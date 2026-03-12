Ulkovalaistuksen monipakkaus: Calla pylväsvalaisin 4 kpl + 100 W virtalähde
Paketin hinta on 593,95 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 659,95 €
Paketin hinta on 593,95 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 659,95 €
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Tietoja Ulkovalaistuksen monipakkaus: Calla pylväsvalaisin 4 kpl + 100 W virtalähde
Calla pylväsvalaisimet on helppo asentaa. Tässä monipakkauksessa on 4 Calla pylväsvalaisinta ja 100 W:n virtalähde. Liitä virtalähteeseen, niin pääset nauttimaan valosta 16 miljoonassa sävyssä. Voit korostaa takapihan kauniita kohtia tai lisätä valoa polkujen reunoille.
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- Valaise polut
- Valkoista valoja ja värivaloa
- LowVolt-järjestelmä
- Hue Bridge vaaditaan
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514871694
Tuotetiedot
- Hue White and color ambiance Calla Outdoor -pylväsvalaisin
- 4
- Hue 100 W:n virtalähde ulkokäyttöön
- 1