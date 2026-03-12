Tira de luz Philips Hue Liane 360°, 3 m (peso incluido)
Acerca de Tira de luz Philips Hue Liane 360°, 3 m (peso incluido)
La tira de luz Liane 360° combina el diseño de alta gama con la iluminación inteligente. Su resplandor de 360° complementa y realza sutilmente las líneas arquitectónicas de las paredes de tu hogar, creando una expresión refinada de tu estilo personal. Diseñada con la tecnología OmniGlow, Liane ofrece una línea de luz ultra suave y uniforme que aporta profundidad, calidez y una sofisticación discreta a los interiores minimalistas. Cambia sin esfuerzo entre una luz blanca nítida y pura para realizar tareas, tonos blancos cálidos para relajarte o suaves degradados de colores tenues para crear ambiente. Crea una línea de luz vertical y estable fijando el peso en el extremo inferior de la tira de luz, lo que añade carácter a las paredes y esquinas de los dormitorios y pasillos. La galardonada aplicación Hue te ofrece un control inteligente, automatismos y escenas personalizadas que se adaptan a tu estilo de vida.
- Iluminación uniforme de 360° en blanco y color
- Degradados ultrasuaves OmniGlow
- Ajusta a la medida y móntala como prefieras.
- Control inteligente con la aplicación Hue
- Fuente de alimentación y accesorios incluidos
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103178558
Características de la bombilla
- Regulable
- Sí
Diseño y acabado
- Color
- Blanco mate
- Material
- silicona
Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido
- 50.000
- Vida útil nominal
- 25.000
Características/accesorios adicionales incluidos
- Cabezal de foco ajustable
- No
- Pilas incluidas
- No
- Elige tu color
- Sí
- LED integrado
- Sí
Características de la luz
- Índice de reproducción cromática (IRC)
- 80
- Temperatura del color
- 1000-20000 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz
- 1.5
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
- 60
Guirnalda de luces/tira de luz
- Capacidad de corte
- Sí
- Capacidad de ampliación
- No
- Voltaje de entrada
- 220V-240V
Varios
- Diseñada especialmente para
- Ambiente
- Estilo
- Diseño
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103178558
- Peso neto
- 1,86 kg
- Peso bruto
- 2,71 kg
- Altura
- 380 mm
- Longitud
- 120 mm
- Anchura
- 385 mm
- Código 12NC
- 929004435702
Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera
- 0,5
- Consumo de energía
- 45
- Consumo energético kWh/1000 h
- 40
Dimensiones y peso del producto
- Longitud de cable
- 1.500
- Altura global
- 22 mm
- Longitud global
- 3.000 mm
- Anchura global
- 22 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Flujo luminoso a 4000 K
- 2.250
- Diámetro
- 22 mm
- Tecnología de la bombilla
- LED
- Color de la luz
- Degradado de color y luz blanca (RGBICW)
- Red eléctrica
- 220 - 240 V
- Código IP
- IP20
- Clase de protección
- Clase II
- Fuente de luz sustituible
- No
- Flujo luminoso a 2700 K
- 1.950
- Número de fuentes de luz
- 1
- Ubicación mojada/húmeda/seca UL
- Dry location
- Detección por radiofrecuencia
- MotionAwareTM
- Funcionalidad del repetidor Zigbee
- Sí
- Opciones de montaje
- Techo
La bombilla
- Formato
- Φ22mm*3000mm
- Actualizable por software
- Sí
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 12.0 y superior, iOS 17 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemas operativos compatibles
- Android, iOS
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- Con Hue Bridge o concentradores de terceros (enrutadores de borde Thread)
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje