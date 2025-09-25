Selvitä pikavertailuoppaamme avulla, mikä älykodin valaistuksen ohjausjärjestelmä sopii tarpeisiisi parhaiten.
Bridge Pro
Huen älykkään keskusyksikön seuraava sukupolvi. Bridgessä on siru, joka voi suorittaa monimutkaisia algoritmeja ja tekoälypohjaisia ominaisuuksia, joten se on entistäkin nopeampi ja tehokkaampi. Käytä valoja liiketunnistimina MotionAwaren™ avulla, yhdistä turvajärjestelmä ja valot sekä paljon muuta
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet
- Tukee yli 150 valoa ja yli 50 tarviketta
- Käytä valoja liiketunnistimina MotionAware™-teknologian avulla
- Tuo käyttöön Hue Sync -viihdevalaistuksen ja valvonnan integraation
- Yhteensopiva Apple Homen, Alexan, Google Assistantin ja Samsung SmartThingsin kanssa
- Edistynyt salaus Zigbee Trust Centerin avulla
Bridge vai Bridge Pro?
Pienen älyvalokokoonpanon koko
Valojen enimmäismäärä Bridgeä kohti
Säätimien enimmäismäärä Bridgeä kohti
Tallennuskapasiteetti ja valaistusasetusten nopeus
MotionAware™ Käytä valoja liiketunnistimina
Luo automaatioita
Internet-yhteys
Sijoitus
Zigbee-turvallisuusjärjestelmän suojaus
Älyvalaistuksen täyden tehon hyödyntäminen
The Bridge on avain ennennäkemättömiin älykotikokemuksiin.
Monipuolinen ohjaus
Bridge avaa edistyneimmät ja suosituimmat ominaisuutemme, kaikki Philips Hue -sovelluksen sisällä.
Koko kodin hallinta mistä tahansa
Bridge ja Bridge Pro antavat sinulle mahdollisuuden käyttää älykotijärjestelmääsi mistä tahansa Hue-sovelluksen kautta. Ohjaa valoja, vastaanota turvallisuusilmoituksia – tai määritä järjestelmäsi toimimaan aikataulun mukaan automaatioiden avulla.
Hue MotionAware™
Tämä Bridge Pron jännittävä uusi ominaisuus antaa valaistusjärjestelmällesi mahdollisuuden reagoida intuitiivisesti liikkeisiisi kotona. Käyttämällä 3 tai 4 valoa samassa huoneessa voit luoda liiketunnistusalueen, joka havaitsee läsnäolosi ja aktivoi siihen määrittämäsi valot. Erillistä liiketunnistinta ei tarvita!
Suurempi kapasiteetti, nopeampi suoritin
Bridge Pron kapasiteetti on kolminkertainen Bridgeen verrattuna, se tukee yli 150 valoa, yli 50 lisävarustetta ja 500 valaistusohjelmaa, ja sen vasteaika on viisi kertaa lyhyempi uuden Hue Chip Pron ansiosta.
Zigbeen turvallisuus
Yksityisyytesi on meille etusijalla. Zigbee ja Philips Hue estävät luvattoman pääsyn älyvaloekosysteemiisi.
Kysymyksiä ja vastauksia
Mitä Philips Hue Bridge tekee?
Mitä Philips Hue Bridge tekee?
Voinko käyttää Bridge Prota kaikkien Philips Hue -valojen ja -tarvikkeiden kanssa?
Voinko käyttää Bridge Prota kaikkien Philips Hue -valojen ja -tarvikkeiden kanssa?
Voinko yhdistää Bridge Pron Wi-Fin kautta ethernet-kaapelin sijaan?
Voinko yhdistää Bridge Pron Wi-Fin kautta ethernet-kaapelin sijaan?
Mitä eroa on Bridge Prolla ja Bridgellä?
Mitä eroa on Bridge Prolla ja Bridgellä?
*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta.