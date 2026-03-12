Ulkovalaistuksen monipakkaus: Amarant ulkovalaisin 2 kpl

359,98 €

ALE
Lähikuva edestä Ulkovalaistuksen monipakkaus: Amarant ulkovalaisin 2 kpl
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Tietoja Ulkovalaistuksen monipakkaus: Amarant ulkovalaisin 2 kpl

Lisää valkoista valoa ja värivaloa ulkotilojesi suurille alueille, kuten aitoihin, seinille ja pensaisiin. Yhdistä monta ulkovalaisinta toisiinsa ja luo pitkä valon seinä. Amarant on LowVolt-valaisin. Tämä pakkaus ei sisällä virtalähdettä.

  • Integroitu LED
  • Valkoista valoja ja värivaloa
  • LowVolt-järjestelmä – lisäosa
  • Hue Bridge vaaditaan

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