Tira de luz Philips Hue Play gradient de 65"
El precio actual es 99,99 €
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Acerca de Tira de luz Philips Hue Play gradient de 65"
Adéntrate en el mundo del entretenimiento doméstico Hue con la tira de luz Play gradient. Esta tira de luz LED con degradado para televisor crea coloridos efectos de iluminación difusa en la pared que se adaptan a la perfección al contenido de películas y series, con la tecnología RGBWWIC. Disfruta de una experiencia cinematográfica en la que las escenas luminosas cobran vida con tonos vibrantes y los momentos más oscuros crean una atmósfera envolvente con gran capacidad de atenuación. Chromasync permite sincronizar con precisión los colores entre varias luces Hue. Sincroniza las luces a tu manera con la aplicación Hue Sync TV, sincronización de pantalla Hue o HDMI sync box. Cuando no estés sincronizando, usa la tira de luz para crear una iluminación ambiental que permita disfrutar de una experiencia visual agradable. Se instala fácilmente detrás del televisor: solo hay que recortarlo a medida y fijarlo con los soportes incluidos. Controla y personaliza sin esfuerzo con la galardonada aplicación Hue.
- Efectos de luz degradados en pared
- Tecnología RGBWWIC
- Coincidencia precisa de colores Chromasync
- Adecuado para televisores de hasta 65"
- Se requiere dispositivo de sincronización y la aplicación Hue
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103168306
Características de la bombilla
- Regulable
- Sí
Diseño y acabado
- Color
- White
- Material
- silicona
Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido
- 50.000
- Rango de temperatura ambiente
- -20 °C a +45 °C
- Vida útil nominal
- 25.000
Características/accesorios adicionales incluidos
- Cabezal de foco ajustable
- No
- Pilas incluidas
- No
- Elige tu color
- Sí
- LED integrado
- Sí
Características de la luz
- Índice de reproducción cromática (IRC)
- >80
- Temperatura del color
- 1000-20000 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz
- 1.5
Guirnalda de luces/tira de luz
- Capacidad de corte
- Sí
- Capacidad de ampliación
- No
- Voltaje de entrada
- 220V-240V
- Longitud
- 2.500 mm
Varios
- Diseñada especialmente para
- Sala de ocio
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103168306
- Peso neto
- 0,46 kg
- Peso bruto
- 0,68 kg
- Altura
- 210 mm
- Longitud
- 96 mm
- Anchura
- 210 mm
- Código 12NC
- 929004447601
Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera
- 0,5
- Consumo de energía
- 10
- Consumo energético kWh/1000 h
- 12,5
Dimensiones y peso del producto
- Longitud de cable
- 1.500
- Altura global
- 6 mm
- Longitud global
- 2.500 mm
- Anchura global
- 14,5 mm
- Longitud del cable al primer LED
- 330 mm
- Longitud de la guirnalda de luces
- 2.500 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Tecnología de la bombilla
- LED
- Color de la luz
- Degradado de color y luz blanca (RGBICW)
- Red eléctrica
- 220 - 240 V
- Código IP
- IP20
- Clase de protección
- Clase II
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de fuentes de luz
- 1
- Ubicación mojada/húmeda/seca UL
- Dry location
- Detección por radiofrecuencia
- MotionAwareTM
- Funcionalidad del repetidor Zigbee
- Sí
- Opciones de montaje
- TV
La bombilla
- Formato
- 14.5mm*6mm*2500mm
- Actualizable por software
- Sí
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 12.0 y superior, iOS 17 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemas operativos compatibles
- Android, iOS
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- Con Hue Bridge o concentradores de terceros (enrutadores de borde Thread)
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje