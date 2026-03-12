Adéntrate en el mundo del entretenimiento doméstico Hue con la tira de luz Play gradient. Esta tira de luz LED con degradado para televisor crea coloridos efectos de iluminación difusa en la pared que se adaptan a la perfección al contenido de películas y series, con la tecnología RGBWWIC. Disfruta de una experiencia cinematográfica en la que las escenas luminosas cobran vida con tonos vibrantes y los momentos más oscuros crean una atmósfera envolvente con gran capacidad de atenuación. Chromasync permite sincronizar con precisión los colores entre varias luces Hue. Sincroniza las luces a tu manera con la aplicación Hue Sync TV, sincronización de pantalla Hue o HDMI sync box. Cuando no estés sincronizando, usa la tira de luz para crear una iluminación ambiental que permita disfrutar de una experiencia visual agradable. Se instala fácilmente detrás del televisor: solo hay que recortarlo a medida y fijarlo con los soportes incluidos. Controla y personaliza sin esfuerzo con la galardonada aplicación Hue.

Efectos de luz degradados en pared

Tecnología RGBWWIC

Coincidencia precisa de colores Chromasync

Adecuado para televisores de hasta 65"

Se requiere dispositivo de sincronización y la aplicación Hue