Tuotepaketti: 4 x White ambiance GU10 + Bridge Pro
Paketin hinta on 169,97 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 199,97 €
Paketin hinta on 169,97 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 199,97 €
ALE
Varastossa
- Klarnalla maksat ostoksesi joustavasti
- Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille
- 30 päivän ilmainen palautusoikeus
- 2-4 päivän toimitusaika
- Turvallinen maksuyhteys
Tietoja Tuotepaketti: 4 x White ambiance GU10 + Bridge Pro
Lisää kotiin lämpimästä viileään säädettävää valkoista valoa neljällä White ambiance GU10 ‑kohdelampulla ja Hue Bridge Prolla. Aseta täydellinen valkoisen sävy ja ohjaa Hue-sovelluksessa tai puhekomennoilla.
- Valkoista valoa lämpimästä viileään
- 400 luumenia
- Lisää 150+ valoa ja tarvikkeita
- Ohjaus sovelluksella, puhekomennoilla ja tarvikkeilla
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514875876
Tuotetiedot
- Hue White ambiance GU10 - älykäs kohdelamppu - (2 kpl)
- 2
- Hue Bridge Pro
- 1