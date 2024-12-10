Hue es compatible con Nanoleaf: todo lo que necesitas saber

Haz que tus paredes cobren vida con la luz. Paneles murales Nanoleaf Shapes (Hexágonos y Triángulos) pueden añadirse fácilmente a tu sistema Philips Hue usando el módulo de aplique mural Philips Hue. Una vez conectados, tus paneles se convierten en una parte natural del ecosistema Hue, controlados directamente desde la aplicación Philips Hue, al igual que las demás luces Hue.

Esta colaboración añade iluminación mural modular y decorativa a tu sistema Hue, combinando el diseño de Nanoleaf con el control y la automatización de Philips Hue para crear obras de arte lumínicas expresivas y fiables.

¿Por qué Hue con Nanoleaf?

Hue con Nanoleaf te permite hacer mucho más que iluminar una habitación; te permite expresarte a través de la luz:

Marca la diferencia : diseña motivos únicos para las paredes que se conviertan en el punto focal de cualquier estancia.

: diseña motivos únicos para las paredes que se conviertan en el punto focal de cualquier estancia. Una experiencia integrada : controla los paneles Nanoleaf con tus luces Hue para crear un ambiente armonioso.

: controla los paneles Nanoleaf con tus luces Hue para crear un ambiente armonioso. Control sin esfuerzo : utiliza la aplicación Philips Hue, los asistentes de voz, las programaciones y los automatismos para personalizar tu iluminación a lo largo del día.

: utiliza la aplicación Philips Hue, los asistentes de voz, las programaciones y los automatismos para personalizar tu iluminación a lo largo del día. El diseño de alta gama se une a la iluminación inteligente: los paneles modulares de Nanoleaf, integrados en el ecosistema Hue.

Productos Nanoleaf compatibles

La integración de Hue admite los siguientes productos Nanoleaf Shapes:

Nanoleaf Shapes Hexagons

Nanoleaf Shapes Triangles

Nanoleaf Shapes Mini Triangles

Otros productos de Nanoleaf actualmente no son compatibles con la aplicación Hue.

Lo que necesitas

Antes de empezar, asegúrate de tener:

Paneles Nanoleaf Shapes (hexágonos o triángulos)

(hexágonos o triángulos) Fuente de alimentación y paneles Nanoleaf correctamente instalados

Módulo de aplique mural Philips Hue

Aplicación Philips Hue (versión más reciente)

Un Hue Bridge (recomendado para permitir acceder a más funciones), consulta aquí para más información.

Todo lo que necesitas ya está incluido en el kit de inicio, así que puedes empezar a crear de inmediato.

Acerca del módulo de aplique mural Philips Hue

El módulo de aplique mural Philips Hue permite disfrutar de la experiencia Hue para Nanoleaf Shapes.

Fácil configuración, montaje y conexión a tus paneles Nanoleaf

Integra los paneles Nanoleaf en habitaciones y zonas de Hue para que formen parte de las escenas y automatismos

Permite el control a través de la aplicación Hue, los accesorios de Hue y los asistentes de voz

Una vez conectados, tus paneles Nanoleaf funcionan como una luz Hue, listos para usarse en todo tu sistema de iluminación inteligente.

Paso 1: Instalar tus paneles Nanoleaf

a. Planificar tu distribución

Coloca los paneles sobre una superficie plana y prueba diferentes formas y orientaciones antes de montarlos.

b. Preparar la pared

Limpia la superficie de la pared para que no tenga polvo ni grasa. Los paneles Nanoleaf están diseñados solo para uso en interiores.

c. Montar y conectar

Instala los paneles utilizando las placas de montaje incluidas, conéctalos con los enlaces Nanoleaf y conecta la fuente de alimentación Nanoleaf.

Los paneles deberían encenderse y mostrar un patrón de luces.

d. Conectar el módulo de aplique mural Philips Hue

Conecta el módulo de aplique mural Philips Hue a los paneles Nanoleaf mediante el enlace.

Paso 2: Añadir Nanoleaf a la aplicación Hue

Abre la aplicación Philips Hue. Ve a Ajustes > Luces > Añadir luz. Escanea el código QR en el módulo de aplique mural Philips Hue. Sigue los pasos en pantalla para detectar el módulo de aplique mural Hue Philips.

Una vez añadidos, los paneles Nanoleaf aparecen en la aplicación Hue como cualquier otra luz Hue, listos para mejorar tu espacio.

Diseño y control con Hue

Una vez conectados a través de Hue, los paneles Nanoleaf Shapes te permiten:

Encender o apagar los paneles con las demás luces Hue

Ajustar el brillo de forma fluida

Cambiar colores para que se ajusten a tu estado de ánimo

Añadir paneles a escenas, salas, zonas, programaciones y automatismos de Hue

Controlar la iluminación con la aplicación Hue, los asistentes de voz y los accesorios de Hue

En Hue, los paneles Nanoleaf se comportan de manera similar a una tira de luz con degradado, creando transiciones de color fluidas a lo largo de la pared.

Limitaciones importantes que debes conocer

Los siguientes comportamientos son los previstos por diseño:

Las escenas de Nanoleaf, las visualizaciones musicales, los gestos táctiles y los efectos de Nanoleaf no se muestran ni se controlan en la aplicación Hue.

en la aplicación Hue. Si se activa una sincronización, un automatismo o una alerta de Hue (por ejemplo, un videotimbre o una alarma de luz), Hue anulará cualquier efecto activo de Nanoleaf y no reanudará de manera automática el último efecto.

Solución de problemas:

Estos pasos cubren únicamente la configuración y el control relacionados con Hue.

El módulo de aplique mural Hue no aparece en la aplicación Hue

Asegúrate de que el módulo de aplique mural Philips Hue y la fuente de alimentación estén conectados y encendidos.

estén conectados y encendidos. Actualiza la aplicación Hue a la última versión.

El módulo de aplique mural Hue no se detecta en la aplicación Hue

Comprueba que los paneles Nanoleaf estén encendidos desconectándolos y volviéndolos a conectar.

Usa el flujo de reconexión en la aplicación Hue.

Quita el módulo de aplique mural Philips Hue de la aplicación Hue y vuelve a añadirlo.

Preguntas frecuentes

¿Necesito un Hue Bridge para utilizar Nanoleaf con Hue?

No. No es necesario disponer de un Philips Hue Bridge para integrar los paneles Nanoleaf en el ecosistema Hue. Pero el hecho de añadir un Bridge permitirá disfrutar de más funciones; puedes leer más aquí.

¿Qué productos Nanoleaf son compatibles?

Actualmente, solo se soportan hexágonos, triángulos y mini triángulos.

¿Cuántos paneles Nanoleaf puedo conectar a una fuente de alimentación?

Para esta información, consulta la Calculadora de fuente de alimentación de Nanoleaf.

¿Cuántos paneles Nanoleaf puede admitir el módulo de aplique mural Hue?

Se admiten hasta 100 paneles y pueden controlarse en la aplicación Hue.

¿Puedo usar los paneles Nanoleaf como parte de mi área de entretenimiento?

Sí, es compatible; pero no recomendamos sincronizar los paneles Nanoleaf con el contenido de tu pantalla, ya que, en función de la disposición, es posible que la experiencia no esté totalmente optimizada para la sincronización con el contenido de tu pantalla. Aunque sí que contribuyen en gran medida a crear ambiente en tus espacios de ocio.

¿Por qué no veo las escenas de Nanoleaf en la aplicación Hue?

Las escenas y efectos de Nanoleaf se controlan mediante la aplicación Nanoleaf y no están disponibles en Hue.

¿Dónde puedo encontrar asistencia relacionada con problemas de hardware o paneles de Nanoleaf?

Para la resolución de problemas y soporte de Nanoleaf, visita https://support.nanoleaf.me.

¿Necesitas más ayuda?

Si tienes problemas para añadir Nanoleaf a la aplicación Hue o para usarlo dentro de tu sistema Hue, visita Soporte de Philips Hue para obtener más ayuda.

Para cuestiones de hardware específicas de Nanoleaf o funciones exclusivas de Nanoleaf, ponte siempre en contacto con el Soporte técnico de Nanoleaf.