Tuotepaketti: 4 x White ambiance GU10 + Bridge Pro

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Lähikuva edestä Tuotepaketti: 4 x White ambiance GU10 + Bridge Pro
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Tietoja Tuotepaketti: 4 x White ambiance GU10 + Bridge Pro

Lisää kotiin lämpimästä viileään säädettävää valkoista valoa neljällä White ambiance GU10 ‑kohdelampulla ja Hue Bridge Prolla. Aseta täydellinen valkoisen sävy ja ohjaa Hue-sovelluksessa tai puhekomennoilla.

  • Valkoista valoa lämpimästä viileään
  • 400 luumenia
  • Lisää 150+ valoa ja tarvikkeita
  • Ohjaus sovelluksella, puhekomennoilla ja tarvikkeilla
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