Tuotepaketti: 3 x Play valopalkki + Bridge Pro

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Lähikuva edestä Tuotepaketti: 3 x Play valopalkki + Bridge Pro
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Tietoja Tuotepaketti: 3 x Play valopalkki + Bridge Pro

Valaise seinäsi värivalolla kolmella valkoisella Play valopalkilla sekä Bridge Prolla. Sopii täydellisesti mukaansatempaavaan viihdevalaistukseen ja dynaamiseen tunnelmavalaistukseen.

  • Valkoista valoa ja värivaloa
  • Valaise epäsuoralla valolla
  • 2000–6500 K
  • Lisää 150+ valoa ja tarvikkeita
  • Ohjaus sovelluksella, puhekomennoilla ja tarvikkeilla
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