Kit de inicio E27
Comienza a crear tu sistema de iluminación inteligente con este kit de inicio, que incluye tres bombillas inteligentes de luz blanca suave, el Hue Bridge y un interruptor. Es un kit completo para el control personalizado de la iluminación doméstica y todas sus fantásticas funcionalidades.
El precio actual es 99,95 €
Productos destacados
- White
- Luz blanca cálida
- Hue Bridge incluido
- Control con aplicación o voz*
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
61x110