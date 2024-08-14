Säästä energiaa älyvaloilla

14. marraskuuta 2022

Kaipaatko tunnelmavalaistusta? Onnistuu. Haluatko upottua TV-sarjaan, elokuviin, peleihin ja musiikkiin? Onnistuu. Haluatko säästää energiaa? Onnistuu. 

Philips Hue -älyvalot on suunniteltu kestävien arvojen mukaisesti, kuten käyttämällä kestäviä materiaaleja ja muovittomia tuotepakkauksia. Jos pohdit, miten voit säästää energiaa kotona Philips Hue -älyvalaistuksen avulla, tutustu tutkimukseen, jossa vertailimme White and color ambiance -lamppujen asetuksia. Tutkimuksessa saatiin seuraavanlaiset tulokset.¹

Säästä energiaa himmentämällä valot

Kaavio osoittaa, miten valojen himmentäminen säästää energiaa

Lamppusi voivat kuluttaa enintään tietyn wattimäärän energiaa. Tätä maksimitehoa käytetään, kun polttimoiden asetuksena on tietty värilämpötila ja 100 % kirkkaus. Voiko siis jokin niinkin yksinkertainen asia kuin valojen himmentäminen säästää energiaa? Kyllä voi, ja vaikutus voi olla suurikin.

Himmentämällä lampun 70 prosenttiin enimmäiskirkkaudesta voit vähentää polttimon energiankulutusta jopa 51 %.² Jo pieni himmennys vähentää lampun energiankulutusta. Esimerkiksi polttimon himmentäminen 90 prosenttiin vähentää myös sen energiankulutusta jopa 19 %. 

Valitse valoihin energiatehokas väri

Kaavio näyttää valaistuksen energiatehokkaat värit

Värikkäässä valossa on kyse muustakin kuin tunnelman luomisesta – se on myös yksi parhaista energiansäästövinkeistämme! Kun valitset jonkun muun kuin valkoisen Philips Hue -lamppujen väriksi, voit vähentää niiden energiankulutusta jopa 79 %.³

Mikä on energiatehokkain väri? Se on sininen – ei se viileä, lähes sinertävä valkoinen valon väri, vaan syvä sininen, joka voidaan valita White and color ambiance -lamppujen väriympyrästä. Muut energiatehokkaat valon värit energiatehokkuusjärjestyksessä: 

1. Sininen
2. Punainen
3. Vihreä
4. Violetti
5. Sinivihreä
6. Keltainen

Käytä energiaa säästäviä valaistusasetuksia

Philips Hue -järjestelmän White and color ambiance -älyvalojen valaistusasetuksiin on saatavilla miljoonia eri värejä. Nämä valaistusasetukset eivät luo pelkästään viihtyisäää tunnelmaa kotiin, vaan ne voivat myös auttaa säästämään energiaa.

Loistava idea : Valaistusasetukset ovat heti käyttövalmiita. Luo näitä valaistusasetuksia käyttäviä automaatioita tai ohjelmoi myös himmentimet, älypainikkeet ja napautuskytkimet käyttämään niitä. Tällä tavoin energian säästäminen on helppoa, sillä kaikki älyvalot syttyvät aina haluamallasi värillä ja kirkkaudella. 

5 tehokkainta valaistusasetusta

Kaavio näyttää energiatehokkaimmat valaistusasetukset

Osa Philips Huen valaistusasetuksista on energiatehokkaampia kuin toiset. Nämä viisi valaistusasetusta perustuvat himmennettyyn valaistukseen, ja monissa niissä käytetään energiatehokasta sinistä valoa. 

1. Tokio
2. Motown
3. Galaxy
4. Verenpunainen kuu
5. Uusi alku 

Nämä valaistusasetukset vähentävät lamppujen energiankulutusta yli 85 %.⁴ Tokio ja Motown sijaitsevat Juhlatunnelma-kategoriassa. Galaxy ja Verenpunainen kuu sijaitsevat Serenity-kategoriassa, kun taas Uusi alku on Auringonnousu-kategoriassa. 

Suosituimmat valaistusasetukset

Kaavio näyttää suosituimmat valaistusasetukset ja niiden energiatehokkuuden

Eivätkö nämä valaistusasetukset sovi tyylisi? Älä huoli – myös nämä viisi Philips Hue -valaistusasetusten suosituinta valaistusasetusta ovat erittäin energiatehokkaita.

1. Auringonlasku Savannilla 
2. Trooppinen hämy
3. Revontulet
4. Kevätkukka
5. Soho 

Nämä valaistusasetukset voivat vähentää polttimoiden energiankulutusta yli 70 %.⁵ Viiden suositun valaistusasetuksen energiatehokkain valaistusasetus on Arctic Aurora, jonka pääväri on luonnollisesti sininen. Huomaat, että näissä valaistusasetuksissa on myös monia värejä, jotka ovat lisäksi valaistuksen energiatehokkaimpia värejä – ja juuri sen vuoksi ne ovat tässä luettelossa!

Käytä energiatehokasta, jokapäiväistä valaistusta

Kaavio näyttää suosituimmat valaistusasetukset ja niiden energiatehokkuuden

Jopa jokapäiväinen valaistus voi olla energiatehokasta. Kaikki Oletusasetukset-kategorian valaistusasetukset, joita on tarkoitus käyttää koko päivän, kuluttavat vähemmän energiaa kuin lampun enimmäisenergiankulutus. Valaistusasetukset energiatehokkuusjärjestyksessä:⁶

1. Yövalaistus
2. Lepo
3. Rentoudu
4. Virkisty
5. Kirkas ja Nauti lukemisesta (tasatulos)
6. Keskity

Olipa mieliala tai kellonaika mikä tahansa, voit käyttää Philips Hueta energiatehokkaan valaistuksen oppaana.  

Tutkimme ja etsimme edelleen uusia tapoja säästää energiaa älykkään valaistuksen avulla, joten seuraa blogia ja sosiaalisen median kanavia sekä niissä käsiteltäviä energiansäästöideoita. Voit lukea sillä välin lisää Philips Huen toiminnasta.

¹, ², ³, ⁴, ⁵, ⁶ Nämä luvut ilmaisevat uusien A60 White and color ambiance E27 1100 -lamppujen tehonkulutuksen eroa määritetyillä asetuksilla, kun vertailukohtana on 4 000 K 100 %:n kirkkaudella. Todelliset säästöt vaihtelevat tuotteen teknisten tietojen ja himmennystason mukaan.

