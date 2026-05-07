Päivitä asiakkaidesi koti Philips Hue -älyvalaistuksella

A living room lit with soft white mood lighting using concealed LED strip lights and smart lamps, creating a relaxing ambiance.

Philips Hue: nyt saatavilla ammattiasentajille

Älyvalaistus ei ole enää luksustuote, vaan uusi standardi. Tarjoa asiakkaillesi älyvalaistusjärjestelmä, joka uudistaa koko kodin.

Philips Hue on joustava ja tulevaisuusvarma älyvalaistusratkaisu, joka sopii joka kotiin. Sen avulla voidaan luoda sopiva tunnelma joka hetkeen, lisätä mielenrauhaa ja tehdä ohjauksesta kätevää tarvikkeilla ja automaatioilla. Philips Hue tuo joka projektiin lisäarvoa ja erottuvuutta, olipa kyseessä sitten remontti tai uudiskohde.

Osta Philips Hue -tuotteita näiden jälleenmyyjien kautta.

Philips Huen edut

Two images comparing bright and dimmed lighting for a dining room space using pendant lights and smart lamp.

Mukautettavaa valoa

Hue-valaistus on todella räätälöitävää. Valikoimasta löytyy lamppuja ja valaisimia, jotka toistavat 16 miljoonaa eri värisävyä ja lämpimästä viileään säädettävää valkoista valoa. Hue-sovelluksessa asiakkaat voivat muokata jokaista asetusta ja esimerkiksi synkronoida valonsa TV:n, pelien ja musiikin kanssa ja tehdä viihteestä todella mukaansatempaava.

A smart lamp being controlled with a portable smart dimmer switch.

Älykästä ohjausta

Philips Hue -tarvikkeet ovat yhtä älykkäitä kuin itse valot. Koko järjestelmää voi ohjata etänä sekä puhekomennoilla käyttämällä kodin virtuaaliavustajia. Valot voivat reagoida liikkeeseen tunnistimien ja MotionAware-teknologian avulla. Niitä voidaan ohjata älypainikkeilla, langattomilla kytkimillä tai jopa perinteisillä valokatkaisijoilla.

A smart lamp being dimmed using the Hue app on a smartphone.

Aikataulutus ja automaatiot

Huen avulla valaistuksesta tulee intuitiivinen osa arkea. Aikataulut ja automaatiot voidaan mukauttaa päivän rytmiin: valot reagoivat auringonnousuun ja -laskuun, ja rutiinit tekevät valosta sopivan päivän eri hetkiin. Paikannusominaisuuden avulla valo syttyy käyttäjän saapuessa kotiin ja sammuu hänen lähtiessään. Heräämis- ja nukkumaanmenorutiinit kirkastavat ja pehmentävät valoa asteittain ja näin tukevat vuorokausirytmiä.

A home seen from the outside showing the doorway, entrance, and rooms inside the house lit with bright white light for added home security.

Älykästä turvaa valolla

Kamerat, liiketunnistimet, ovikellot ja älyvalot toimivat yhteistyössä ja lisäävät mielenrauhaa. Valot voivat reagoida ja lähettää ilmoituksia, kun ne havaitsevat liikettä. HD-videokuva, yönäkö sekä kaksisuuntainen puhetoiminto auttavat pitämään kotia silmällä mistä vain Hue-sovelluksella. Ovisensorit ilmoittavat heti, kun ovi tai ikkuna avataan, ja valot tai hälytykset voidaan aktivoida yhdellä painalluksella Hue-sovelluksessa.

A round, blue 5 year warranty logo.

Ainutlaatuinen 5 vuoden takuu

Hue-tuotteilla on kahden vuoden vakiotakuu, joka kattaa valmistus- ja toimintavirheet. Kun asentaja ostaa tuotteet varmistetulta jälleenmyyjältä, takuu pidentyy viiteen vuoteen.

Zigbee-, Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteys

On olemassa useita viestintäprotokollia, jotka tekevät valaistuksesta älykästä. Philips Hue käyttää Zigbee-protokollaa, jonka avulla älylaitteet ”kommunikoivat” keskenään. Zigbee on erittäin turvallinen, kuluttaa vähän virtaa ja toimii jopa silloin, kun Wi-Fi-on poissa käytöstä.

Taulukko auttaa hahmottamaan erot viestintäprotokollien välillä:

A graphic showing the layout of a home and showing how Zigbee connectivity works between different smart lights, switches, sensors, and the Hue Bridge.

Zigbee

Wi-Fi

Bluetooth

Vaatii keskusyksikön

Ohjaa valoja mistä tahansa

Ei hidasta Wi-Fiä*

Toimii myös silloin, kun Wi-Fi on poissa käytöstä**

Valojen ohjaus sovelluksella

Valojen automatisointi

Ajastimet

Synkronointi TV:n, musiikin ja pelien kanssa

Ohjaus puhekomennoilla

Lisää ja mukauta mikä tahansa tarvike

Rajoitettu

Ulkovalaistus

A outdoor wall light being installed.

Lue lisää Philips Huesta

Tutustu brändiin ja tuotteiden tärkeimpiin etuihin, asennus- ja käyttöönotto-ohjeisiin sekä muihin tietoihin.

Usein kysytyt kysymykset ammattiasentajille

*2 vuoden takuuaika (katso www.philips-hue.com/warranty) pidennetään 5 vuoteen, jos tuotteen asentanut ammattiasentaja on hankkinut takuun piiriin kuuluvan tuotteen valikoiduilta jälleenmyyjiltä.

