Crea un ambiente exterior lleno de vida con la línea de iluminación perfecta. La tira de luz para exteriores OmniGlow aporta degradados de luz de colores perfectamente uniformes a cada momento, ya sea mientras socializas en el patio, te relajas en el jardín o recibes a tus invitados en la puerta de casa. La avanzada tecnología OmniGlow elimina los puntos visibles de los LED, creando una mezcla uniforme de luz a lo largo de toda su longitud. No hace falta ocultar la tira de luces: colócala a la vista y disfrútala como iluminación directa. OmniGlow no solo crea ambiente, sino que sus 2100 lúmenes de luz blanca auténtica y ultrabrillante la hacen ideal para una iluminación exterior práctica. Alterna sin esfuerzo entre una iluminación ambiental y una funcional. Coloca OmniGlow a lo largo de los bordes del patio, paredes, balcones e incluso fachadas, líneas del tejado y senderos de tu hogar. Su diseño resistente a la intemperie ofrece un rendimiento fiable durante todo el año. Corta la tira de luz para adaptarla a tu espacio y vuelve a sellarla con el kit de resellado, de venta por separado. Disfruta de un control, una personalización y automatizaciones sin esfuerzo con la app Hue y los asistentes de voz.

Degradados ultrasuaves OmniGlow

Coincidencia precisa de colores Chromasync

Luz blanca auténtica y ultra brillante

Hasta 2100 lúmenes

Cortar y volver a sellar (kit de venta por separado)