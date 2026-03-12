Ulkovalaistuksen monipakkaus: Amarant ulkovalaisin 2 kpl
359,98 €
Paketin hinta on 359,98 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 399,98 €
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Tietoja Ulkovalaistuksen monipakkaus: Amarant ulkovalaisin 2 kpl
Lisää valkoista valoa ja värivaloa ulkotilojesi suurille alueille, kuten aitoihin, seinille ja pensaisiin. Yhdistä monta ulkovalaisinta toisiinsa ja luo pitkä valon seinä. Amarant on LowVolt-valaisin. Tämä pakkaus ei sisällä virtalähdettä.
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- Integroitu LED
- Valkoista valoja ja värivaloa
- LowVolt-järjestelmä – lisäosa
- Hue Bridge vaaditaan
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514871724
Tuotetiedot
- Hue White and color ambiance Lineaarinen Amarant-ulkovalaisin
- 2
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