Tämän kokonaisuuden muotoilu on tyylikäs. Tuotepaketti sisältää kartion muotoisen Lightguide -lampun ja kiiltäväpintaisen mustan valaisimen. Lamppu on käsinpuhallettua lasia ja valaisin on 3D-tulostettu käyttäen kierrätettyjä materiaaleja. Kokonaisuudessa yhdistyy moderni ja perinteinen kädentaito.



Sisältää Lightguide-lampun

Sisältää 3D-tulostetun valaisimen

Lamppu ja valaisin sopivat yhteen saumattomasti

Valmistettu kierrätetyistä materiaaleista

Kiiltävä musta pinta