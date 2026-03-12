Kit de inicio B22
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Acerca de Kit de inicio B22
Con un brillo equivalente a una bombilla de 75 W y regulación instantánea, esta bombilla LED inteligente B22 brinda la cantidad perfecta de luz blanca suave en cualquier estancia de tu hogar.
- White
- Luz blanca suave
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8719514329942
Dimensiones de la bombilla
- Dimensiones (AnxAlxF)
- 61x110
Diseño y acabado
- Color
- White
Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido
- 50.000
- Vida útil nominal
- 25.000
Medio ambiente
- Humedad de funcionamiento
- 5% <H<95% (sin condensación)
- Temperatura de funcionamiento
- -20 °C a 45 °C
Características/accesorios adicionales incluidos
- Pilas incluidas
- Sí
- Regulable con aplicación Hue e interruptor
- Sí
Garantía
- 2 años
- Sí
Características de la luz
- Índice de reproducción cromática (IRC)
- ≥80
- Temperatura del color
- 2700 K
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8719514329942
- Peso neto
- 0,46 kg
- Peso bruto
- 0,92 kg
- Altura
- 176 mm
- Longitud
- 140 mm
- Anchura
- 219 mm
- Código 12NC
- 929002469310
Información del embalaje
- EAN
- 8719514329942
Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera
- 0,5 W
- Etiqueta de eficiencia energética (EEL)
- F
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Diámetro
- 61 mm
- Peso
- 67 g
- Tecnología de la bombilla
- LED
- Tipo de batería
- CR2032
- Casquillo
- B22
- Código IP
- IP20
- Flujo luminoso a 2700 K
- 1.055
- Número de registro EPREL
- 403543
- Número de fuentes de luz
- 2
El puente
- Diámetro
- 88 mm
- Banda de frecuencia
- 2400-2483,5 MHz
- Altura
- 26 mm
- Número máximo de bombillas
- 50
- Opciones de montaje
- Escritorio, Pared
- Adaptador de corriente
- 100 - 240 V CA/50-60 Hz
- Consumo de energía
- 250mA max
La bombilla
- Formato
- A60
- Altura
- 110 mm
- Tensión de entrada
- 220V-240V
- Emisión de luz
- Luz blanca suave
- Flujo luminoso
- 1100 lm
- Energía de funcionamiento máxima
- 9,5 W
- Factor de potencia
- 0.5
- Actualizable por software
- Sí
- Encendido
- Emisión de luz al 100% al instante
- Potencia
- 9,5 W
- Potencia equivalente
- 75 W
El interruptor
- Pilas incluidas
- 1 x CR2032
- Duración
- 50.000 clicks
- Número máximo de luces por interruptor
- 50 (con Hue Bridge)
- Duración mínima de la pila
- 2
- Opciones de montaje
- independiente
- Profundidad de la placa de pared
- 6 mm
- Altura de la placa de pared
- 76 mm
- Peso con la placa de pared
- 67 g
- Peso del interruptor
- 37 g
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Compatible con HomeKit
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 10.0 y superior, iOS 16 o posterior
- Asistentes de voz
- Amazon Alexa, Apple Home, Google Assistant, Microsoft Cortana
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 48 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemas operativos compatibles
- iOS, Android
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Otro
- Manual del usuario
- No hay manual disponible
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje