento en la aplicación Hue, sincroniza tus luces con la Hue Play Sync Box 4K y, a continuación, personaliza la experiencia para que se adapte a lo que estés viendo o jugando.
- Compatible con resolución 4K a 60 Hz
- Sincronización de contenido mediante la aplicación Hue
- Diseño simple y compacto
- Añade hasta 10 luces con Hue Bridge
- Fácil configuración e instalación
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103141644
Diseño y acabado
- Color
- Negro mate
- Material
- Plástico
Duración
- Vida útil nominal
- 10.000
Características/accesorios adicionales incluidos
- Pilas incluidas
- No
- Tipo de enchufe
- Tipo C
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103141644
- Peso neto
- 0,23 kg
- Peso bruto
- 0,35 kg
- Altura
- 174 mm
- Longitud
- 79 mm
- Anchura
- 146 mm
- Código 12NC
- 929004315002
Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera
- 1,2
- Consumo de energía
- 5
Dimensiones y peso del producto
- Longitud de cable
- 1.000
- Altura global
- 23 mm
- Longitud global
- 117 mm
- Anchura global
- 87 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Red eléctrica
- 100-240 CA
- Código IP
- IP20
- Clase de protección
- Clase III
- Ubicación mojada/húmeda/seca UL
- Dry location
- Detección por radiofrecuencia
- No aplicable
- Funcionalidad del repetidor Zigbee
- No
- Opciones de montaje
- Portátil
La bombilla
- Actualizable por software
- Sí
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- No
- Aplicación Philips Hue
- Android 12.0 y superior, iOS 17 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- HDMI
- Sí
- Resolución de vídeo
- 4K60
- Formatos de vídeo
- NA
- Período de soporte definido
- Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Sistemas operativos compatibles
- Android, iOS
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- No aplicable
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje