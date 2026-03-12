Poste Signe Gradient

Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Poste Signe Gradient
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Acerca de Poste Signe Gradient

El diseño arquitectónico de primera calidad y la iluminación inteligente se unen en el poste con degradado Signe. Se trata de un diseño elegante, concebido para integrarse a la perfección en la arquitectura de tu hogar con una sofisticación discreta. Coloca su perfil minimalista y ultradelgado en posición vertical contra las paredes del salón, el dormitorio o el despacho, enchúfalo y deja que su luz resalte los detalles de la estancia. La avanzada tecnología de degradado baña suavemente las paredes con degradados de luz para aportar calidez y profundidad al espacio. Cambia sin esfuerzo entre tonos blancos cálidos, que crean un ambiente relajante, y degradados de colores decorativos suaves, que ayudan a crear el ambiente deseado. El poste Signe con degradado está fabricado en aluminio negro de precisión, lo que le confiere un aspecto refinado y cuidado. La galardonada aplicación Hue te ofrece control inteligente, automatizaciones y escenas personalizadas adaptadas a tu estilo de vida.

  • Blanco y degradado de colores
  • Efectos de baño de luz
  • Regulación ultrabaja al 0,1 %
  • Perfil ultradelgado
  • Acabado en aluminio negro
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay