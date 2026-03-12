Lightguide suuri Globe -lamppu + Cone pöytävalaisin (vaaleanvihreä)

Vain Philips Hue Kaupasta
Lähikuva edestä Lightguide suuri Globe -lamppu + Cone pöytävalaisin (vaaleanvihreä)
Varastossa
  • Klarnalla maksat ostoksesi joustavasti
  • Ilmainen toimitus yli 50 € tilauksille
  • 30 päivän ilmainen palautusoikeus
  • 2-4 päivän toimitusaika
  • Turvallinen maksuyhteys

Tietoja Lightguide suuri Globe -lamppu + Cone pöytävalaisin (vaaleanvihreä)

Tämän kokonaisuuden muotoilu on tyylikäs. Tuotepaketti sisältää näyttävän Lightguide Globe -lampun ja mattapintaisen valaisimen. Lamppu on käsinpuhallettua lasia ja valaisin on 3D-tulostettu käyttäen kierrätettyjä materiaaleja. Kokonaisuudessa yhdistyy moderni ja perinteinen kädentaito.

  • Sisältää Lightguide-lampun
  • Sisältää 3D-tulostetun valaisimen
  • Lamppu ja valaisin sopivat yhteen saumattomasti
  • Valmistettu kierrätetyistä materiaaleista
  • Vaaleanvihreä mattapinta
  • Paypal
  • Maksa Klarnalla
  • Apple pay
  • Google pay