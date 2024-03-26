Tuki
Väriä toistavien lamppujen viisi luovaa käyttötapaa

01. maaliskuuta 2024

Väriä toistavat älylamput tunnetaan monipuolisuudestaan, helppokäyttöisyydestään ja miljoonista värivaihtoehdoista – mutta mitä näillä väreillä voi tehdä? Tutustu kaikkiin näihin innovatiivisiin tapoihin saada kaikki irti väriä toistavia älylampuistasi.

Luo dynaamisia valaistusasetuksia

Philips Hue ‑sovelluksessa voit vaihtaa valojen väriä ja kirkkautta sujuvasti dynaamisten valaistusasetusten avulla. Valitse omiin valaistusasetuksiisi lisäämäsi väriasetus valaistusasetusgalleriasta ja napauta valaistusasetuksen yläpuolella olevaa toistopainiketta. Voit jopa muokata värien vaihtotiheyttä napauttamalla kolmen pisteen kuvaketta. Kokeile tätä seuraavassa tilaisuudessa ja koristele juhlat dynaamisilla valaistusasetuksilla!

Pari istuu sohvalla television edessä ja värilliset älyvalot valaisevat seinää

Vie viihde-elämys seuraavalle tasolle

Väriä toistavien lamppujen paras mahdollinen käyttökokemus Philips Huella edellyttää Bridgeä. Se tuo käyttöön älykkäiden valaistusominaisuuksien koko kirjon, muun muassa synkronoinnin, jonka avulla saat väriä vaihtavat valot synkronoitua näytön sisällön kanssa, ja voit herättää television tai tietokoneen tapahtumat eloon verrattomalla valoesityksellä. 

Luo kiehtova tunnelma synkronoimalla valot näytön kanssa. Voit synkronoida älyvalot television tai tietokoneen näytön kanssa liittämällä ne television tai tietokoneen Philips Hue Play HDMI sync boxiin. Tai voit asentaa Hue Sync TV -sovelluksen tai ladata Hue Sync -työpöytäsovelluksen tietokoneellesi luodaksesi näyttävän kokoonpanon, joka täydentää näytön sisältöä.

Valaistusidea: Oletko järjestämässä juhlia? Luo juhlatunnelmaa synkronoimalla väriä toistavat valot soittolistasi kanssa. Synkronoi musiikkisi Spotifyn kanssa ja katso, kuinka valosi tanssivat, kirkastuvat, himmenevät ja vaihtavat väriä musiikin tahtiin.

Vie huomio yksityiskohtiin väriä toistavilla lampuilla

Väriä toistavien älylamppujen avulla voit virittäytyä oikeaan tunnelmaan, mutta ne voivat olla myös osa kotisi sisustusta. Tuota värillistä valoa kirjahyllyjesi alle valonauhoilla, jotka luovat tunnelmallisen taustavalaistuksen kirjoille ja sisustukselle. Luo näyttävä vaikutelma suuntaamalla värivaloa kasveihin tai taiteeseen tai heijastamalla värikästä valoa paljaille seinille luodaksesi seinänvalaistusefektin.

Nainen seisoo taustavalaistun, kirjoja ja koristeita sisältävän kirjahyllyn ääressä

Käytä väriä toistavia lamppuja ajastimena

Sen sijaan, että käyttäisit kovaa ääntä ajastimen merkkinä, käytä väriä toistavia älylamppuja. Täytä olohuone violetilla valolla, kun haluat kehottaa lapsia lopettamaan viimeisen pelin ennen nukkumaanmenoa – ja vaihda sitten syvempään violettiin viisi minuuttia myöhemmin, jotta he tietävät, että nukkumaanmenoaika on koittanut. Voit jopa käyttää valojasi aikataulutukseen: aseta ajastin suihkussa käynnille ja muuta valot punaisiksi (tai vihreiksi!), kun olet ylittänyt asetetun aikarajan.

Vie väriä toistavat älylamput ulos

Muuta ulkotilasi unelmakohteiksi Philips Hue ‑sovelluksen valmiilla valaistusasetuksilla. Ulkokäyttöön suunnitelluilla valaistusasetuksilla voit luoda täydellisen taustan illallisiin valaisemalla takapihasi Osaka-valaistusasetuksen kirkkaan punaisilla, sinisillä ja violeteilla valoilla. Karkota lomamatkan jälkeinen alakulo tuomalla ranta takaisin kotiisi Honolulu- tai Palm Beach ‑valaistusasetuksilla – tai rauhoita tunnelmaa Revontulet-valaistusasetuksella.

