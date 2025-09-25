Tuki
Lähikuva edestä Hue Bridge Pro

Uusi

Bridge Pro

Huen älykkään keskusyksikön seuraava sukupolvi. Bridgessä on siru, joka voi suorittaa monimutkaisia algoritmeja ja tekoälypohjaisia ominaisuuksia, joten se on entistäkin nopeampi ja tehokkaampi. Käytä valoja liiketunnistimina MotionAwaren™ avulla, yhdistä turvajärjestelmä ja valot sekä paljon muuta

Versio

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet

  • Tukee yli 150 valoa ja yli 50 tarviketta
  • Käytä valoja liiketunnistimina MotionAware™-teknologian avulla
  • Tuo käyttöön Hue Sync -viihdevalaistuksen ja valvonnan integraation
  • Yhteensopiva Apple Homen, Alexan, Google Assistantin ja Samsung SmartThingsin kanssa
  • Edistynyt salaus Zigbee Trust Centerin avulla
Löydä tuoteopas

Bridge vai Bridge Pro?

Selvitä pikavertailuoppaamme avulla, mikä älykodin valaistuksen ohjausjärjestelmä sopii tarpeisiisi parhaiten.

Hue Bridge

Hue Bridge Pro

Pienen älyvalokokoonpanon koko

Keskikokoinen kokoonpano
Suuri kokoonpano

Valojen enimmäismäärä Bridgeä kohti

50
Yli 150

Säätimien enimmäismäärä Bridgeä kohti

12
50+

Tallennuskapasiteetti ja valaistusasetusten nopeus

Suuri kapasiteetti, nopea reagointikyky
Hyvin suuri kapasiteetti –3x enemmän kapasiteettia Erittäin nopea – 5x nopeampi kuin Bridge

MotionAware™ Käytä valoja liiketunnistimina

Luo automaatioita

Internet-yhteys

Yhdistetty reitittimeen ethernet-kaapelilla
Yhdistetty reitittimeen Ethernet-kaapelin tai Wi-Fi-yhteyden välityksellä

Sijoitus

Lähellä reititintä
Missä tahansa kodissasi

Zigbee-turvallisuusjärjestelmän suojaus

128-bittinen AES-salaus laitetta kohti
Parannettu AES-128-bittinen koko järjestelmän salaus Zigbee Trust Centerin avulla

Älyvalaistuksen täyden tehon hyödyntäminen

The Bridge on avain ennennäkemättömiin älykotikokemuksiin.

Uudet älykodin valaistuksen Hue Bridge Pro- ja Philips Hue Bridge -ohjausjärjestelmät.

Monipuolinen ohjaus

Bridge avaa edistyneimmät ja suosituimmat ominaisuutemme, kaikki Philips Hue -sovelluksen sisällä.

Pariskunta katsoo televisiota, mukaansatempaava television viihdevalaistus hehkuu älyvalon punaisissa, oransseissa ja keltaisissa sävyissä.

Valon synkronointi

Hue Syncin avulla voit synkronoida valosi television, musiikin ja pelaamisen kanssa.
Langallinen Hue-turvakamera valvoo ulkotilaa, joka on valaistu kirkkaalla valkoisella älyvalolla.

Älykäs kodin turva

Ota käyttöön Hue Secure -järjestelmä, jonka kamerat ja tunnistimet toimivat saumattomasti yhteen valojesi kanssa.
Takapihan terassi, joka on valaistu lämpimän valkoisen ja vaaleanpunaisen sävyisillä, ulkokäyttöön tarkoitetuilla Philips Hue -älyvaloilla.

Ulkovalaistus

Laajenna älykästä valaistus- ja turvajärjestelmääsi ulkotiloihin.
Olohuone, joka on valaistu Hue Play wall washer -valaisimen vaaleanpunaisen ja violetin sävyisellä, seinäpinnat valaisevalla älyvalaistuksella.

Koko kodin hallinta mistä tahansa

Bridge ja Bridge Pro antavat sinulle mahdollisuuden käyttää älykotijärjestelmääsi mistä tahansa Hue-sovelluksen kautta. Ohjaa valoja, vastaanota turvallisuusilmoituksia – tai määritä järjestelmäsi toimimaan aikataulun mukaan automaatioiden avulla.

Henkilö, joka astuu tilaan, jossa Hue MotionAware -liikealue on määritetty liikkeentunnistusta varten.

Hue MotionAware™

Tämä Bridge Pron jännittävä uusi ominaisuus antaa valaistusjärjestelmällesi mahdollisuuden reagoida intuitiivisesti liikkeisiisi kotona. Käyttämällä 3 tai 4 valoa samassa huoneessa voit luoda liiketunnistusalueen, joka havaitsee läsnäolosi ja aktivoi siihen määrittämäsi valot. Erillistä liiketunnistinta ei tarvita!

Hue Chip Pro uuden Hue Bridge Pron sisällä, joka sykkii sinisillä ja vaaleanpunaisilla energiavirroilla.

Suurempi kapasiteetti, nopeampi suoritin

Bridge Pron kapasiteetti on kolminkertainen Bridgeen verrattuna, se tukee yli 150 valoa, yli 50 lisävarustetta ja 500 valaistusohjelmaa, ja sen vasteaika on viisi kertaa lyhyempi uuden Hue Chip Pron ansiosta.

Uusi, väriltään musta älykodin valaistuksen Hue Bridge Pro -ohjausjärjestelmä, joka on asetettu pöydälle, ja lukon symboli osoittaa Zigbeen turvallisuuden.

Zigbeen turvallisuus

Yksityisyytesi on meille etusijalla. Zigbee ja Philips Hue estävät luvattoman pääsyn älyvaloekosysteemiisi.

Kysymyksiä ja vastauksia

Mitä Philips Hue Bridge tekee?

Voinko käyttää Bridge Prota kaikkien Philips Hue -valojen ja -tarvikkeiden kanssa?

Voinko yhdistää Bridge Pron Wi-Fin kautta ethernet-kaapelin sijaan?

Mitä eroa on Bridge Prolla ja Bridgellä?

Hue-tuki

Tarvitsetko apua?

Asiakastuki on käytettävissä viikon jokaisena päivänä ympäri vuorokauden.

Siirry tukeen

