Ulkovalaistuksen monipakkaus: Calla pylväsvalaisin 4 kpl + 100 W virtalähde

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Lähikuva edestä Ulkovalaistuksen monipakkaus: Calla pylväsvalaisin 4 kpl + 100 W virtalähde
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Tietoja Ulkovalaistuksen monipakkaus: Calla pylväsvalaisin 4 kpl + 100 W virtalähde

Calla pylväsvalaisimet on helppo asentaa. Tässä monipakkauksessa on 4 Calla pylväsvalaisinta ja 100 W:n virtalähde. Liitä virtalähteeseen, niin pääset nauttimaan valosta 16 miljoonassa sävyssä. Voit korostaa takapihan kauniita kohtia tai lisätä valoa polkujen reunoille.

  • Valaise polut
  • Valkoista valoja ja värivaloa
  • LowVolt-järjestelmä
  • Hue Bridge vaaditaan
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