Hue Screen Sync: Guía de calibración y solución de problemas

Hue Screen Sync da vida a la pantalla de tu televisor al sincronizar las luces Philips Hue con el contenido de entretenimiento. Con la tecnología de sincronización óptica, el dispositivo capta directamente los colores que se muestran en la pantalla para crear una iluminación envolvente que se adapta a lo que estás viendo en tiempo real.

Introducción: el proceso de calibración

¿Cómo puedo conseguir la mejor experiencia con Hue Screen Sync?

Para ofrecerte una experiencia visual perfecta, Hue Screen Sync utiliza un proceso de configuración rápida para sincronizar la iluminación de tu habitación con la pantalla. Una sencilla configuración inicial garantiza que los efectos de color vivos y la iluminación ambiente reflejen con precisión lo que ocurre en pantalla.

¿Qué debo revisar antes de empezar la calibración?

Antes de empezar:

● Vista despejada: coloca Screen Sync de modo que el dispositivo tenga una vista despejada de toda la pantalla del televisor.

● Visibilidad total: asegúrate de que no haya ningún cable, mueble o planta que bloquee la línea de visión entre la lente del Screen Sync y el televisor.

● Lente limpia: limpia la lente de la cámara con un paño de microfibra limpio para garantizar una captura de imagen clara durante la configuración.

● Enciende las luces de tu zona de ocio: enciende todas las luces Hue asignadas a tu zona de ocio para proporcionar la mejor condición de iluminación posible al Screen Sync y permitir que el dispositivo se adapte a tu entorno personal.

● Elimina los reflejos: evita que la luz solar directa o lámparas brillantes se reflejen en el dispositivo desde la superficie del televisor.

Cómo calibrar Hue Screen Sync

Abre la aplicación Philips Hue. Ve a la pestaña Sincronización y asegúrate de que tu dispositivo Screen Sync esté seleccionado en QUÉ. Pulsa los tres puntitos para ir a Ajustes. Selecciona Calibración. Sigue las instrucciones en pantalla. Confirma la detección automática o consulta el apartado de resolución de problemas si el alineamiento de la pantalla requiere ajuste manual. Previsualiza el resultado y pulsa Guardar una vez que estés satisfecho.

¿Cómo debe ser una calibración correcta?

Una configuración acertada permite crear efectos de iluminación atractivos y dinámicos que se caracterizan por:

● Asegúrate de que el ajuste se haya completo: el ajuste ocurre después de la calibración, revisa la pestaña Sincronización para ver si ya se ha completado o si aún está en curso.

● Coincidencia precisa de colores por zonas: las luces que rodean el televisor reproducen exactamente las zonas de color que aparecen en cada borde de la pantalla.

● Efectos de transición suaves: la iluminación fluye de forma natural por las distintas zonas de la habitación a medida que cambian las escenas en la pantalla.

● Atmósfera envolvente: la luminosidad ambiental amplía la presencia de la pantalla a tu salón sin que resulte molesta para la iluminación de la estancia.

● Profundidad y contraste vívidos: las escenas oscuras naturales se mantienen con una intensidad adecuada, mientras que las zonas más luminosas iluminan al instante las luces circundantes.

Nota: Si el contorno se extiende más allá de la pantalla hacia la habitación o recorta los bordes de la imagen, los colores se muestrearán de forma incorrecta o aparecerán en una ubicación errónea.

2. Solución de problemas: fallos de calibración y detección de pantalla

La autocalibración sigue fallando o produce un contorno distorsionado. ¿Qué puedo hacer?

Si la autocalibración no detecta la pantalla o muestra un trapecio deformado/irregular en tu teléfono:

Reduce los reflejos de la pantalla: apaga las luces del techo, las lámparas situadas junto al televisor y cierra las cortinas. Una pantalla de televisión brillante actúa como un espejo: si el sensor de sincronización óptica detecta un reflejo, confunde este con el contenido de la pantalla. Aumenta el contraste ambiental de la pantalla: asegúrate de que la habitación tenga una luz tenue y uniforme y de que la pantalla esté activa con una imagen clara y brillante (o un fondo de alto contraste). Limpia las superficies ópticas: limpia la lente y la pantalla del televisor con un paño suave de microfibra; el polvo y las huellas dactilares dispersan la luz y dificultan la detección de bordes. Elimina las obstrucciones: retira barras de sonido, decoraciones u objetos que bloqueen la parte inferior o los laterales de la pantalla. Cambia a alineación manual: si la detección automática tiene dificultades con la iluminación de la habitación, arrastra manualmente los puntos de referencia de las esquinas hasta que queden alineados con las esquinas de cada bisel.

La calibración automática sigue fallando al detectar la pantalla. ¿Qué puedo hacer?

● Reinicia: desenchufa el adaptador de corriente de Screen Sync de la toma de corriente, espera 10 segundos, vuelve a enchufarlo y reinicia la calibración en la aplicación Hue.

● Vuelve a comprobar el ángulo del dispositivo: asegúrate de que la unidad óptica esté montada a nivel y orientada lo más recta posible hacia la pantalla; un ángulo de inclinación excesivo aumenta el deslumbramiento por reflexión.

● Si esto no funciona, selecciona manualmente las esquinas de tu televisor.

¿Por qué las luces muestran colores en el lado incorrecto de la habitación?

Cuando los colores aparecen invertidos (por ejemplo, aparece un destello rojo brillante en el lado izquierdo de la televisión, pero las luces Hue del lado derecho reaccionan):

● Las esquinas de calibración están desalineadas o invertidas.

● Vuelve a Ajustes > Calibrar Screen Sync, comprueba que cada punto de esquina se corresponda con su esquina real, vuelve a colocarlos con precisión y guarda los cambios.

● Comprueba también la configuración de tu zona de ocio en la aplicación Hue para asegurarte de que las posiciones virtuales de las luces coinciden con las ubicaciones físicas de la habitación.

¿Cuándo debo recalibrar?

Recalibra cuando:

● Muevas o inclines el televisor, monitor o Screen Sync.

● Reposiciones, añadas o sustituyas las luces en tu zona de ocio.

● Los colores empiezan a aparecer en la zona de la habitación equivocada.

● Las condiciones de luz ambiental cambian drásticamente: por ejemplo, si la calibración inicial se realizó durante la luz solar intensa de la mañana, el rendimiento nocturno puede verse afectado. Realiza la calibración en una habitación bien iluminada para que Screen Sync se adapte a tu entorno personal.

3. Corrección de la precisión del color, condiciones de la habitación y reflejos

Screen Sync lee directamente la pantalla de tu televisor. Cualquier cosa que incida sobre el cristal —la luz del sol, el resplandor de una lámpara o los focos del techo— acaba formando parte de los datos de color que se envían a tus luces Hue.

Referencia rápida: Problemas de reflejos y deslumbramiento

Lo que ves Causa Qué hacer Una zona de iluminación se queda fija en blanco/amarillo o reacciona con poca intensidad Una lámpara o una ventana está reflejándose directamente en esa parte de la pantalla. Apaga o aparta la lámpara, corre las cortinas o ajusta ligeramente el ángulo del dispositivo para que el reflejo desaparezca del campo de visión del sensor óptico. Todos los colores parecen desvaídos o pálidos durante el día La función Screen Sync podría verse afectada por una ventana muy luminosa o por la luz solar directa. Cierra las persianas o las cortinas. Hue Screen Sync funciona mejor en habitaciones con poca luz o en oscuridad una vez calibrado. Los colores se ven bien por la noche pero mal durante el día (o viceversa) La iluminación de la habitación es muy diferente a la que había cuando el dispositivo de sincronización óptica memorizó el perfil de la pantalla. Mantén una iluminación constante en la habitación o vuelve a calibrarla encendiendo todas las luces para que la habitación quede lo más iluminada posible. Las luces parpadean o fluctúan durante escenas oscuras Hay luces Hue o luminarias ambientales en la habitación que se reflejan en el panel de cristal. Orienta las luces Hue alejándolas de la pantalla (por ejemplo, hacia la pared o detrás del televisor) y atenúa las luces ambientales.

Calibración de color: si los colores no son lo que esperas

Hue Screen Sync se adapta automáticamente a la pantalla de tu televisor con el tiempo. Si los colores no parecen correctos:

Paso 1: da tiempo a Screen Sync para que se adapte

○ Tras la configuración, la recalibración o un reinicio, el sistema de sincronización visual detecta el brillo y el balance de blancos de tu televisor mientras ves la televisión.

○ El brillo se estabiliza en unos segundos.

○ El balance de blancos (tinte de color) requiere unos minutos de contenido de vídeo normal y variado. Ver escenas con elementos neutros (nubes, nieve, fondos blancos o grises) acelera el aprendizaje. Los contenidos con un alto nivel de saturación (dibujos animados, campos de deporte) o las películas muy oscuras ralentizan el proceso de adaptación.

Paso 2: Revisa la configuración de imagen del televisor

○ Deshabilita el Modo Eco/Brillo automático: apaga los sensores de luz ambiental y los modos de ahorro de energía. Si el televisor cambia el brillo automáticamente, Screen Sync tiene que readaptarse continuamente.

○ Modos de imagen: el cambio del modo de imagen (p. ej., de Vívido a Cine) altera la temperatura de color. Espera unos minutos a que el Screen Sync se adapte al nuevo perfil.

○ Contenido HDR: las zonas más iluminadas en HDR son considerablemente más brillantes, lo que hace que el sensor óptico reduzca la exposición. Las escenas muy oscuras en HDR pueden producir, como es natural, efectos de iluminación más tenues que el contenido SDR estándar.

Paso 3: revisa que el sensor óptico y la pantalla estén limpios

○ Verifica que no haya huellas dactilares, polvo o manchas en la lente óptica y la pantalla del televisor, ya que difunden la luz y reducen la saturación.

Consejos para la instalación y configuración del hardware

¿Qué hacer si Screen Sync no se ajusta de forma segura a mi televisor?

● Los televisores de más de 30 mm (1,2 pulgadas): el grosor máximo soportado para un montaje seguro sin forzar el montaje es de 30 mm (1,2 pulgadas). No fuerces la abrazadera de la bisagra trasera, ya que una palanca excesiva puede someter a tensión la unión. Coloca la base del contrapeso bien apoyada sobre la curva superior trasera y utiliza tiras de fijación extraíbles y aptas para cualquier superficie para garantizar un mejor agarre.

● Mantén la unidad de sincronización centrada: monta el dispositivo lo más recto y centrado posible. Los ángulos de montaje lateral aumentan la susceptibilidad al reflejo y empeoran la correspondencia de colores en las esquinas inferiores.

● Tensión del cable: pasa el cable fijo con cuidado por el chasis del televisor para evitar que la tensión del cable desvíe el dispositivo de su eje con el paso del tiempo.