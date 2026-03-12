Soportes de montaje para tira de luz Philips Hue Play gradient

Primer plano del frente de TIRAS DE LUCES Soportes de montaje para tira de luz Philips Hue Play gradient
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Acerca de Soportes de montaje para tira de luz Philips Hue Play gradient

Instala o reinstala fácilmente tu tira de luz Philips Hue Play gradient en la parte trasera del televisor con estos soportes de montaje especialmente diseñados.

  • Montaje autoadhesivo para tira de luz de TV
  • Diseño robusto
  • Color negro
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay