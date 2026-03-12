Aplique mural cuadrado para exterior Scenova con luz LED inteligente de colores y blanca. Diseño resistente a la intemperie para terrazas, jardines y entradas, con control mediante aplicación y voz.
Acerca de Aplique mural cuadrado para exterior Scenova con luz LED inteligente de colores y blanca. Diseño resistente a la intemperie para terrazas, jardines y entradas, con control mediante aplicación y voz.
¡Lleva el ambiente de Hue al exterior! Este aplique mural para exteriores, perfecto para tu patio, terraza, jardín o puerta principal, proporciona una luz decorativa omnidireccional con colores regulables o tonos blancos que van de cálidos a fríos. Personaliza cada momento desde el atardecer hasta el amanecer: crea el ambiente ideal para cenar al aire libre o relajarte bajo las estrellas. Disfruta de mayor tranquilidad al caer la noche: ajusta la luz a un blanco brillante para ver quién hay ahí o para orientarte. Chromasync garantiza una coincidencia precisa de colores entre múltiples luces Hue para crear un ambiente armonioso. El difusor de doble capa de la luz ofrece luz suave y uniforme al suavizar los puntos LED más intensos y reducir el deslumbramiento, además de añadir resistencia al UV para evitar el amarilleamiento con el paso del tiempo. Instala esta luz resistente al agua, con clasificación IP-44, en paredes o techos alrededor del exterior de tu hogar para obtener luz exactamente donde la necesitas. Disfruta de un control sin esfuerzo, incluso cuando estés fuera de casa, opciones de personalización y automatismos con la aplicación Hue y los asistentes de voz.
- Luz blanca y de colores ajustable
- Resistencia a la intemperie (IP44)
- Recubrimiento antimanchas Powershield
- Instalación en pared o techo
- Control por aplicación y con la voz
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103165367
Características de la bombilla
- Regulable
- No
Diseño y acabado
- Color
- Negro
- Material
- Plástico
Duración
- Rango de temperatura ambiente
- -25 °C a +45 °C
- Vida útil nominal
- 25.000
Características/accesorios adicionales incluidos
- Cabezal de foco ajustable
- No
- Pilas incluidas
- No
- Elige tu color
- Sí
- LED integrado
- Sí
- Portátil
- No
- Tipo de enchufe
- Sin enchufe
Características de la luz
- Índice de reproducción cromática (IRC)
- -
- Temperatura del color
- 1000-20000 K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
- 120
Varios
- Diseñada especialmente para
- Balcón, Jardín, Exterior, Patio
- Estilo
- Moderno
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103165367
- Peso neto
- 0,62 kg
- Peso bruto
- 0,83 kg
- Altura
- 160 mm
- Longitud
- 120 mm
- Anchura
- 155 mm
- Código 12NC
- 929004444101
Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera
- 0,5
- Consumo de energía
- 5,2
- Consumo energético kWh/1000 h
- 5,2
Dimensiones y peso del producto
- Altura global
- 86 mm
- Longitud global
- 180 mm
- Anchura global
- 122 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Flujo luminoso a 4000 K
- 510
- Tecnología de la bombilla
- No aplicable
- Color de la luz
- Degradado de color y luz blanca (RGBICW)
- Red eléctrica
- 220 - 240 V
- Potencia de la bombilla incluida
- NA
- Código IP
- IP44 (fuente de alimentación IP20)
- Clase de protección
- Clase II
- Fuente de luz sustituible
- No
- Flujo luminoso a 2700 K
- 480
- Número de fuentes de luz
- 1
- Ubicación mojada/húmeda/seca UL
- Wet location
- Detección por radiofrecuencia
- MotionAwareTM
- Opciones de montaje
- Techo, Pared
La bombilla
- Formato
- square
- Actualizable por software
- Sí
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 12.0 y superior, iOS 17 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemas operativos compatibles
- Android, iOS
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- Con Hue Bridge o concentradores de terceros (enrutadores de borde Thread)
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje