Nämä kaksi valaistuksen supersankaria ovat kompakteja ja ne suuntaavat valon loistavasti juuri sinne, missä sitä tarvitset. Mutta mitä eroa on MR16- ja GU10-lampuilla?

MR16- ja GU10-lamput ovat molemmat teknisesti ottaen MR16-lamppuja. Yhdessä on GU10-tyyppinen kanta ja toisessa on GU5.3-tyyppinen kanta. GU5.3-kannalla varustettu lamppu tunnetaan ”MR16-lamppuna”. GU10-kannalla varustettua lamppua kutsutaan yleisesti ”GU10:ksi”. Täällä lamppuihin viitataan nimillä MR16 ja GU10.

MR, joka on lyhenne sanoista ”multifaceted refractor” (monimuotoinen heijastin), viittaa lampun yläosan muotoon ja rakenteeseen. MR:n jälkeinen numero ilmaisee lampun halkaisijan tuuman kahdeksasosina. Tässä tapauksessa 16 tarkoittaa, että lampun halkaisija on 16/8 tuumaa (tai 2 tuumaa).

GU, joka on lyhenne sanoista ”general use” (yleinen käyttö), viittaa lampun kantaan. GU:n jälkeinen numero viittaa nastojen väliseen etäisyyteen. GU10:ssä etäisyys on 10 mm, kun taas GU5.3:ssa se on 5,3 mm.

Nykyään MR16- ja GU10-lamppuja käytetään yleisesti keittiöissä, käytävillä ja olohuoneissa – tyypillisesti osana kiskovalaisinkokoonpanoa, kohdevalaisimissa tai upotetuissa kattovalaisimissa.

Onko sillä väliä, kumpaa niistä käytät? Ensi silmäyksellä nämä kaksi lamppua näyttävät samanlaisilta – mutta on tärkeää valita niistä se oikea.