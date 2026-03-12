La tira de luz Liane 360° combina el diseño de alta gama con la iluminación inteligente. Su resplandor de 360° complementa y realza sutilmente las líneas arquitectónicas de las paredes de tu hogar, creando una expresión refinada de tu estilo personal. Diseñada con la tecnología OmniGlow, Liane ofrece una línea de luz ultra suave y uniforme que aporta profundidad, calidez y una sofisticación discreta a los interiores minimalistas. Cambia sin esfuerzo entre una luz blanca nítida y pura para realizar tareas, tonos blancos cálidos para relajarte o suaves degradados de colores tenues para crear ambiente. Crea una línea de luz vertical y estable fijando el peso en el extremo inferior de la tira de luz, lo que añade carácter a las paredes y esquinas de los dormitorios y pasillos. La galardonada aplicación Hue te ofrece un control inteligente, automatismos y escenas personalizadas que se adaptan a tu estilo de vida.

Iluminación uniforme de 360° en blanco y color

Degradados ultrasuaves OmniGlow

Ajusta a la medida y móntala como prefieras.

Control inteligente con la aplicación Hue

Fuente de alimentación y accesorios incluidos