Tuotepaketti: 3 x Play valopalkki + Bridge Pro
Paketin hinta on 287,97 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 319,97 €
Paketin hinta on 287,97 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 319,97 €
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Tietoja Tuotepaketti: 3 x Play valopalkki + Bridge Pro
Valaise seinäsi värivalolla kolmella valkoisella Play valopalkilla sekä Bridge Prolla. Sopii täydellisesti mukaansatempaavaan viihdevalaistukseen ja dynaamiseen tunnelmavalaistukseen.
- Valkoista valoa ja värivaloa
- Valaise epäsuoralla valolla
- 2000–6500 K
- Lisää 150+ valoa ja tarvikkeita
- Ohjaus sovelluksella, puhekomennoilla ja tarvikkeilla
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514875999
Tuotetiedot
- Hue White and color ambiance Play-valopalkin tuplapakkaus
- 1
- Hue White and color ambiance Play-valopalkin laajennuspaketti
- 1
- Hue Bridge Pro
- 1