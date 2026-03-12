Lisää valkoista valoa ja värivaloa ulkotilojesi suurille alueille, kuten aitoihin, seinille ja pensaisiin. Yhdistä monta ulkovalaisinta toisiinsa ja luo pitkä valon seinä. Amarant on LowVolt-valaisin. Tämä pakkaus ei sisällä virtalähdettä.



Integroitu LED

Valkoista valoja ja värivaloa

LowVolt-järjestelmä – lisäosa

Hue Bridge vaaditaan