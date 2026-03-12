Tira de luz 3 m Philips Hue Liane 360°

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Primer plano del frente de Hue Tira de luz 3 m Philips Hue Liane 360°
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Acerca de Tira de luz 3 m Philips Hue Liane 360°

La tira de luz Liane 360° combina el diseño de alta gama con la iluminación inteligente. Su resplandor de 360° complementa y realza sutilmente las líneas arquitectónicas de las paredes y el techo de tu hogar, creando una expresión refinada de tu estilo personal. Diseñada con la tecnología OmniGlow, Liane ofrece una línea de luz ultra suave y uniforme que aporta profundidad, calidez y una sofisticación discreta a los interiores minimalistas. Cambia sin esfuerzo entre una luz blanca nítida y pura para realizar tareas, tonos blancos cálidos para relajarte o suaves degradados de colores tenues para crear ambiente. Aporta un toque sutil a los espacios de estar y a la oficina en casa colocándola en las paredes y a lo largo de las líneas del techo. Colócala sobre los escritorios y da forma a la tira de luz para crear un punto focal único. La galardonada aplicación Hue te ofrece un control inteligente, automatismos y escenas personalizadas que se adaptan a tu estilo de vida.

  • Iluminación uniforme de 360° en blanco y color
  • Degradados ultrasuaves OmniGlow
  • Ajusta a la medida y móntala como prefieras.
  • Control inteligente con la aplicación Hue
  • Fuente de alimentación y accesorios incluidos
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