Poste Signe Gradient
El precio actual es 299,99 €
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Acerca de Poste Signe Gradient
El diseño arquitectónico de primera calidad y la iluminación inteligente se unen en el poste con degradado Signe. Se trata de un diseño elegante, concebido para integrarse a la perfección en la arquitectura de tu hogar con una sofisticación discreta. Coloca su perfil minimalista y ultradelgado en posición vertical contra las paredes del salón, el dormitorio o el despacho, enchúfalo y deja que su luz resalte los detalles de la estancia. La avanzada tecnología de degradado baña suavemente las paredes con degradados de luz para aportar calidez y profundidad al espacio. Cambia sin esfuerzo entre tonos blancos cálidos, que crean un ambiente relajante, y degradados de colores decorativos suaves, que ayudan a crear el ambiente deseado. El poste Signe con degradado está fabricado en aluminio negro de precisión, lo que le confiere un aspecto refinado y cuidado. La galardonada aplicación Hue te ofrece control inteligente, automatizaciones y escenas personalizadas adaptadas a tu estilo de vida.
- Blanco y degradado de colores
- Efectos de baño de luz
- Regulación ultrabaja al 0,1 %
- Perfil ultradelgado
- Acabado en aluminio negro
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103149589
Características de la bombilla
- Regulable
- Sí
Diseño y acabado
- Color
- Negro
- Material
- Aluminio
Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido
- 50.000
- Rango de temperatura ambiente
- +5 °C a +35 °C
- Vida útil nominal
- 25.000
Características/accesorios adicionales incluidos
- Altura ajustable
- No
- Pilas incluidas
- No
- Elige tu color
- Sí
- LED integrado
- Sí
- Portátil
- No
- Tipo de enchufe
- Tipo C, Tipo G
Características de la luz
- Ángulo de apertura
- 360
- Índice de reproducción cromática (IRC)
- 90
- Temperatura del color
- 1000-20000 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz
- 100 % de luz al instante
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
- 127,5
Varios
- Diseñada especialmente para
- Oficina en casa, Salón, Estudio
- Estilo
- Moderno
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103149589
- Peso neto
- 0,92 kg
- Peso bruto
- 2,25 kg
- Altura
- 138 mm
- Longitud
- 1.906 mm
- Anchura
- 177 mm
- Código 12NC
- 929004322301
Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera
- 0,1
- Consumo de energía
- 20
- Consumo energético kWh/1000 h
- 20
Dimensiones y peso del producto
- Longitud de cable
- 2.500
- Altura global
- 1.795 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Diámetro
- 22 mm
- Tecnología de la bombilla
- No aplicable
- Color de la luz
- Degradado de color y luz blanca (RGBICW)
- Red eléctrica
- 220 - 240 V
- Potencia de la bombilla incluida
- n/a
- Código IP
- IP20
- Clase de protección
- Clase II y III
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de fuentes de luz
- 1
- Detección por radiofrecuencia
- MotionAwareTM
- Funcionalidad del repetidor Zigbee
- Sí
- Opciones de montaje
- De pie
La bombilla
- Formato
- Linear
- Flujo luminoso
- 2550 lm a 6500K
- Actualizable por software
- Sí
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 8.0 y superior, iOS 17 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemas operativos compatibles
- Android, iOS
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- Con Hue Bridge o concentradores de terceros (enrutadores de borde Thread)
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje