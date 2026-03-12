Soportes de montaje para tira de luz Philips Hue Play gradient
El precio actual es 24,99 €
El precio actual es 24,99 €
Próximamente
Descubre cuándo puedes hacer tu pedido
Recibe un correo electrónico cuando este producto esté disponible. Solo te enviaremos este correo electrónico una vez. Consulta nuestra Política de privacidad para obtener más información.
Acerca de Soportes de montaje para tira de luz Philips Hue Play gradient
Instala o reinstala fácilmente tu tira de luz Philips Hue Play gradient en la parte trasera del televisor con estos soportes de montaje especialmente diseñados.
- Montaje autoadhesivo para tira de luz de TV
- Diseño robusto
- Color negro
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103168504
Diseño y acabado
- Color
- Negro
- Material
- silicona
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103168504
- Peso neto
- 0,08 kg
- Peso bruto
- 0,14 kg
- Altura
- 166 mm
- Longitud
- 45 mm
- Anchura
- 89 mm
- Código 12NC
- 929004447801
Dimensiones y peso del producto
- Altura global
- 86,1 mm
- Longitud global
- 86,1 mm
- Anchura global
- 16,4 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje