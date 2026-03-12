Kit de inicio B22

A set of smart white light bulbs with matching bases, a round wireless switch, and a square hub, all in white.
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Acerca de Kit de inicio B22

Con un brillo equivalente a una bombilla de 75 W y regulación instantánea, esta bombilla LED inteligente B22 brinda la cantidad perfecta de luz blanca suave en cualquier estancia de tu hogar.

  • White
  • Luz blanca suave
  • Control al instante mediante Bluetooth
  • Control con aplicación o voz*
  • Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay