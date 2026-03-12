Lightguide suuri Globe -lamppu + Cone pöytävalaisin (vaaleanvihreä)
Nykyinen hinta on 164,99 €
Nykyinen hinta on 164,99 €
Vain Philips Hue Kaupasta
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Tietoja Lightguide suuri Globe -lamppu + Cone pöytävalaisin (vaaleanvihreä)
Tämän kokonaisuuden muotoilu on tyylikäs. Tuotepaketti sisältää näyttävän Lightguide Globe -lampun ja mattapintaisen valaisimen. Lamppu on käsinpuhallettua lasia ja valaisin on 3D-tulostettu käyttäen kierrätettyjä materiaaleja. Kokonaisuudessa yhdistyy moderni ja perinteinen kädentaito.
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- Sisältää Lightguide-lampun
- Sisältää 3D-tulostetun valaisimen
- Lamppu ja valaisin sopivat yhteen saumattomasti
- Valmistettu kierrätetyistä materiaaleista
- Vaaleanvihreä mattapinta
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514871106
Tuotetiedot
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