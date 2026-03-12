Tira de luz Philips Hue Play Gradient Pro de 100"

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Acerca de Tira de luz Philips Hue Play Gradient Pro de 100"

Mejora tu experiencia de entretenimiento Hue en casa con la tira de luz Play gradient pro. La tecnología OmniGlow crea efectos degradados ultra suaves y uniformes que iluminan las paredes y se adaptan al contenido de las películas y series. Disfruta de una experiencia cinematográfica en la que las escenas luminosas cobran vida con tonos vibrantes y los momentos más oscuros crean una atmósfera envolvente con gran capacidad de atenuación. Chromasync permite sincronizar con precisión los colores entre varias luces Hue. Sincroniza tus luces a tu manera con la aplicación Hue Sync TV o HDMI sync box. Cuando no estés sincronizando, utiliza la tira de luz para crear el ambiente perfecto para ver la tele. Se instala fácilmente detrás del televisor: solo hay que recortarlo a medida y fijarlo con los soportes incluidos. Controla y personaliza sin esfuerzo con la galardonada aplicación Hue.

  • Baño de pared con degradado ultra uniforme
  • Tecnología OmniGlow
  • Coincidencia precisa de colores Chromasync
  • Adecuado para televisores de hasta 100"
  • Se requiere dispositivo de sincronización y la aplicación Hue
  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
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