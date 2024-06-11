Lamppujen koot: Opas oikean lampun valintaan

Kaikki lamppujen kannat ja liitännät on merkitty kirjaimista ja numeroista koostuvalla koodilla. Ennen kuin ostat uuden lampun, katso valaisimessa entuudestaan olevan lampun koodi varmistaaksesi, että ostat oikean kokoisen ja tyyppisen lampun juuri sinun tarpeisiisi.

Koodin ensimmäinen kirjain kertoo lampun kannan tyypin. Esimerkiksi B tarkoittaa bajonettikiinnitystä ja E tarkoittaa Edison-kantaa.

Numerot, esimerkiksi B22, E27 tai GU10, kertovat kannan halkaisijan ja tappien välisen etäisyyden millimetreissä.

Vinkki: On tärkeää tarkistaa, onko valaisimessasi ruuvi- vai bajonettilamppu, koska ne eivät ole keskenään vaihdettavissa.

B22-kantaiset lamput

B22-kantaisten lamppujen sivuissa on kaksi ulos työntyvää tappia, ja niiden pohjan halkaisija on 22 millimetriä.

Philips Hue -valikoiman B22-lamppu on hyvä vaihtoehto, jos haluat valaisimeesi, jossa on bajonettikiinnitys, älylampun, jonka värilämpötilaa voi muuttaa. B22-lampulla voit luoda niin lämpimän valkoista kuin värillistä valoa. Lamppu on himmennettävissä, ja sitä voidaan ohjata Hue-sovelluksella tai puhekomennoilla. Tämän lampun teho vastaa 60 W:n hehkulamppua, sen arvioitu käyttöikä on 25 000 tuntia ja sillä on kahden vuoden takuu. Lampun valovirta on 806 luumenia (4 000 K), ja se on saatavana myös valkoisena.