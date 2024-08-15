12. syyskuuta 2023
Tutustu Philips Hue MR16 ‑lampun ja GU10‑lampun välisiin eroihin sekä ota selvää, kumpi sinun kannattaa valita ja miten voit käyttää niitä kotonasi.
MR16- ja GU10-lamput
Nämä kaksi valaistuksen supersankaria ovat kompakteja ja ne suuntaavat valon loistavasti juuri sinne, missä sitä tarvitset. Mutta mitä eroa on MR16- ja GU10-lampuilla?
MR16- ja GU10-lamput ovat molemmat teknisesti ottaen MR16-lamppuja. Yhdessä on GU10-tyyppinen kanta ja toisessa on GU5.3-tyyppinen kanta. GU5.3-kannalla varustettu lamppu tunnetaan ”MR16-lamppuna”. GU10-kannalla varustettua lamppua kutsutaan yleisesti ”GU10:ksi”. Täällä lamppuihin viitataan nimillä MR16 ja GU10.
MR, joka on lyhenne sanoista ”multifaceted refractor” (monimuotoinen heijastin), viittaa lampun yläosan muotoon ja rakenteeseen. MR:n jälkeinen numero ilmaisee lampun halkaisijan tuuman kahdeksasosina. Tässä tapauksessa 16 tarkoittaa, että lampun halkaisija on 16/8 tuumaa (tai 2 tuumaa).
GU, joka on lyhenne sanoista ”general use” (yleinen käyttö), viittaa lampun kantaan. GU:n jälkeinen numero viittaa nastojen väliseen etäisyyteen. GU10:ssä etäisyys on 10 mm, kun taas GU5.3:ssa se on 5,3 mm.
Nykyään MR16- ja GU10-lamppuja käytetään yleisesti keittiöissä, käytävillä ja olohuoneissa – tyypillisesti osana kiskovalaisinkokoonpanoa, kohdevalaisimissa tai upotetuissa kattovalaisimissa.
Onko sillä väliä, kumpaa niistä käytät? Ensi silmäyksellä nämä kaksi lamppua näyttävät samanlaisilta – mutta on tärkeää valita niistä se oikea.
Mikä on MR16-lamppu?
Monet nykyisistä MR16-lampuista ovat halogeenilamppuja, jotka ovat vanhempia ja vähemmän energiatehokkaita kuin LED-lamput. Jos sinulla on vanhempia kohde- tai kiskovalaisinkokoonpanoja, joissa on halogeenilamput, on mahdollista, että ne ovat MR16-lamppuja. Jos katsot tarkemmin, niin huomaat, että MR16-lampuissa on 12 voltin kaksinapainen kanta – kaksi ohutta piikkiä, jotka työnnät sisään.
Toinen MR16-kokoonpanon selkeä merkki on 12 V:n muuntajan käyttö. Tämä on perustavanlaatuinen ero GU10- ja MR16-lamppujen välillä, ja se on tärkein asia, joka on otettava huomioon kotisi valaistusta päivitettäessä. Tavallinen GU10-lamppu ei toimi tässä kokoonpanossa – tarvitset MR16-lampun.
Päivitä MR16-älylamppuihin
Jos haluat päivittää nämä vanhat lamput MR16-älylampuiksi, se onnistuu Philips Huella. MR16-älylamppu on täydellinen valinta olemassa oleviin MR16-liitäntöihin. Lamput toimivat samalla 12 V:n matalajännitteellä kuin tavalliset MR16-lamput, joten olemassa olevaa muuntajaa ei tarvitse irrottaa tai vaihtaa. Täältä näet, minkä muuntajien kanssa Philips Hue MR16 -älylamput ovat yhteensopivia.
Philips Hue MR16 -älylamput ovat yhtä kirkkaita kuin 35 W:n halogeenilamput, joten ne sopivat perinteisten lamppujen tilalle. Värivalo-ominaisuudellaan ne nostavat valaistuksen uudelle tasolle. Kuten muissa Philips Huen lampuissa, on niissäkin älyominaisuus. Lisää lamput Hue-sovelluksessa, määritä niiden Huone ja ohjaa lamppuja sovelluksella, puhekomennoin tai älytarvikkeilla.
Mikä on GU10-lamppu?
MR16-lampuista poiketen GU10-lamput toimivat myös kotonasi käytetyllä 240 V:n jännitteellä. Tämä tarkoittaa, että et tarvitse muuntajaa jännitteen muuntamiseen. GU10-älylamppuja voidaan käyttää niiden omissa liitännöissään, muun muassa kiskovalaisimissa, kohdevalaisimissa ja upotetuissa kattovalaisimissa.
Philips Huen GU10-lamppu tuo myös käyttöön kaikki älyvalaistuksen edut, joihin olet tottunut: ohjauksen sovelluksella, automaatioita ja miljoonia valon värejä. Huomaat varmasti, että GU10-lamput, joiden halkaisija on 50 mm, ovat halkaisijaltaan hieman pienempiä kuin MR16-lamput. Niissä on myös kierrettävä ja lukittava kanta, jonka tunnistat kahdesta lampun paikalleen lukitsevasta pienestä ”jalasta”.
Mikä lamppu sinun kannattaa valita?
MR16- ja GU10-lamppuja ei voi vaihtaa keskenään niiden koon ja jännitevaatimusten vuoksi. Valintasi riippuu tällä hetkellä käyttämistäsi tai suunnittelemistasi valaisimista.
Minulla on jo MR16-lamppuja ja muuntajia
Valitse MR16-älylamput. Tällöin on kyse olemassa olevien perinteisten MR16-lamppujesi vaihtamisesta MR16-LED-älylamppuihin, ja teet niistä älykkäitä prosessin aikana!
Minulla ei ole vielä liitäntöjä
Kaikki riippuu siitä, mitä haluat saavuttaa lampuillasi. Käytä katto-, kisko- tai kohdevalaisinkokoonpanoissasi GU10-liitäntöjä ja ‑lamppuja, jos haluat lamppujen toimivan normaalilla 240 V:n jännitteellä etkä halua käyttää muuntajaa. Muuntajat voivat viedä enemmän tilaa sen mukaan, minne olet asentamassa valoja.
Jos olet kuitenkin huolissasi jännitteestä, MR16-älylamput ovat hyvä vaihtoehto, sillä jännite on pienempi. Valitsitpa mitä tahansa, voit aina käyttää Philips Hueta – sekä MR16- että GU10-lamput ovat saatavilla haluamissasi väreissä.