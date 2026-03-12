Ulkovalaistuksen monipakkaus: Lily XL kohdevalaisin + ulkovalonauha 5 m

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Lähikuva edestä Ulkovalaistuksen monipakkaus: Lily XL kohdevalaisin + ulkovalonauha 5 m
Tilapäisesti loppunut varastosta

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Tietoja Ulkovalaistuksen monipakkaus: Lily XL kohdevalaisin + ulkovalonauha 5 m

Tähän LowVolt-monipakkaukseen sisältyy Lily XL kohdevalaisin ja 5 metrin pituinen ulkovalonauha. Voit valaista takapihan puut tai puutarhan ruusupensaat, ja kun yhdistät kokoonpanoon valonauhan, tulee ulkotilasta entistäkin koristeellisempi. Sekä kohdevalaisin että valonauha on helppo asentaa. Kohdevalaisimessa on piikki, joten se on helppo sijoittaa ulos. Valonauhan voi kiinnittää kaiteeseen kiinnikkeillä tai ripustaa puuhun.

  • Integroitu LED
  • Valkoista valoja ja värivaloa
  • LowVolt-järjestelmä
  • Hue Bridge vaaditaan

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