15. heinäkuuta 2024
Lapset eivät yleensä mielellään kuule lausetta: "On aika mennä nukkumaan!" Nukkumaanmenon hetkeä voi helpottaa yövalo, joka auttaa lasta nukahtamaan ja nukkumaan sikeästi.
15. heinäkuuta 2024
Lapset eivät yleensä mielellään kuule lausetta: "On aika mennä nukkumaan!" Nukkumaanmenon hetkeä voi helpottaa yövalo, joka auttaa lasta nukahtamaan ja nukkumaan sikeästi.
Kun lasten makuuhuoneessa on sopiva yövalo, se voi vähentää pelkoa ”sängyn alla piileviä hirviöitä” kohtaan ja kannustaa lasta nukkumaan omassa huoneessan.
Kokeile näitä lasten yövaloideoita ja tuudita lapset uneen.
Uni on välttämätöntä jokaisen lapsen kehitykselle. Voit käyttää LED-valoa auttamaan lapsiasi nyökkäämään ja nukkumaan sikeästi.
Tiesitkö, että aivomme pystyvät tunnistamaan, mikä vuorokaudenaika on valon osuessa silmiimme? Jos lapset viettävät iltansa kirkkaasti valaistuissa huoneissa, heidän aivonsa voivat erehtyä luulemaan, että on päiväsaika, mikä häiritsee luonnollista unirytmiä. Tällöin lapset tuntevat olonsa tavallistakin virkeämmiksi, vaikka onkin aika mennä nukkumaan! Muista siis himmentää kotisi valot illalla.
Valaistusidea: Aseta "Käy nukkumaan" -automaatio Philips Hue -sovelluksessa. Tämä automaatio himmentää valoja hitaasti, kunnes ne sammuvat, ja osoittaa, että on nukkumaanmenon aika.
Kun lapsen nukkumistottumukset ja mieltymykset kehittyvät, on siirreltävyys loistava ominaisuus yövalolle: Lapsi voi sijoittaa valaisimen yhtenä iltana jalustalle yöpöydällä ja seuraavana työpöydälle huoneen toiselle puolelle. Kannettavan yövalon avulla voit joustavasti kokeilla erilaisia järjestelyjä ja katsoa, mikä sopii lapsellesi parhaiten.
Lue lisää kannettavasta Philips Hue Go -valaisimesta.
Kun makuuhuoneeseen sijoitetaan sopiva seinävalaisin, se voi toimia työvalona, tunnelmavalona ja jopa yövalona. Älykkään seinävalaisimen valon voi säätää sopivaksi vuorokaudenajan tai hetken mukaan. Voit siis pitää valon kirkkaana kotitehtävien tekoa varten, himmentää sitä, kun on aika rentoutua, ja himmentää sitä vielä enemmän yövalona, kun on aika mennä nukkumaan.
Katso muut ideat makuuhuoneen seinävalaistukseen ja inspiroidu.
Lasten makuuhuoneen valojen on hyvä olla olla käsivarren ulottuvilla ja helppokäyttöisiä, jotta lapsi löytää ne nopeasti ja voi sytyttää ne pimeässä. Lisäämällä lukulampun sängyn viereen voit kannustaa lapsia lukemaan kirjaa ennen nukkumaanmenoa.
Valaistusidea: Jos lasten makuuhuoneiden valaisimet eivät ole sängyn vieressä, harkitse Dimmer switch -himmennyskytkintä. Kannettava ja paristokäyttöinen kytkin voidaan asettaa lapsen yöpöydälle, jolloin valaisimen voi sytyttää tai sammuttaa yöllä mihin aikaan tahansa.
Kuten seinävalaisimet, lapsen makuuhuoneen kattovalaisinten valo voidaan mukauttaa sopivaksi tahansa vuorokauden hetkeen – heräämisestä nukkumaanmenoon. Dimmer switch -kytkimellä seinävalaisinta voi käyttää yövalona, joka luo sopivan määrän valoa ja auttaa lasta nukkumaan sikeästi.
Jos lapsesi herää usein keskellä yötä hakemaan lasillisen vettä tai käymään vessassa, liiketunnistin auttaa valaisemaan reitin. Liiketunnistimen avulla voit käyttää illalla tiettyä valaistusasetusta – tässä tapauksessa himmeää ja lämmintä hehkua, minkä ansiosta lapsi ei virkisty liikaa noustessaan sängystä.
Haluatko, että lapset pystyvät ohjaamaan valaistustaan paremmin? Puhekomentojen avulla he voivat sängystä käsin kertoa valoilleen, mitä tehdä. Osallistamalla lapset makuuhuoneidensa valaistusta koskevaan päätöksentekoon et ainoastaan auta heitä nukahtamaan nopeammin, vaan lisäät myös vastuullisuuden tunnetta.
Ota selvää, kuinka voit toteuttaa nämä lasten yövaloideat Philips Hue -makuuhuoneen valaistuksella.