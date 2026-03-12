Tira de luz para exteriores OmniGlow 3 m
Acerca de Tira de luz para exteriores OmniGlow 3 m
Crea un ambiente exterior lleno de vida con la línea de iluminación perfecta. La tira de luz para exteriores OmniGlow aporta degradados de luz de colores perfectamente uniformes a cada momento, ya sea mientras socializas en el patio, te relajas en el jardín o recibes a tus invitados en la puerta de casa. La avanzada tecnología OmniGlow elimina los puntos visibles de los LED, creando una mezcla uniforme de luz a lo largo de toda su longitud. No hace falta ocultar la tira de luces: colócala a la vista y disfrútala como iluminación directa. OmniGlow no solo crea ambiente, sino que sus 2100 lúmenes de luz blanca auténtica y ultrabrillante la hacen ideal para una iluminación exterior práctica. Alterna sin esfuerzo entre una iluminación ambiental y una funcional. Coloca OmniGlow a lo largo de los bordes del patio, paredes, balcones e incluso fachadas, líneas del tejado y senderos de tu hogar. Su diseño resistente a la intemperie ofrece un rendimiento fiable durante todo el año. Corta la tira de luz para adaptarla a tu espacio y vuelve a sellarla con el kit de resellado, de venta por separado. Disfruta de un control, una personalización y automatizaciones sin esfuerzo con la app Hue y los asistentes de voz.
- Degradados ultrasuaves OmniGlow
- Coincidencia precisa de colores Chromasync
- Luz blanca auténtica y ultra brillante
- Hasta 2100 lúmenes
- Cortar y volver a sellar (kit de venta por separado)
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103166920
Características de la bombilla
- Regulable
- Sí
Diseño y acabado
- Color
- Blanco mate
- Material
- silicona
Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido
- 50.000
- Vida útil nominal
- 25.000
- Rango de temperatura ambiente
- -20 °C a +45 °C
Características/accesorios adicionales incluidos
- Cabezal de foco ajustable
- No
- Pilas incluidas
- No
- Elige tu color
- Sí
- LED integrado
- Sí
Características de la luz
- Ángulo de apertura
- 120
- Índice de reproducción cromática (IRC)
- 80
- Temperatura del color
- 1000-20000 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz
- 1.5
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
- 50
Guirnalda de luces/tira de luz
- Capacidad de corte
- Sí
- Capacidad de ampliación
- No
- Voltaje de entrada
- 24V
- Longitud
- 3.000 mm
Varios
- Diseñada especialmente para
- Balcón, Jardín, Exterior, Patio
- Estilo
- Moderno
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103166920
- Peso neto
- 0,83 kg
- Peso bruto
- 1,11 kg
- Altura
- 256 mm
- Longitud
- 256 mm
- Anchura
- 87 mm
- Código 12NC
- 929004438401
Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera
- 0,50
- Consumo de energía
- 30
- Consumo energético kWh/1000 h
- 30
Dimensiones y peso del producto
- Longitud de cable
- 2.500
- Altura global
- 8,5 mm
- Longitud global
- 3.000 mm
- Anchura global
- 17 mm
- Longitud del cable al primer LED
- 500 mm
- Longitud de la guirnalda de luces
- 3.000 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Flujo luminoso a 4000 K
- 1.970
- Tecnología de la bombilla
- LED
- Color de la luz
- Degradado de color y luz blanca (RGBICW)
- Red eléctrica
- 220 - 240 V
- Código IP
- IP67 (fuente de alimentación IP44)
- Clase de protección
- Clase II
- Fuente de luz sustituible
- No
- Flujo luminoso a 2700 K
- 1.740
- Detección por radiofrecuencia
- MotionAwareTM
- Funcionalidad del repetidor Zigbee
- Sí
La bombilla
- Formato
- 17mm*8.5mm*3000mm
- Actualizable por software
- Sí
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 12.0 y superior, iOS 17 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemas operativos compatibles
- Android, iOS
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- Con Hue Bridge o concentradores de terceros (enrutadores de borde Thread)
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje