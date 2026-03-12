El diseño arquitectónico de primera calidad y la iluminación inteligente se unen en el poste con degradado Signe. Se trata de un diseño elegante, concebido para integrarse a la perfección en la arquitectura de tu hogar con una sofisticación discreta. Coloca su perfil minimalista y ultradelgado en posición vertical contra las paredes del salón, el dormitorio o el despacho, enchúfalo y deja que su luz resalte los detalles de la estancia. La avanzada tecnología de degradado baña suavemente las paredes con degradados de luz para aportar calidez y profundidad al espacio. Cambia sin esfuerzo entre tonos blancos cálidos, que crean un ambiente relajante, y degradados de colores decorativos suaves, que ayudan a crear el ambiente deseado. El poste Signe con degradado está fabricado en aluminio negro de precisión, lo que le confiere un aspecto refinado y cuidado. La galardonada aplicación Hue te ofrece control inteligente, automatizaciones y escenas personalizadas adaptadas a tu estilo de vida.

Blanco y degradado de colores

Efectos de baño de luz

Regulación ultrabaja al 0,1 %

Perfil ultradelgado

Acabado en aluminio negro