Lamppujen koot: Opas oikean lampun valintaan

28.2.2024

Valikoimassamme on lamppuja kaikkiin valaistustarpeisiin. Ensimmäiseksi on valittava älylampun ja perinteisen lampun välillä. Älylamput tulevat pitkällä aikavälilä edullisemmiksi kuin perinteiset lamput, sillä ne kestävät erittäin pitkään ja ovat energiatehokkaampia. Tämän lisäksi ne ovat ympäristöystävällisiä ja perinteisiä lamppuja monipuolisempia. 

Älylampun edut

  • Voit mukauttaa valaistusta sovellusten avulla.
  • Voit sytyttää talon kaikki tai tietyt valot yhdellä napautuksella.
  • Voit muuttaa kunkin huoneen valon väriä ja värilämpötilaa niin usein kuin haluat.
  • Voit asettaa rutiineja saadaksesi tietyntyyppistä valaistusta eri aikoina.
  • Voit sytyttää valot etänä tai asettaa ne ajastimella poissa ollessasi.
  • Voit synkronoida valaistuksen TV:seen, jotta seinien valaistus muuttuu television kuvan mukaan.
  • Ne voidaan aktivoida puhekomennolla Amazon Alexalla, Googlella tai Applella.

Lampun kirkkaus mitataan luumeneina, mikä on hyvä pitää mielessä kun valitset älylamppua. Kaikissa älylampuissa on tarra, jossa ilmoitetaan lampun luumenluku, väri, käyttöikä ja energiankulutus. Tarran avulla voit vertailla lamppuja ja löytää niistä itsellesi sopivimman.
Tutustu Philips Huen älylamppuihin.

Kuinka valita oikea lamppu?  

Kaikki lamppujen kannat ja liitännät on merkitty kirjaimista ja numeroista koostuvalla koodilla. Ennen kuin ostat uuden lampun, katso valaisimessa entuudestaan olevan lampun koodi varmistaaksesi, että ostat oikean kokoisen ja tyyppisen lampun juuri sinun tarpeisiisi.
Koodin ensimmäinen kirjain kertoo lampun kannan tyypin. Esimerkiksi B tarkoittaa bajonettikiinnitystä ja E tarkoittaa Edison-kantaa.
Numerot, esimerkiksi B22, E27 tai GU10, kertovat kannan halkaisijan ja tappien välisen etäisyyden millimetreissä.

Vinkki: On tärkeää tarkistaa, onko valaisimessasi ruuvi- vai bajonettilamppu, koska ne eivät ole keskenään vaihdettavissa.

B22-kantaiset lamput

B22-kantaisten lamppujen sivuissa on kaksi ulos työntyvää tappia, ja niiden pohjan halkaisija on 22 millimetriä.

Philips Hue -valikoiman B22-lamppu on hyvä vaihtoehto, jos haluat valaisimeesi, jossa on bajonettikiinnitys, älylampun, jonka värilämpötilaa voi muuttaa. B22-lampulla voit luoda niin lämpimän valkoista kuin värillistä valoa. Lamppu on himmennettävissä, ja sitä voidaan ohjata Hue-sovelluksella tai puhekomennoilla. Tämän lampun teho vastaa 60 W:n hehkulamppua, sen arvioitu käyttöikä on 25 000 tuntia ja sillä on kahden vuoden takuu. Lampun valovirta on 806 luumenia (4 000 K), ja se on saatavana myös valkoisena.

E27-kantaiset lamput

E27-kantaiset lamput on helppo kiinnittää valaisimeen kierteiden ansiosta. 

Philips Hue E27-lamppujen tekniset tiedot vaihtelevat. Valikoimassa on lamppu, joka tuottaa lämpimän tai viileän valkoista valoa ja on himmennettävissä, sekä Hue White and colour ambiance -tuplapakkaus. Näiden lamppujen värivaloilla voit luoda hienoja tunnelmavalaistuksia. Philip Hue -valikoiman B22-älylamppujen tavoin E27-lamput vastaavat teholtaan 60 watin hehkulamppua, niiden arvioitu kestoikä on 25 000 tuntia ja niillä on kahden vuoden takuu.

E14-kantaiset lamput 

E14 on kuin E27, mutta pienemmässä koossa ja eri muodossa. Jos valaisimesi on tarkoitettu kynttilälampun tyyppiselle valonlähteelle, jossa on kierrekanta, E14 saattaa olla oikea valinta. Jotkin seinävalaisimet ja kattokruunutyyliset valaisimet käyttävät näitä lamppuja, joita kutsutaan joskus myös B-tyypin lampuiksi. 

Philips Hue -kynttilälamput ovat himmennettävissä ja niitä voidaan ohjata Hue Bridgellä tai puhekomennoilla. Lamput vastaavat 40 wattia, kestävät 25 000 tuntia ja niillä on kahden vuoden takuu.

GU10-lamput

GU10-lamppujen pohjassa on kaksi pientä piikkiä. Lamppuja käytetään usein keittiön ja kylpyhuoneen kattovalaisimissa, sillä ne sopivat hyvin uppoasennettaviksi kattoon. 

Philips Hue -valikoimassa näitä lamppuja on saatavilla yksittäis- tai tuplapakkauksissa. Voit valita lämpimän valkoisesta valosta viileän valkoiseen valoon tai miljoonista eri väreistä. Lamput ovat himmennettävissä, ja niitä voidaan ohjata Hue Bridgellä tai puhekomennoilla.

Katso koko Philips Hue GU10-lamppujen valikoima.

Muista tarkistaa valaisimen koko ja tyyli ennen kuin ostat siihen uuden lampun. Näin vältät ostamasta väärän lampun ja turhan vaivan.

