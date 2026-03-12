Ulkovalaistuksen monipakkaus: Lily XL kohdevalaisin + ulkovalonauha 5 m
Paketin hinta on 256,48 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 404,98 €
Paketin hinta on 256,48 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 404,98 €
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Tietoja Ulkovalaistuksen monipakkaus: Lily XL kohdevalaisin + ulkovalonauha 5 m
Tähän LowVolt-monipakkaukseen sisältyy Lily XL kohdevalaisin ja 5 metrin pituinen ulkovalonauha. Voit valaista takapihan puut tai puutarhan ruusupensaat, ja kun yhdistät kokoonpanoon valonauhan, tulee ulkotilasta entistäkin koristeellisempi. Sekä kohdevalaisin että valonauha on helppo asentaa. Kohdevalaisimessa on piikki, joten se on helppo sijoittaa ulos. Valonauhan voi kiinnittää kaiteeseen kiinnikkeillä tai ripustaa puuhun.
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- Integroitu LED
- Valkoista valoja ja värivaloa
- LowVolt-järjestelmä
- Hue Bridge vaaditaan
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8719514871717
Tuotetiedot
- Hue White and color ambiance Lily XL -spottivalaisin ulkokäyttöön
- 1
- Hue White and color ambiance Lightstrip-valonauha ulkokäyttöön, 5 metriä
- 1
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