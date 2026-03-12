Lámpara de espejo Adore Bathroom

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Adore wall lamp, tubular shape, white finish with chrome end caps, mounted on a rectangular base, illuminated.
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Acerca de Lámpara de espejo Adore Bathroom

El aplique mural Philips Hue White Ambiance Adore combina un diseño clásico con funcionalidades modernas. Las fórmulas de iluminación te permiten leer, relajarte, llenarte de energía y concentrarte con el Hue dimmer switch incluido o la aplicación Bluetooth para disfrutar de un control instantáneo. Añade un Philips Hue Bridge para descubrir más características. Coloca la luminaria en horizontal sobre el espejo o instala dos en vertical a ambos lados para crear un ambiente insuperable.

  • White Ambiance
  • LED integrado
  • Control Bluetooth a través de aplicación
  • Incluye interruptor inalámbrico
  • Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay