Soportes para la tira de luz Philips Hue Play gradient pro
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Acerca de Soportes para la tira de luz Philips Hue Play gradient pro
Instala o reinstala fácilmente tu tira de luz Play gradient pro en la parte trasera del televisor con estos soportes de montaje especialmente diseñados.
- Montaje autoadhesivo para tira de luz de TV
- Diseño robusto
- Color negro
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103168863
Diseño y acabado
- Color
- Negro
- Material
- silicona
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103168863
- Peso neto
- 0,09 kg
- Peso bruto
- 0,12 kg
- Altura
- 166 mm
- Longitud
- 45 mm
- Anchura
- 89 mm
- Código 12NC
- 929004448201
Dimensiones y peso del producto
- Altura global
- 89,2 mm
- Longitud global
- 95,5 mm
- Anchura global
- 20,8 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje