Calla pylväsvalaisimet on helppo asentaa. Tässä monipakkauksessa on 4 Calla pylväsvalaisinta ja 100 W:n virtalähde. Liitä virtalähteeseen, niin pääset nauttimaan valosta 16 miljoonassa sävyssä. Voit korostaa takapihan kauniita kohtia tai lisätä valoa polkujen reunoille.



Valaise polut

Valkoista valoja ja värivaloa

LowVolt-järjestelmä

Hue Bridge vaaditaan