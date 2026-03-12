Buzzard seinävalaisin, musta + White E27 -filamenttilamppu
Paketin hinta on 49,48 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 54,98 €
Paketin hinta on 49,48 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 54,98 €
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Tietoja Buzzard seinävalaisin, musta + White E27 -filamenttilamppu
Lisää pihalle ripaus eleganssia mustalla Philips Buzzard ulkoseinävalaisimella sekä älykkäällä Hue White E27 -filamenttilampulla.
- Langaton himmennys
- Yhteensopiva Bluetoothin ja Hue Bridgen kanssa
- Sisältää Hue-lampun ja Philips-valaisimen
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514874619
Tuotetiedot
- myGarden Buzzard ulkoseinävalaisin 60W E27 (ei sisällä lamppua)
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- Hue White Filament A60 - E27-älylamppu
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