Buzzard seinävalaisin, musta + White E27 -filamenttilamppu

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Tietoja Buzzard seinävalaisin, musta + White E27 -filamenttilamppu

Lisää pihalle ripaus eleganssia mustalla Philips Buzzard ulkoseinävalaisimella sekä älykkäällä Hue White E27 -filamenttilampulla.

  • Langaton himmennys
  • Yhteensopiva Bluetoothin ja Hue Bridgen kanssa
  • Sisältää Hue-lampun ja Philips-valaisimen
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