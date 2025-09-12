Paquete de 10 anclajes Hue Flux
Instala o reinstala fácilmente tus tiras de luz Hue Flux y Flux ultrabrillante en cualquier superficie interior con estos soportes de montaje especialmente diseñados. Incluyen tornillos y cinta adhesiva para una instalación sencilla bajo los armarios o en paredes con textura, ofreciendo además un soporte duradero. Su diseño transparente garantiza una luz uniforme y sin interrupciones.
Productos destacados
- Montaje o fijación en diferentes superficies
- Tornillos y cinta adhesiva incluidos
- Diseño robusto y transparente
- Instalación de la tira de luz sin esfuerzo
- Incluye 10 soportes
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Transparente
Material
PC