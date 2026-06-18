Lasten makuuhuoneen valojen on hyvä olla olla käsivarren ulottuvilla ja helppokäyttöisiä, jotta lapsi löytää ne nopeasti ja voi sytyttää ne pimeässä. Lisäämällä lukulampun sängyn viereen voit kannustaa lapsia lukemaan kirjaa ennen nukkumaanmenoa.

Valaistusidea: Jos lasten makuuhuoneiden valaisimet eivät ole sängyn vieressä, harkitse Dimmer switch -himmennyskytkintä. Kannettava ja paristokäyttöinen kytkin voidaan asettaa lapsen yöpöydälle, jolloin valaisimen voi sytyttää tai sammuttaa yöllä mihin aikaan tahansa.