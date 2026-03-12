El diseño arquitectónico de primera calidad y la iluminación inteligente se unen en la lámpara colgante Signe Gradient. Se trata de un diseño elegante, concebido para integrarse a la perfección en la arquitectura de tu hogar con una sofisticación discreta. Cuelga su perfil minimalista y ultradelgado en posición horizontal del techo y gíralo para dirigir la luz hacia los elementos arquitectónicos. El efecto es una luz que parece flotar, que crea un detalle de gran belleza y sobriedad para la cocina, la oficina en casa o las estancias comunes. La avanzada tecnología de degradado baña suavemente las paredes con degradados de luz para aportar calidez y profundidad al espacio. Cambia sin esfuerzo entre tonos blancos cálidos para crear un ambiente relajante, luz directa blanca fría y funcional para las tareas, y gradientes de colores decorativos suaves para crear el ambiente deseado. La lámpara colgante Signe con degradado está fabricada en aluminio negro de precisión, lo que le confiere un aspecto refinado y cuidado. La galardonada aplicación Hue te ofrece control inteligente, automatizaciones y escenas personalizadas adaptadas a tu estilo de vida.

Blanco y degradado de colores

Efectos de iluminación difusa y luz directa

Gíralo para dirigir la luz hacia donde sea necesario

Perfil ultradelgado

Acabado en aluminio negro