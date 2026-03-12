Tähän LowVolt-monipakkaukseen sisältyy Lily XL kohdevalaisin ja 5 metrin pituinen ulkovalonauha. Voit valaista takapihan puut tai puutarhan ruusupensaat, ja kun yhdistät kokoonpanoon valonauhan, tulee ulkotilasta entistäkin koristeellisempi. Sekä kohdevalaisin että valonauha on helppo asentaa. Kohdevalaisimessa on piikki, joten se on helppo sijoittaa ulos. Valonauhan voi kiinnittää kaiteeseen kiinnikkeillä tai ripustaa puuhun.



Integroitu LED

Valkoista valoja ja värivaloa

LowVolt-järjestelmä

Hue Bridge vaaditaan