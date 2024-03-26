Väriä toistavien lamppujen paras mahdollinen käyttökokemus Philips Huella edellyttää Bridgeä. Se tuo käyttöön älykkäiden valaistusominaisuuksien koko kirjon, muun muassa synkronoinnin, jonka avulla saat väriä vaihtavat valot synkronoitua näytön sisällön kanssa, ja voit herättää television tai tietokoneen tapahtumat eloon verrattomalla valoesityksellä.

Luo kiehtova tunnelma synkronoimalla valot näytön kanssa. Voit synkronoida älyvalot television tai tietokoneen näytön kanssa liittämällä ne television tai tietokoneen Philips Hue Play HDMI sync boxiin. Tai voit asentaa Hue Sync TV -sovelluksen tai ladata Hue Sync -työpöytäsovelluksen tietokoneellesi luodaksesi näyttävän kokoonpanon, joka täydentää näytön sisältöä.

Valaistusidea: Oletko järjestämässä juhlia? Luo juhlatunnelmaa synkronoimalla väriä toistavat valot soittolistasi kanssa. Synkronoi musiikkisi Spotifyn kanssa ja katso, kuinka valosi tanssivat, kirkastuvat, himmenevät ja vaihtavat väriä musiikin tahtiin.