Instala o reinstala fácilmente tus tiras de luz Hue Flux y Flux ultrabrillante en cualquier superficie interior con estos soportes de montaje especialmente diseñados. Incluyen tornillos y cinta adhesiva para una instalación sencilla bajo los armarios o en paredes con textura, ofreciendo además un soporte duradero. Su diseño transparente garantiza una luz uniforme y sin interrupciones.