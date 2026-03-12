Tira de luz 3 m Philips Hue Liane 360°
El precio actual es 399,99 €
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Acerca de Tira de luz 3 m Philips Hue Liane 360°
La tira de luz Liane 360° combina el diseño de alta gama con la iluminación inteligente. Su resplandor de 360° complementa y realza sutilmente las líneas arquitectónicas de las paredes y el techo de tu hogar, creando una expresión refinada de tu estilo personal. Diseñada con la tecnología OmniGlow, Liane ofrece una línea de luz ultra suave y uniforme que aporta profundidad, calidez y una sofisticación discreta a los interiores minimalistas. Cambia sin esfuerzo entre una luz blanca nítida y pura para realizar tareas, tonos blancos cálidos para relajarte o suaves degradados de colores tenues para crear ambiente. Aporta un toque sutil a los espacios de estar y a la oficina en casa colocándola en las paredes y a lo largo de las líneas del techo. Colócala sobre los escritorios y da forma a la tira de luz para crear un punto focal único. La galardonada aplicación Hue te ofrece un control inteligente, automatismos y escenas personalizadas que se adaptan a tu estilo de vida.
- Iluminación uniforme de 360° en blanco y color
- Degradados ultrasuaves OmniGlow
- Ajusta a la medida y móntala como prefieras.
- Control inteligente con la aplicación Hue
- Fuente de alimentación y accesorios incluidos
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103178572
Características de la bombilla
- Regulable
- Sí
Diseño y acabado
- Color
- Blanco mate
- Material
- silicona
Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido
- 50.000
- Vida útil nominal
- 25.000
Características/accesorios adicionales incluidos
- Altura ajustable
- No
- Cabezal de foco ajustable
- No
- Pilas incluidas
- No
- Elige tu color
- Sí
- LED integrado
- Sí
Características de la luz
- Índice de reproducción cromática (IRC)
- 80
- Temperatura del color
- 1000-20000 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz
- 1.5
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
- 60
Guirnalda de luces/tira de luz
- Capacidad de corte
- Sí
- Capacidad de ampliación
- No
- Voltaje de entrada
- 220V-240V
Varios
- Diseñada especialmente para
- Ambiente
- Estilo
- Diseño
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103178572
- Peso neto
- 1,61 kg
- Peso bruto
- 2,46 kg
- Altura
- 380 mm
- Longitud
- 120 mm
- Anchura
- 385 mm
- Código 12NC
- 929004435703
Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera
- 0,5
- Consumo de energía
- 45
- Consumo energético kWh/1000 h
- 40
Dimensiones y peso del producto
- Longitud de cable
- 1.500
- Altura global
- 22 mm
- Longitud global
- 3.000 mm
- Anchura global
- 22 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Flujo luminoso a 4000 K
- 2.250
- Diámetro
- 22 mm
- Tecnología de la bombilla
- LED
- Color de la luz
- Degradado de color y luz blanca (RGBICW)
- Red eléctrica
- 220 - 240 V
- Potencia de la bombilla incluida
- 60
- Código IP
- IP20
- Clase de protección
- Clase II
- Fuente de luz sustituible
- No
- Flujo luminoso a 2700 K
- 1.950
- Número de fuentes de luz
- 1
- Ubicación mojada/húmeda/seca UL
- Dry location
- Detección por radiofrecuencia
- MotionAwareTM
- Funcionalidad del repetidor Zigbee
- Sí
- Opciones de montaje
- Techo, Pared
La bombilla
- Formato
- Φ22mm*3000mm
- Actualizable por software
- Sí
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 12.0 y superior, iOS 17 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemas operativos compatibles
- Android, iOS
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- Con Hue Bridge o concentradores de terceros (enrutadores de borde Thread)
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje