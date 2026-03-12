¡Lleva el ambiente de Hue al exterior! Este aplique mural para exteriores, perfecto para tu patio, terraza, jardín o puerta principal, proporciona una luz decorativa omnidireccional con colores regulables o tonos blancos que van de cálidos a fríos. Personaliza cada momento desde el atardecer hasta el amanecer: crea el ambiente ideal para cenar al aire libre o relajarte bajo las estrellas. Disfruta de mayor tranquilidad al caer la noche: ajusta la luz a un blanco brillante para ver quién hay ahí o para orientarte. Chromasync garantiza una coincidencia precisa de colores entre múltiples luces Hue para crear un ambiente armonioso. El difusor de doble capa de la luz ofrece luz suave y uniforme al suavizar los puntos LED más intensos y reducir el deslumbramiento, además de añadir resistencia al UV para evitar el amarilleamiento con el paso del tiempo. Instala esta luz resistente al agua, con clasificación IP-44, en paredes o techos alrededor del exterior de tu hogar para obtener luz exactamente donde la necesitas. Disfruta de un control sin esfuerzo, incluso cuando estés fuera de casa, opciones de personalización y automatismos con la aplicación Hue y los asistentes de voz.

Luz blanca y de colores ajustable

Resistencia a la intemperie (IP44)

Recubrimiento antimanchas Powershield

Instalación en pared o techo

Control por aplicación y con la voz