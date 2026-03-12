Tuotepaketti: Hue sync box 8K + Bridge

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Tietoja Tuotepaketti: Hue sync box 8K + Bridge

Ota käyttöön viihdevalaistus! Hue Bridgellä ja Hue Play HDMI sync box 8K:lla valaistus vaihtaa väriä ja kirkkautta TV-ruudun sisällön mukaan.

  • Synkronoi valot TV-ruudun sisältöön 8K/60 Hz- ja 4K/120Hz -resoluutioilla
  • HDMI 2.1 -yhteensopiva
  • Yhdistä jopa 4 HDMI-laitetta
  • Bridgen asennus käy helposti
  • Älykäs ohjaus sovelluksella, puhekomennoilla tai tarvikkeilla
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