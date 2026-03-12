Foco de pared Philips Hue Muscari
Acerca de Foco de pared Philips Hue Muscari
¡Lleva el ambiente de Hue al exterior! Esta luz de exterior, ideal para tu patio, terraza, jardín trasero o puerta principal, ofrece un haz concentrado de luz decorativa de colores o de luz blanca regulable, desde tonos cálidos hasta fríos. Personaliza cada momento, desde el atardecer hasta el amanecer: para cenas al aire libre o momentos de relax bajo las estrellas. Al caer la noche, cambia a luz blanca brillante para mayor tranquilidad, ya sea para ver quién está ahí o para orientarte. Chromasync garantiza una coincidencia precisa de colores entre varias luces Hue para un aspecto uniforme. La luminaria, resistente e IP44, es resistente a la intemperie y lleva revestimiento Powershield que ayuda a prevenir las manchas con el paso del tiempo. Su diseño discreto queda perfectamente en cualquier pared del exterior de tu hogar, proporcionándote luz exactamente donde la necesitas. Disfruta de un control sin esfuerzo, incluso cuando estés fuera de casa, opciones de personalización y automatismos con la aplicación Hue y los asistentes de voz.
- Luz blanca y de colores ajustable
- Resistencia a la intemperie (IP44)
- Recubrimiento antimanchas Powershield
- Instalación en pared
- Control por aplicación y con la voz
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103165589
Características de la bombilla
- Regulable
- Sí
Diseño y acabado
- Color
- Negro
- Material
- Aluminio
Duración
- Vida útil nominal
- 25.000
- Rango de temperatura ambiente
- -25 °C a +45 °C
Características/accesorios adicionales incluidos
- Cabezal de foco ajustable
- No
- Pilas incluidas
- No
- Elige tu color
- Sí
- LED integrado
- No
- Portátil
- No
- Tipo de enchufe
- Sin enchufe
Características de la luz
- Ángulo de apertura
- 40
- Índice de reproducción cromática (IRC)
- -
- Temperatura del color
- 2000-6500 K
- Eficacia lumínica (nominal) (nom.)
- 95
Varios
- Diseñada especialmente para
- Balcón, Jardín, Exterior, Patio
- Estilo
- Moderno
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103165589
- Peso neto
- 0,49 kg
- Peso bruto
- 0,63 kg
- Altura
- 130 mm
- Longitud
- 105 mm
- Anchura
- 135 mm
- Código 12NC
- 929004444401
Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera
- 0,5
- Consumo de energía
- 4,2
- Consumo energético kWh/1000 h
- 4,2
Dimensiones y peso del producto
- Altura global
- 90 mm
- Longitud global
- 113 mm
- Anchura global
- 120 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Flujo luminoso a 4000 K
- 400
- Tecnología de la bombilla
- LED
- Color de la luz
- Degradado de color y luz blanca (RGBICW)
- Red eléctrica
- 220 - 240 V
- Potencia de la bombilla incluida
- 4.2
- Potencia máxima de la bombilla de repuesto
- 5
- Código IP
- IP44
- Clase de protección
- Clase I
- Fuente de luz sustituible
- Sí
- Número de fuentes de luz
- 1
- Ubicación mojada/húmeda/seca UL
- Wet location
- Detección por radiofrecuencia
- MotionAwareTM
- Opciones de montaje
- Pared
La bombilla
- Formato
- tube
- Tensión de entrada
- 220V-240V
- Actualizable por software
- Sí
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 12.0 y superior, iOS 17 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemas operativos compatibles
- Android, iOS
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- No aplicable
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje