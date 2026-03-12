Philips Hue Play HDMI sync box 4K

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Primer plano del frente de Hue Philips Hue Play HDMI sync box 4K
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Acerca de Philips Hue Play HDMI sync box 4K

Descubre el mundo del entretenimiento Hue en tu TV con el Hue Play HDMI Sync Box 4K. Disfruta de películas, series y videojuegos que cobran vida con una experiencia lumínica que se adapta a los colores y que transforma tu forma de verlos. Sincroniza sin esfuerzo las luces Hue con tu contenido favorito y disfruta de imágenes fluidas y nítidas que siguen el ritmo de cada momento en pantalla sin interrupciones, con la resolución 4K y a la frecuencia de actualización de 60 Hz. Con su diseño compacto y a su sencilla configuración HDMI, la Hue Play Sync Box 4K se integra a la perfección en cualquier espacio de ocio. Configura tu zona de entretenimiento en la aplicación Hue, sincroniza tus luces con la Hue Play Sync Box 4K y, a continuación, personaliza la experiencia para que se adapte a lo que estés viendo o jugando.

  • Compatible con resolución 4K a 60 Hz
  • Sincronización de contenido mediante la aplicación Hue
  • Diseño simple y compacto
  • Añade hasta 10 luces con Hue Bridge
  • Fácil configuración e instalación
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