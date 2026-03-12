El diseño arquitectónico de primera calidad y la iluminación inteligente se unen en la lámpara colgante Signe con efecto degradado. Se trata de un diseño elegante, concebido para integrarse a la perfección en la arquitectura de tu hogar con una sofisticación discreta. Cuelga su perfil minimalista y ultradelgado del techo y enchúfalo a una toma de corriente. Gira y desliza la lámpara hacia arriba o hacia abajo por el cable para resaltar los elementos arquitectónicos. El efecto es una luz que parece flotar, lo que crea un detalle de gran belleza y discreción para la cocina, el salón o el dormitorio. La avanzada tecnología de degradado baña suavemente las paredes con degradados de luz para aportar calidez y profundidad al espacio. Cambia sin esfuerzo entre tonos blancos cálidos, ideales para relajarse, y degradados de colores suaves y decorativos para crear el ambiente deseado. La lámpara colgante Signe con degradado está fabricada en aluminio negro de precisión, lo que le confiere un aspecto refinado y cuidado. La galardonada aplicación Hue te ofrece un control inteligente, automatismos y escenas personalizadas que se adaptan a tu estilo de vida.

Blanco y degradado de colores

Efectos de baño de luz

Regulación ultrabaja al 0,1 %

Desliza hacia arriba o hacia abajo para ajustar la luz

Ultradelgado, acabado en aluminio negro