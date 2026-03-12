Lisää kotiin lämpimästä viileään säädettävää valkoista valoa neljällä White ambiance GU10 ‑kohdelampulla ja Hue Bridge Prolla. Aseta täydellinen valkoisen sävy ja ohjaa Hue-sovelluksessa tai puhekomennoilla.

Valkoista valoa lämpimästä viileään

400 luumenia

Lisää 150+ valoa ja tarvikkeita

Ohjaus sovelluksella, puhekomennoilla ja tarvikkeilla