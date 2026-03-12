Tira de luz Philips Hue Play Gradient Pro de 100"
El precio actual es 199,99 €
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Acerca de Tira de luz Philips Hue Play Gradient Pro de 100"
Mejora tu experiencia de entretenimiento Hue en casa con la tira de luz Play gradient pro. La tecnología OmniGlow crea efectos degradados ultra suaves y uniformes que iluminan las paredes y se adaptan al contenido de las películas y series. Disfruta de una experiencia cinematográfica en la que las escenas luminosas cobran vida con tonos vibrantes y los momentos más oscuros crean una atmósfera envolvente con gran capacidad de atenuación. Chromasync permite sincronizar con precisión los colores entre varias luces Hue. Sincroniza tus luces a tu manera con la aplicación Hue Sync TV o HDMI sync box. Cuando no estés sincronizando, utiliza la tira de luz para crear el ambiente perfecto para ver la tele. Se instala fácilmente detrás del televisor: solo hay que recortarlo a medida y fijarlo con los soportes incluidos. Controla y personaliza sin esfuerzo con la galardonada aplicación Hue.
- Baño de pared con degradado ultra uniforme
- Tecnología OmniGlow
- Coincidencia precisa de colores Chromasync
- Adecuado para televisores de hasta 100"
- Se requiere dispositivo de sincronización y la aplicación Hue
Características
- Número de producto (EAN/UPC)
- 8721103168801
Características de la bombilla
- Regulable
- Sí
Diseño y acabado
- Color
- Negro
- Material
- silicona
Duración
- Número de ciclos de apagado y encendido
- 50.000
- Vida útil nominal
- 25.000
- Rango de temperatura ambiente
- -20 °C a +45 °C
Características/accesorios adicionales incluidos
- Cabezal de foco ajustable
- No
- Pilas incluidas
- No
- Elige tu color
- Sí
- LED integrado
- Sí
Características de la luz
- Índice de reproducción cromática (IRC)
- >80
- Temperatura del color
- 1000-20000 K
- Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz
- 1.5
Guirnalda de luces/tira de luz
- Capacidad de corte
- Sí
- Capacidad de ampliación
- No
- Voltaje de entrada
- 220V-240V
- Longitud
- 4.000 mm
Varios
- Diseñada especialmente para
- Sala de ocio
Dimensiones y peso del embalaje
- Producto con código EAN/UPC
- 8721103168801
- Peso neto
- 0,81 kg
- Peso bruto
- 1,1 kg
- Altura
- 257 mm
- Longitud
- 88 mm
- Anchura
- 257 mm
- Código 12NC
- 929004448101
Consumo de energía
- Consumo de energía en modo de espera
- 0,5
- Consumo de energía
- 20
- Consumo energético kWh/1000 h
- 24
Dimensiones y peso del producto
- Longitud de cable
- 1.500
- Altura global
- 8,5 mm
- Longitud global
- 4.000 mm
- Anchura global
- 17 mm
- Longitud del cable al primer LED
- 330 mm
- Longitud de la guirnalda de luces
- 4.000 mm
Servicio
- Garantía
- 2 años
Especificaciones técnicas
- Tecnología de la bombilla
- LED
- Color de la luz
- Degradado de color y luz blanca (RGBICW)
- Red eléctrica
- 220 - 240 V
- Código IP
- IP20
- Clase de protección
- Clase II
- Fuente de luz sustituible
- No
- Número de fuentes de luz
- 1
- Ubicación mojada/húmeda/seca UL
- Dry location
- Funcionalidad del repetidor Zigbee
- Sí
- Opciones de montaje
- TV
La bombilla
- Formato
- 17mm*8.5mm*4000mm
- Actualizable por software
- Sí
Compatible con
- Compatible con la característica Efectos
- Yes
- Aplicación Philips Hue
- Android 12.0 y superior, iOS 17 o posterior
- WiFi
- Funciona sin Wi-Fi
- Período de soporte definido
- Mínimo de 60 meses tras la fecha de introducción
- Número máximo de accesorios
- 12 (with Hue Bridge)
- Sistemas operativos compatibles
- Android, iOS
- Protocolo de comunicación
- Bluetooth, ZigBee
- Compatibilidad con sistemas de terceros
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Funcionalidad Matter
- Con Hue Bridge o concentradores de terceros (enrutadores de borde Thread)
Otro
- Manual del usuario
- User Manual
- Eliminación del producto
- Al final de su vida útil (económica), elimina el producto de acuerdo con las normas locales y no lo deseches con los residuos domésticos habituales. La eliminación correcta del producto contribuirá a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.
- Desmontaje
- No hay disponible información de desmontaje