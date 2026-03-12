Tuotepaketti: Hue sync box 8K + Bridge
Paketin hinta on 377,98 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 419,98 €
Paketin hinta on 377,98 €, erikseen myytävien tuotteiden hinta tässä paketissa on 419,98 €
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Tietoja Tuotepaketti: Hue sync box 8K + Bridge
Ota käyttöön viihdevalaistus! Hue Bridgellä ja Hue Play HDMI sync box 8K:lla valaistus vaihtaa väriä ja kirkkautta TV-ruudun sisällön mukaan.
- Synkronoi valot TV-ruudun sisältöön 8K/60 Hz- ja 4K/120Hz -resoluutioilla
- HDMI 2.1 -yhteensopiva
- Yhdistä jopa 4 HDMI-laitetta
- Bridgen asennus käy helposti
- Älykäs ohjaus sovelluksella, puhekomennoilla tai tarvikkeilla
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 330182
Tuotetiedot
- Hue Play HDMI sync box 8K
- 1
- Hue Bridge
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