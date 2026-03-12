Lámpara de espejo Adore Bathroom
El precio actual es 104,97 €, el precio original es 159,99 €
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Acerca de Lámpara de espejo Adore Bathroom
El aplique mural Philips Hue White Ambiance Adore combina un diseño clásico con funcionalidades modernas. Las fórmulas de iluminación te permiten leer, relajarte, llenarte de energía y concentrarte con el Hue dimmer switch incluido o la aplicación Bluetooth para disfrutar de un control instantáneo. Añade un Philips Hue Bridge para descubrir más características. Coloca la luminaria en horizontal sobre el espejo o instala dos en vertical a ambos lados para crear un ambiente insuperable.
- White Ambiance
- LED integrado
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Incluye interruptor inalámbrico
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514340954
Diseño y acabado
- Color
- White
- Material
- Metal
Duración
- Vida útil nominal
- 25.000
Características/accesorios adicionales incluidos
- Pilas incluidas
- Sí
- Regulable con aplicación Hue e interruptor
- Sí
- LED integrado
- Sí
Características de la luz
- Temperatura del color
- 2200-6500 K
Varios
- Diseñada especialmente para
- Cuarto de baño
- Estilo
- Moderno
- Tipo
- Apliques murales
- EyeComfort
- Sí
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8719514340954
- Peso neto
- 0,65 kg
- Peso bruto
- 0,95 kg
- Altura
- 87 mm
- Longitud
- 480 mm
- Anchura
- 162 mm
- Código 12NC
- 929003056601
Dimensiones y peso del producto
- Peso neto
- 0,590 kg
- Altura global
- 43 mm
- Longitud global
- 424 mm
- Anchura global
- 116 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Flujo luminoso a 4000 K
- 990
- Color de la luz
- Luz blanca regulable
- Red eléctrica
- 50 - 60 Hz
- Tipo de batería
- CR2032
- Luminaria regulable
- Sí
- Potencia de la bombilla incluida
- 20 W
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto
- 13
- Código IP
- IP44
- Clase de protección
- Clase II
- Flujo luminoso a 2700 K
- 920
- Número de fuentes de luz
- 1
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 10.0 y superior, iOS 16 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- Dismantle Instructions